Jente (16) tiltalt for å ha spredt sexvideo

Ifølge tiltalen skal den unge jenta ha filmet to 17-åringer som hadde sex på en fest i Vestfold i desember i fjor.

Hun skal deretter ha sendt videoen til flere personer via Snapchat, noe som førte til at klippet ble spredt til en rekke personer.

Siden de fornærmede begge er under 18 år, er jenta tiltalt for å ha produsert materiale som seksualiserer barn.

16-åringen er også tiltalt for å ha krenket personene hun filmet.

Hennes forsvarer, advokat Johan Gran, ønsker hverken å kommentere saken eller si noe om hvordan klienten stiller seg til tiltalen.

– Meget alvorlig

– Betinget fengsel er det påtalemyndigheten har lagt seg på i saker der man snakker om spredning til flere personer, forteller politiadvokat Torunn Hallenstvedt Siqveland.

Hun sier det foreløpig er lite rettspraksis på dette området, men at politiet ser svært alvorlig på slike saker.

– Konsekvensene for de fornærmede kan bli veldig store. Når bilder eller filmer først er spredt, er de i praksis umulige å få bort.

Kan gjøre stor skade

– Dette er dessverre en ny arena der man kan bli utsatt for krenkelser. Slike videoer har et stort spredningspotensial og gir store skadevirkninger, sier bistandsadvokat Mette Ackenhausen. Hun er ikke involvert i saken, og uttaler seg kun på generelt grunnlag.

Hun tror mange unge ikke er klar over hva slags konsekvenser deling av slike klipp kan få, og mener foresatte må sørge for at de forstår hvor alvorlig dette er.

– Vi må snakke om hvor krenkende det er å bli tatt bilde av i slike situasjoner, og at det blir eksponert videre. Det er ikke greit.