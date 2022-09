Kritikken kommer etter at den franske storklubben Paris Saint-Germaint valgte å reise til bortekampen mot Nantes med privatfly, fremfor å ta høyhastighetstog i to timer.

I etterkant av avgjørelsen fikk de kritikk av flere, blant annet det franske jernbaneselskapet SNCF.

Tematikken ble også løftet på pressekonferansen før PSGs mesterligaoppgjør mot Juventus. Der satt superspiss Kylian Mbappé og trener Christophe Galtier. Det som utspilte seg da duoen fikk spørsmål om privatflyet har skapt reaksjoner.

Etter at spørsmålet ble stilt snudde Gaultier seg mot Mbappé, før de begge reagerte med å bryte ut i latter. Etter noen kleine sekunder med stillhet kom Gaultier med et svar som rant over i sarkasme.

– Jeg visste dette spørsmålet ville komme. For å være helt ærlig, i morges snakket vi med selskapet som organiserer turene våre, og vi tar en titt på mulighetene for å reise med landseiling.

LANDSEILING: Slik ser en blokart ut, som Gaultier sarkastisk presenterte som reisealternativ. Foto: Alan Gibson / AP

Franske politikere reagerer

Nå har flere franske politikere kritisert duoen for opptredenen på pressekonferansen.

– Gaultier, vi er vant til mer relevante og ansvarlige svar fra deg. Skal vi ta en prat om dette? spurte Frankrikes idrettsminister Amélie Oudéa-Castéra på Twitter.

Også Paris' ordfører Anne Hildalgo reagerte kraftig.

– Nei, det er ikke greit å svare på ting på denne måten. Våkn opp, gutter. Dette er Paris, skriver Hidalgo.

LATTERKULE: Mbappé bryter ut i latter av spørsmålet. Foto: FRANCK FIFE / AFP

På spørsmål fra nyhetsbyrået AP da kritikken kom i helgen svarte PSG at det ikke gikk høyhastighetstog sent på kvelden etter kampen mot Nantes, og at de derfor tok fly.

En talsmann sa også at PSG «overhodet ikke utelukker å ta tog hvis alle betingelsene er oppfylt» og at de har hatt samtaler med det franske jernbaneselskapet SNCF.

– Pinlig

– Det er skuffende, men mest av alt pinlig. De bekrefter alt av ignoranse man beskylder den moderne toppfotballen for å besitte, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Han reagerer sterkt på at representantene for PSG, en klubb eid av emiren av Qatar, velger å reagere slik på de kritiske spørsmålene.

– Dette er de samme menneskene som mottar milliardene sine fra fossile gigantformuer i land som ikke engang bryr seg om å respektere grunnleggende menneskerettigheter. Og åpenbart heller ikke bryr seg det døyt om verdens neglisjerbare klimautfordringer.

Norges landslagsspiller Morten Thorsby har i en årrekke jobbet for å få fotballverden til å ta klimaproblemene på alvor. Saltvedt mener hans jobb ikke blir lettere av dette.

– Det er vel ingen som misunner Thorsby oppgaven med å overbevise sine fotballkolleger om viktigheten av at de som forbilder viser engasjement for vår tids største utfordring når man ser en opptreden som dette, sier Saltvedt.