Har fjernet 50 tonn avfall fra fjordene: – Dette har påvirket folks livskvalitet

De siste tre ukene har Kystverket fjernet en rekke gamle, eierløse blåskjellanlegg i Nord-Norge.

Totalt har de fjernet 14 anlegg.

Anleggene er forlatt av eiere som gikk konkurs og lot anleggene stå forlatt igjen i sjøen tidlig på 2000-tallet.

Oppdrett av blåskjell skulle bli den nye kystnæringen i Norge, men lav lønnsomhet førte til at mange bedrifter slo seg konkurs – uten å rydde opp.

Frem til nå har disse utgjort en sikkerhetsrisiko for både skipstrafikk, fritidsbåter, miljø og fiskeri, ifølge Kystverket, som tidligere har gått ut og sagt at det hele truer sikkerheten til sjøs.

Til NRK sier prosjektleder Anniken Aasjord at de har arbeidet fra Harstad i Sør-Troms, langs kysten av Nordland og nedover mot Bindal.

Seniorrådgiver Anniken Nylund Aasjord i Kystverket.

Arbeidet gjøres for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og marint liv. Det er sjøsikkerhet og miljø som er bakgrunnen for opprenskingstoktet.

– Det er veldig mye avfall som er fjernet nå, sier Aasjord til NRK.

Flagger etter opprydningen

Blåskjellanleggene har stått uten eiere og tilsyn i flere år.

I Nordland alene var det på et tidspunkt ifølge Fiskeridirektoratet mer enn 60 eierløse anlegg. Nå er det bare noen få igjen.

Søppelet har flytt rundt lenge. Noe har sunket ned og kommet opp igjen gjennom årene.

Det har påvirket enkeltes livskvalitet å ha gammelt søppel rundt seg over så lang tid, forteller Aasjord.

– De ligger der og flyter, ofte inntil der folk bor, ferdes og fisker, så dette er noe som har påvirket folks livskvalitet.

– Det er mange som er takknemlige for at det nå blir ryddet opp. Jeg har faktisk blitt oppringt fra en som skulle heise flagget nå. Han var veldig glad for at vi fjernet det.

Store mengder avfall fra eierløse blåskjellanlegg. Foto: Kystverket

Fjernet fra vernet område

Det er regjeringens ekstraordinære korona-midler som har finansiert prosjektet.

Aasjord trekker spesielt frem at de har fjernet fire anlegg i Kaldvågfjorden, en fjordarm nord for Sagfjorden i Hamarøy i Nordland.

Dette området fikk nylig status som marint verneområde.

Foto: Kystverket

Selv om de driver viktig arbeid, driver de også stinkende arbeid.

– Store mengder gjørme og råtne skjellrester har kommet opp med tauverk og punkterte blåser. Lukten på dekk var ubeskrivelig ille, og dekksarbeiderne har vært dekt av illeluktende rester og gjørme fra arbeidet

Disse anleggene er fjernet: Ekspandér faktaboks Brunøya i Grøtavær, Harstad

Joberget i Høkfjorden, Lødingen

Storlandskjøret i Bogen, Evenes

Fire anlegg i Kaldvågfjorden, Hamarøy

Veggfjell, Hamarøy

Vågsvågen, Dønna

Austvika, Leirfjord kommune

Beisvær, Rødøy kommune

Tauverk ved Risøya, Rødøy

Langholman på Tjøtta, Alstahaug

Osen i Sørfjorden, Bindal

Skal gå i gang på Vestlandet

Kystverket har også fått midler til å gjennomføre et lignende prosjekt i vest.

Her skal ni anlegg fjernes. Dette skal etter planen skje i perioden oktober–desember, skriver de i meldingen.