Thorsby og forsker hardt ut mot Mbappé: – Slik oppførsel er ekstremt uheldig

– Slik oppførsel er ekstremt uheldig, fordi disse menneskene påvirker så mange, sier fotballproff og klimaforkjemper Morten Thorsby.

En annen fotballspiller, angrepsstjernen Kylian Mbappé, har fått mye kritikk de siste dagene. Årsaken er en hendelse på pressekonferansen i etterkant av Mesterliga-møtet mellom Paris Saint German (PSG) og Juventus

Mbappé og PSG-trener Christophe Galtier fikk spørsmål om hvorfor de hadde reist med privatfly fra Paris til Nantes helgen i forvegen, i stedet for å ta toget.

De to så på hverandre, før de begynte å le.

Det har fått mange til å reagere. Deriblant ordføreren i Paris, Anne Hildalgo, Frankrikes idrettsminister Amélie Oudéa-Castéra, og vår egen Morten Thorsby.

Thorsby: – Burde vite bedre

– Det er synd, men ikke overraskende. Mest skuffet er vi over treneren. Han burde vite bedre. Mbappé skulle vi ønske visste mer, men han har neppe noen rundt seg som bryr seg veldig om klima og miljø, skriver Thorsby i en e-post til NRK.

I en årrekke har landslagsspilleren jobbet for å få fotballverden til å ta klimaproblemene på alvor, gjennom prosjektet sitt We Play Green.

– Dette viser bare at det er en lang vei å gå, og hvorfor organisasjoner som We Play Green viktige, mener Thorsby.

Prosjektet har som mål å gjøre fotballen mer bærekraftig.

Slik håper de å påvirke andre til å ta mer klimavennlige og bærekraftige valg. Om ikke lenge skal de lansere et eget spillerprogram. Det skal gi fotballklubber mulighet til å få en klima- og miljøkaptein i garderoben.

– Når det er klart, skal vi ta kontakt med PSG, skriver Thorsby videre.

ENGASJERT: Morten Thorsby prøver å påvirke andre innenfor fotballen til å ta mer klimavennlige og bærekraftige valg, blant annet gjennom organisasjonen We Play Green. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han og gjengen bak We Play Green synes det er synd at store stjerner ikke engasjerer seg mer i klimaspørsmålet. På Instagram har Kylian Mbappé over 72 millioner følgere. Til sammenligning har Greta Thunberg litt i underkant av 14 millioner følgere.

– Stjernene må gå foran og sette et eksempel. De trenger ikke leve perfekt, men de må støtte de endringer som må til for at vi skal få til det grønne skiftet. De må også gjøre det de kan for at fansen deres gjør det samme, sier Thorsby.

I Bodø jobber doktorgradsstipendiat Frida Austmo Wågan med idrett og bærekraft. I sin forskning ser hun på om idrett, og da spesielt fotball, kan påvirke folk mot mer bærekraftige livsstiler.

– Kan virke dobbeltmoralsk

– Måten de reagerer på viser at vi fortsatt har en utfordring med å ta klimautfordringene seriøst. At de bare tuller det bort sier mye om hvordan de ser på problemet, og at de ikke tar det på alvor, sier Wågan.

– Fotballspillere lever livsstiler som mange ser opp til. Dersom de kan være rollemodeller for mer bærekraftige livsstiler, kan det påvirke dem som følger med, mener Wågan.

Men de aller største stjernene er kanskje ikke kjent for å promotere en nøktern livsstil. Noen kjøper egne fly, de bruker dyre klær og vel så dyre klokker. De aller største stjernene fyller også garasjen med heftige biler.

– Jeg tror kanskje det kan virke dobbeltmoralsk dersom de samme spillerne går foran for å snakke om bærekraft og klima. Kanskje frykten for det hindrer dem i å prøve å snakke høyt om tematikken, sier Wågan.

VIKTIG SYMBOLEFFEKT: Frida Austmo Wågan ved Nord Universitet mener det idrettslag og -stjerner gjør kan påvirke folk til å ta mer miljøvennlige valg i hverdagen. Foto: Privat

Krevende å snu idretten

Wågan anerkjenner at det er en krevende oppgave å snu idretten i en mer bærekraftig retning.

– Den største utfordringen er at strukturen ikke legger til rette for bærekraftige valg. Det kommersielle har fått større plass, for eksempel i fotballen. De beste lagene spiller mange kamper i uka, da blir det vanskeligere å ta bærekraftige valg for transport, hvis du samtidig skal få restituert godt nok til neste kamp, sier hun.

Men forskeren mener likevel det er mulig å endre på ting. Hun viser blant annet til langrenn og friidrett. Der har de samlet flere internasjonale konkurranser både geografisk og tidsmessig. På den måten blir det ikke nødvendig å reise så mye mellom konkurransene.

– Det kan jo bli en vinn-vinn-situasjon. Utøverne slipper å bruke så mye tid på reising, noe som er bra for både dem og klimaet, sier Wågan.

– Samtidig har vi sett effekten av kollektive handlinger, slik som da fansen motsatte seg Superligaen. Det viser at det er mulig å gjøre endringer dersom mange går sammen.

Også Morten Thorsby og folkene bak We Play Green tror det er mulig å få til en endring.

– Det er ikke mer krevende i idrettsverden enn andre steder, tror jeg. Men utøverne må ta et ekstra ansvar fordi de påvirker så mange. Vi mener idretten sannsynligvis er den eneste arenaen som kan skape nødvendig støtte til det grønne skiftet. Fotballen alene samler jo halve verden. Klarer vi å få fotballfamilien til å støtte det grønne skiftet, er det sannsynligvis nok til å få til det som kreves, skriver Thorsby.