Ap snur om Lofoten-olje: – Jeg tenkte oi, hvorfor kommer dette nå?

LO står beinhardt på at de vil ha en konsekvensutredning av den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden, også kjent som Nordland VI. Men ett år før kommunevalget varsler sentrale medlemmer i Bodø Arbeiderparti at de gir opp å få til oljeaktivitet i området sør for Lofoten.

– Jeg har lenge vært en av dem som har argumentert for en konsekvensutredning av Nordland VI. Men jeg har sammen med gruppeleder i Bodø Arbeiderparti konkludert med at det nå er på tide at vi snur og legger bort denne planen, sa Bodø-ordfører Ida Pinnerød (Ap) til NRK torsdag.

Arbeiderpartiet har et landsmøtevedtak på å konsekvensutrede Nordland VI for petroleumsvirksomhet, mens Nordland VII og Troms II skal vernes. Onsdag varslet altså Bodø Arbeiderparti at de også vil verne dette siste området.

– Har vel følt på folkemeningen

Kampen om oljeaktivitet utenfor Lofoten øker nå i temperatur. – Jeg er overrasket over tidspunktet. Vi er midt inne i et arbeid med programmet, og vi har en god dialog. Men de får stå for det, så får vi stå for de vedtak som er fattet i LO. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Beslutningen kom som en overraskelse på distriktssekretær Rita Lekang i LO Nordland.

– Ja, jeg må si det. Vi er jo i en prosess i programkomiteen, og det skal være en diskusjon rundt dette før saken behandles i Bodø Arbeiderparti til høsten.

Distriktssekretæren har gjort seg sine tanker om hvorfor Bodø-politikerne nå går mot vedtaket som ble fattet på landsmøtet i fjor.

– De har vel følt på stemningen i folket, som mer og mer bikker mot oljevirksomhet i Lofoten. Meningsmålingene har jo lenge vist at det er motstand i befolkningen.

Tror og håper på arbeidsplasser

Lekang understreker at det er mange i fagbevegelsen og industriforbundene som klart ser på muligheten for å få arbeidsplasser ved å åpne opp Lofoten VI.

– Denne muligheten får vi ikke uten en konsekvensutredning. Derfor er vi uenig med Bodø Arbeiderparti i denne saken, sier Lekang.

Tror flere følger etter

Bodø Ap vil gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark og går inn for et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal også unntas for oljevirksomhet. Foto: JOSEF BENONI NESS TVEIT / NRK

Hun ser ikke bort fra at flere sentrale Ap-politikere vil følge etter partitoppene i Bodø.

– Flere vil nok teste ut sine meninger på folk som stemme på dem ved neste valg. Som et innspill i programarbeidet.

I fjor var ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, med på å stemme for konsekvensutredning i havområdene. Det var i en kronikk i Avisa Nordland onsdag at hun og Bodø Arbeiderparti tar til orde for å heller tenke mer fremtidsrettet og ta vare på havområdene.

Pinnerøds ordfører-kollega på Røst har på sin side kjempet innbitt for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, helt siden debatten kom opp. Nå øyner han håp for fiskeriet på Røst.

– Det er på tide at noen tar til orde for vern av Nordland VI, sier Tor-Arne Andreassen (Ap).