Flyplasskaos i Europa: Jostein (19) vet ikke om han kommer seg hjem

Etter å ha besøkt noen klassekamerater i Amsterdam, skulle Jostein Liland tilbake til Sandefjord i dag.

Men han er usikker på om han i det hele tatt kommer seg med på flyet.

– Jeg var heldigvis godt forberedt, men jeg vet ikke om det holder.

Pulsklokka viser at han har gått over én kilometer. Og han er langt fra halvveis.

– Det er over én kilometer lang kø ute i strekene sol. Folk smører solkrem, sitter på bagen eller på bakken. Det blir delt ut vann og litt mat, forteller Liland.

– Selv om jeg hadde priority, måtte jeg vente i over en time for å komme inn.

USIKKER: Også inne på flyplassen i Amsterdam møtte Jostein Liland lange køer. Han er usikker på om han rekker flyet hjem til Norge. Foto: Privat

Og slik har situasjonen vært på mange av Europas flyplasser den siste tiden.

– I utgangspunktet snakker vi om de store flyplassene i Europa, som for eksempel Amsterdam Schiphol, London Heathrow, Paris Charles de Gaulle, København Kastrup, Stockholm Arlanda, Dublin, Manchester, Brussel og Barcelona, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

VARMT: I 22 varmegrader var det fredag flere hundre meter lang kø utenfor Schiphol lufthavn i Amsterdam. Foto: Privat

Årsaken er mangel på nok folk.

– Flyplassene ble rammet på samme måte som flyselskapene under pandemien. Mange måtte si opp ansatte, og det er ikke alle land som har like gode permitteringsordninger som i Norge, fortsetter Elnæs.

Blant annet har SAS kansellert 4000 flyvninger i sommer for å bøte på kapasitetsutfordringene.

Rekorddag i Oslo

På Oslo lufthavn vil fredagen før pinse sette rekord i antall reisende etter pandemien. Samtidig vil dagen gi en god indikasjon på hvordan sommeren vil bli på flyplassen.

– I dag er en prøvedag for hvordan sommeren kan bli. Vi har forberedt oss veldig godt og har gode planer for hvordan den skal bli avviklet. Dette er omtrent så høyt så det blir i sommer, så når denne dagen er ferdig vet vi mer om hvordan det blir i sommer, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.

Det ventes hele 96 000 reisende og 750 fly bare denne fredagen.

– Det er en stor dag for oss og passasjerene, sier lufthavndirektøren.

Dette er likevel lavere trafikktall enn før pandemien.

LUFTHAVNDIREKTØR: Stine Ramstad Westby sier at det fredag vil blir satt rekord i antall reisende etter pandemien Oslo lufthavn, og at avviklingen vil si mye om hvordan sommeren blir på flyplassen. Foto: Avinor

Må sikkerhetsklareres

Elnæs sier at flyplassene mangler folk på alt fra innsjekk til sikkerhetskontroll og bagasjehåndtering, sier Elnæs.

Flyanalytikeren sier at disse jobbene er typiske lavlønnsyrker, og om nye folk skal ansettes må disse få opplæring og sikkerhetsklareres.

– Det har kommet strengere regler i EU, slik at disse klareringene kan i verste fall ta opp mot ti uker.

Om en knapp måned starter også fellesferien i Europa.

– Juli er nok den mest omfattende måneden, sier Elnæs.

FLYANALYTIKER: Hans Jørgen Elnæs i Winair spår kaos på mange av Europas store flyplasser i sommer Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Har iverksatt tiltak

Men tiltak er iverksatt for å redusere på kaoset.

I Amsterdam Schiphol, slipper man nå ikke inn i avgangshallen hvis det er mer enn fire timer til flyet har avgang.

I Storbritannia har flyselskapene Tui og Ryanair anmodet reisende om å ikke komme mer enn tre timer før avgang.

– Vi må nok regne med slike tiltak, selv om det er vanskelig å si hvordan det blir på hver enkelt flyplass. At det blir kaos i sommer, det må man regne med, sier Elnæs.

KØ: På flyplassen Schiphol i Amsterdam var det fredag svært lange køer med reisende. Foto: RAMON VAN FLYMEN / AFP

Kan bli økte transittider

Et annet tiltak kan bli at flyplassene øker tiden passasjerer har fra ett fly til et annet når de mellomlander.

– Utfordringen som kan oppstå er om man bestiller ulike billetter, gjennom ulike flyselskap på reisen.

Et eksempel er om man flyr med ett selskap fra Bodø til Oslo, og et annet selskap fra Oslo og ut i verden.

– Da har man selv ansvaret for å rekke flyet. Flyr man gjennomgående med ett selskap, er man i større grad i selskapets kontroll. Så det bør man tenke på når man bestiller reisen.

Følg med på beskjeder

Selv om Oslo lufthavn har vært forskånet fra de virkelig lange køene, sier Ramstad Westby at forsinkelser på kontinentet kan forplante seg til Norge.

– Dette er et luftfartssystemer som henger sammen, og er det forsinkelser ett sted så vil det dra med seg forsinkelser i Norge også.

Og til reisende som skal ut å fly i pinsehelgen eller i sommer har lufthavndirektøren følgende råd:

– Kom i tråd med det de har fått beskjed av flyselskapene sine, de skal velge automatiserte løsninger hvis de kan, sjekke inn på automat eller på nettet, droppe kofferten sin selv, reise med kun håndbagasje dersom det er mulig, være forberedt i sikkerhetskontrollen og pust med magen – det går bra, sier hun.