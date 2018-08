Sentrale Ap-topper i Lofoten og Vesterålen: – Legg oljesaken død

I sommer fikk Sortland Arbeiderparti kommunestyret med på et vedtak som sier nei til å konsekvensutrede de omstridte havområdene for oljeaktivitet.

– Hvorfor skal vi bruke tid og ressurser på å kjempe for en tapt sak? Verken befolkningen eller fiskerinæringen vil ha olje i Lofoten og Vesterålen, sier Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Havområdene som er delt inn i kategoriene Nordland VI, Nordland VII og Troms II, strekker seg fra sør for Røst i Lofoten, og nordover til nordsiden av Senja i Troms. Foto: Grafikk / NRK

Ifølge Oljedirektoratet kan det finnes 202 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter i Nordland VI, Nordland VII og Troms II – som kan bety framtidige oljeinntekter til Norges velstandsutvikling. Likevel vedtok kommunestyret i Sortland å si nei til å konsekvensutrede de sårbare områdene Lofoten, Vesterålen og Senja.

Har ingen tro på lokale ringvirkninger

– Vi må heller ha fokus på fiskeri og havbruksnæringen, som er svært viktig for vår region. Her er det store muligheter for både nyskaping og spennende arbeidsplasser for våre ungdommer, sier Bjørkmo.

Bjørkmo kan ikke se at petroleumsvirksomhet har tilført etterlengtede arbeidsplasser i Vesterålen.

– De har hatt rikelig med muligheter flere år. Leverandørnæringen i vår region har hatt lite leveranser til oljenæringa, sier hun.

Heller ikke i Andøy kommune har de tro på oljearbeidsplassene, som oljenæringen frister med.

– Det blir ikke noe ringvirkninger av oljeaktivitet her uansett. Oljeindustrien ligger på Vestlandet og der blir den nok liggende. Da må vi bruke kreftene våre på å satse på fiskeriene og andre næringer, mener leder for Andøy Ap, Einar Åbergsjord.

Snuoperasjon i Bodø

Ordfører Ida Pinnerød og Arbeiderpartiet Bodø går vekk fra vedtaket om oljeutredning av området sør for Røst, og heller satse på fiskeri og havbruk. På Røst er ordfører Tor-Arne Andreassen glad for støtten til vern av havområdene utenfor øysamfunnet. Foto: JOSEF BENONI NESS TVEIT / NRK

Sist uke overrasket Arbeiderpartiet Bodø mange da de valgte å snu om Lofoten-olje. Ap-leder Jonas Gahr Støre, bekreftet etter offentliggjøringen til Ap Bodø, at han er åpen for å starte en ny oljedebatt.

– Et gledelig vedtak. Partilagene i Lofoten er allerede imot konsekvensutredning, og det at Bodø Arbeiderparti har tatt et standpunkt mot, vil forhåpentligvis få betydning i neste runde, sier Vestvågøy-ordfører Remi Solberg (Ap).

Hadsel Ap er én av to lokallag som sier ja til konsekvensutredning.

– På årsmøtet i 2017 sluttet både Hadsel og Nordland seg til kompromissforslaget som ble vedtatt av landsmøtet til Arbeiderpartiet samme år, sier ordfører Siv Dagny Aasvik.

Debatt på gang i fylkespartiet

Inntil videre står vedtaket i Nordland Arbeiderparti om å gjennomføre en konsekvensutredning.

Men etter det NRK kjenner til skal det også være sentrale personer i Nordland Arbeiderparti som nå ønsker å endre partiets vedtak fra i fjor, som sa ja til konsekvensutredning i deler av havområdet av området sør for Røst, også kalt Nordland VI.

Politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, uttalte til NRK i forrige uke at valget om å snu fra Ap Bodø, er et skritt nærmere fredning.

– Høyre og Frp er fremdeles for konsekvensutredning og Arbeiderpartiet er litt på vippen. Innad i partiet er man delt, men nå er det et økende press på å si nei.