Kvinne (20) må i fengsel etter å ha delt nakenbilde

Det var i midten av januar at jenta fikk tak i bildet, som kom inn på hennes egen telefon hvor kjæresten hadde logget seg på sin snapchat-bruker.

Da bildet kom inn på telefonen tok jenta en skjermdump, slik at det ble lagret på hennes egen telefon. To uker senere ble hun invitert inn i Discord-appen, opprinnelig et program for å kunne snakke med andre mens man spiller dataspill, men også en plattform for å dele dokumenter og bilder. Her la hun ut bildet som hun tidligere hadde lagret på sin egen telefon.

Bildet ble lagt i en mappe hvor bare fire andre personer hadde tilgang, og det lå ute i fire timer før det ble slettet – men i løpet av denne tiden hadde likevel bildet blitt publisert videre, uten at det er kjent hvilken spredning det endelig fikk.

– Må reagere strengt

Retten skriver i sin dom at «Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldene i denne saken. I dagens samfunn, hvor alle, særlig unge mennesker, bærer mobiltelefon med seg med gode kamerafunksjoner og programvare som gjøre det mulig nesten umiddelbart å spre bilder eller videosnutter via nettet eller sosiale medier, tilsier allmennpreventive hensyn at det bør reageres strengt mot slik adferd som i denne saken».

I formildende retning ble det lagt vekt på kvinnens umidellbare tilståelse.

Dommen ble tre måneder ubetinget fengsel samt 10.000 kroner i oppreisning til jenta som var avbildet.