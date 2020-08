Morten Thorsby plukker søppel i Italia – ble invitert til en av landets viktigste menn

– Som profesjonell fotballspiller opplever jeg å ha litt ekstra påvirkningskraft, og har derfor et ansvar for å si ifra, sier Morten Thorsby til NRK.

Til daglig er han fotballproff i italienske Sampdoria, i toppdivisjonen Serie A. Men vel så viktig for 24-åringen er hans lidenskap for klima og miljø. Thorsbys miljøengasjement er tidligere omtalt da han ønsket å kutte unødvendige flyreiser.

Første året hans i sin tidligere klubb Heerenveen kjørte alle spillerne bil til treningsfeltet, bortsett fra Thorsby, som syklet. Året etter syklet alle.

Denne sommeren har hatt tatt engasjementet enda et skritt. Han har nemlig brukt tid på å plukke søppel i sin hjemby, Genova.

Nå vil han gjøre idretten mer bærekraftig.

Morten Thorsby setter også et godt eksempel på landslaget og kjøper klimakvoter hver gang våre beste menn må ut å fly. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg er i ferd med å opprette en stiftelse som heter «We Play Green.» Denne skal inspirere, engasjere og hjelpe klubber og spillere å redusere sitt fotavtrykk. Idretten har mye å gå på, sier Thorsby til NRK.

Fotballstjernen mener idretten har et stort samfunnsansvar og at den er en viktig bærebjelke i samfunnet. På samme måte som skolen er en grunnsøyle i samfunnet er også idretten det, mener han.

– Det er viktig at fremtidige generasjoner får den samme muligheten til å drive med idrett som oss, sier Thorsby.

Invitasjon fra klimaministeren

Etter at søppelplukkingen i Genova ga oppslag i lokalavisen har Sampdoria-profilens engasjement nådd politikken i Italia.

Den italienske avisen Il Secolo XIX omtalte tidligere i sommer at Morten Thorsby plukket søppel i Genova. Foto: IL SECOLO XIX

Gjennom agenten til nordmannen ble han i forrige uke invitert av den italienske klimaministeren Sergio Costa til et åpent møte om det nye prosjektet til nordmannen.

– Vi ble tatt veldig godt imot og jeg fikk presentere prosjektet for ham.

– Han ser jo verdien i fotballen som kommunikasjonsplattform. På verdensbasis teller fotballsamfunnet alene nesten fire milliarder mennesker. Hvis man legger til alle de andre idrettene når man nesten hele verden. Så å få med seg fotballen og idretten i kampen mot en grønnere verden blir ekstremt viktig, sier Thorsby.

Thorsby sier små steg på flere områder vil gjøre store forskjeller, bare nok er med. Han ønsker derfor å lage en bruksanvisning for klubber, spillere, fans og sponsorer på hvordan de med enkle grep kan redusere sine fotavtrykk. Han ønsker også å lage en «bærekraftsliga» for klubber og landslag. Her i samtale med klimaministeren Sergio Costa. Foto: Privat

Møtet endte med at ministeren ba Thorsby om å konkretisere prosjektet i løpet av august, før de igjen kunne møtes for å snakke om veien videre.

Thorsby tror ikke det er urealistisk at man kan få se prosjektet markedsført i Serie A allerede den kommende sesongen.

Samarbeidet bekrefter også klimaministeren på sin Instagram-profil, hvor han også takker Thorsby for å bringe frem problemstillingen inn i idrettsverdenen.

– Målet vårt er å senke fotavtrykket til idretten og gjøre den mer bærekraftig.

For å få til det trekker Thorsby frem de tre hovedpunktene prosjektet tar for seg: Inspirasjon, engasjement, og konkret handling.

Morten Thorsby deler ut Sampdoria-drakt til klimaministeren Sergio Costa etter endt møte. Foto: Privat

– Idretten har ikke vært flinke nok

Thorsby ønsker at Norge også engasjerer seg i prosjektet, slik at norsk idrett får et snillere klimaavtrykk.

Initiativet applauderes av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), som inviterer Thorsby til en prat om veien videre.

Norges klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn (V) applauderer, Thorsby. – Det er et strålende initiativ, og jeg håper han lykkes i å inspirere klubber, spillere og supportere, sier Rotevatn Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Ofte ser man at det pekes fingre mot andre, så det er bra at han heller peker tilbake på sin egen bransje. Jeg tror det kan bidra til både holdningsendringer og faktiske utslippskutt, sier Rotevatn til NRK.

Videre forteller Rotevatn at han tror et slikt prosjekt kan sette spor.

Thorsby har ingen problemer med å ta frem pekefingeren og rette den mot seg selv.

– Etter min mening har ikke idretten vært flinke nok til å fronte denne kampen. Her mener jeg de må endre seg, slik som alle andre industrier, for dette er et stort samfunnsproblem, sier fotballspilleren.

– På vei i feil retning

Begge trekker frem kampen mot rasisme som et godt eksempel på hvordan idretten kan stå opp for en viktig kamp.

– Målet vårt er å senke fotavtrykket til idretten og gjøre den mer bærekraftig, sier Thorsby. Foto: Privat

– Jeg mener jo at klimasaken, på lik linje med kampen mot rasismen, er en tverrpolitisk kamp. Det kan gjøre at det blir litt enklere for idretten som helhet å bevege seg inn i det enn andre politiske saker, sier Rotevatn.

Thorsby er klar for å ta opp kampen.

– Vi er dessverre på vei i feil retning. Vår overordnede tro er at vi er nødt til å endre oss som samfunn slik at fremtidige generasjoner også kan drive med idrett under samme forutsetninger som oss.

– Vi ønsker å gi en stemme til de som ikke har en stemme enda.