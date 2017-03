Kvinne (20) anker fengselsdom etter spredning av nakenbilde

I vinter opplevde hundrevis av norske jenter å få nakenbilder av dem spredt på en skjult server i spillappen Discord.

Politiet fikk inn flere anmeldelser og i slutten av februar falt den første dommen. Da ble en 20 år gammel kvinne fra Lofoten ble dømt til tre måneders ubetinget fengsel for å ha spredt et nakenbilde av en jevnaldrende kvinne, som hun fant på kjærestens snapkonto.

– For strengt

Bildet ble lagt ut på en lukket gruppe og fjernet etter få timer, men da var allerede bildet spredt videre.

20-åringen ble dømt for å ha utvist «hensynsløs adferd mot en annen person», men har nå anket dommen.

– Hun kaller det et øyeblikks dumskap og angrer veldig, sier hennes forsvarer, Stig Mortensen i Advokathuset Svolvær.

Han sier kvinnen er lei seg for at bildet ble spredt videre fra den lukkede gruppen og at hun oppfatter dommen som svært streng.

Lite rettspraksis

Det finnes i dag lite rettspraksis på dette området, men etter rettens vurdering har saken likhetstrekk med dommen fra Asker og Bærum tingrett fra i fjor høst. Da ble en 19-åring dømt til 90 dagers fengsel for å ha spredt et bilde av en kamerat som hadde sex med en 17 år gammel beruset jente. Dommen var den første i Norge i sitt slag.

20-åringens forsvarer mener de to sakene ikke kan sammenlignes, blant annet fordi det i saken fra Lofoten dreide seg om en myndig person som selv tok bilde av seg selv og sendte det til en annen.

– Dommen kan skape presedens for lignende saker og det er derfor er viktig å få straffutmålingen prøvd i lagmannsretten.

24 prosent av norske tenåringer har sendt et lettkledd eller nakenbilde til en annen person, viser en undersøkelse Norstat har utført for NRK blant 600 tenåringer. Foto: Vidar Kvien / NRK

Ukultur

En undersøkelse NRK har gjort, viser at 24 prosent av norske tenåringer har sendt et lettkledd eller nakenbilde til en annen person.

I organisasjonen Slettmeg.no mener de det har vokst frem en ukultur om at personer som deler nakenbilde av seg selv, må regne med å få bildet delt.

– Derfor kan en slik dom komme brått på, men ofrene i disse sakene risikerer å oppleve en livslang krenkelse, sier Hans Marius Tessem, leder for Slettmeg.no.

Tessem sier mangelen på sanksjoner på dette området, har ført til at ukulturen har vokst frem.

Han er derfor positiv til at det i løpet av det siste halvåret har vært flere dommer, der unge personer har blitt dømt for spredning av nakenbilder. Nylig ble også en 16 år gammel jente tiltalt for å ha filmet og spredt en video av ungdommer som hadde sex på en fest.

– Jeg håper dette vil ha en prevantiv effekt og at ungdom nå ser at de risikerer å havne i fengsel hvis de deler denne type innhold.