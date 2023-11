Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks • Laksegigantane Mowi og Lerøy ønsker å bli varsla før Mattilsynet kjem på inspeksjon.

• Alf-Gøran Knutsen frå Kvarøy Fiskeoppdrett meiner oppdrettsnæringa er i ferd med å miste tilliten og at næringa må innrømme at dei har problem.

• Professor emeritus Trygve Poppe ved Veterinærhøgskulen i Oslo meiner at det er for mykje fokus på pengar og for lite på dyrevelferd i næringa.

• Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Noreg, innrømmer at de har eit omdømmeproblem, men understrekar at dei jobbar for å forbetre fiskehelsa.

Denne veka kom det fram at laksegigantane Mowi og Lerøy vil bli varsla før Mattilsynet kjem på inspeksjon.

Tidlegare måtte Mattilsynet nemleg få skyss av oppdrettsselskapa for å kontrollere.

Men no har dei avtale med Kystvakta om å bruke deira båtar. Difor kan dei kome på overraskande tilsyn.

Den 21. september kom difor Mattilsynet på eit overraskande besøk til Lerøy Seafoods anlegg Reitholmen utanfor Hitra, og avdekka grove brot på lover for handtering av fisk.

Fredag førre veke blei dette omtala i NRK-programmet Nytt på Nytt.

– Dette er ei tvers igjennom roten næring, sa den norske miljøvernaren Gina Gylver der.

– Det er helt sinnssjukt at ein tillét sånne elendige standardar og lèt dei fortsette.

No meiner ein lakseoppdrettar frå Nordland at næringa må innsjå at dei har eit problem.

– Vi er i ferd med å miste tilliten

Alf-Gøran Knutsen jobbar i Kvarøy Fiskeoppdrett som held til på ei lita øy på Helgelandskysten.

Han meiner sakene som har kome fram den siste veka er problematiske for heile næringa.

– No er vi i ferd med å miste tilliten, seier han.

Leiar for Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen meiner han næringa må innrømme at dei har problem og snakke ope om det. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett / Janita Zenteno

– Vi snakkar ikkje ope om problema som er med biologisk produksjon. Vi har ein tendens til å grave hovudet ned i sanda.

– Vi kan ikkje komme med unnskyldningar, men må ha løysingar og forklaringar.

– Det gir ikkje eit bilde av tillit til det vi held på med, om vi skal bli varsla på ein umeldt kontroll, meiner Alf-Gøran Knutsen, leiar for Kvarøy Fiskeoppdrett. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett / Janita Zenteno

I oppdrettsnæringas barndom, for om lag 50 år sidan, seier Knutsen at pionerane var meir opne og delte kunnskapen. Det meiner han er i ferd med å forsvinne no.

– Det er eit spørsmål om fiskevelferd. Jo meir plass fisken har, jo betre har dei det. Vi ser heilt tydeleg at det er tilfellet.

Med gode lakseprisar har dei fått meir å rutte med. Det seier Knutsen at dei har valt å investere for å produsere betre.

I oppdrettsnæringa er det krav om at det ikkje skal vere meir enn 25 kg fisk per kubikkmeter. Kvarøy Fiskeoppdrett har valt å senke denne grensa. Dei skal ikkje ha meir enn 20 kg fisk per kubikkmeter Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett / Janita Zenteno

– Kvifor gjer ikkje alle oppdrettarar det, no når lakseprisen er god?

– Dei andre lakseprodusentane gjer også så godt dei kan. Det er investert enormt i alle selskap. Men det vi gjer, må vi gjere i lag. Vi trur vi har ein del av løysinga, men ikkje alt.

Lakseoppdrettar Alf-Gøran Knutsen meiner Gina Gylver i Natur og Ungdom er for streng med næringa. – Eg trur ho må bruke litt tid med å sette seg inn i standardane vi faktisk har. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett / Janita Zenteno

Det døyr om lag 58 millionar fisk i næringa i året, ifølge Havforskningsinstituttets årlege risikorapport. Tek vi med talet på reinsefisk som døyr blir det over 100 millionar dyreliv årleg.

Det meiner Knutsen er for mykje. Men han peiker på at næringa enno er ung. Dei er berre kome til 14. generasjon laks.

– Det er mykje forbetringspotensial, men då må vi først innrømme at vi har problem.

– Fornuftig tale

Denne erkjenninga gler professor emeritus Trygve Poppe ved Veterinærhøgskulen i Oslo.

– Dette er særdeles fornuftig tale, seier han.

Poppe kjenner næringa godt, og har jobba med fiskehelse i over 40 år. Han meiner det er mange gode folk i næringa.

Professor emeritus Trygve Poppe ved Veterinærhøgskulen i Oslo meiner næringas eigen fagorganisasjon fornektar alt av ubehag i næringa. Foto: Pharmaq Analytic

– Men det store problemet er at det begynner å bli så mykje pengar og så store selskap at det blir stadig mindre husdyrproduksjon, og meir og meir knallhard business.

Og han meiner næringas eigen fagorganisasjon, Sjømat Noreg, ikkje gjer mykje for å bøte på det inntrykket.

– Dei er usedvanleg dårleg til å handtere utfordringane som finst i næringa. I staden er dei verdsmeister i å fornekte alt av ubehag i næringa, seier professoren.

– Oppdrettsnæringa har sagt at dyrevelferd er deira viktigaste prioritet i 10–15 år. Og at dei jobbar med å forbetre seg. Då forventar eg å sjå resultat, seier professor Trygve Poppe. Foto: Mowi / NPK

– Men det er jo ei ung næring. Bør vi ikkje tillate litt startproblem?

– Litt barnesjukdommar vil det vere, men på ei annan side er fiskeoppdrett ikkje så forskjellig frå anna husdyropphald.

Professoren meiner oppdrettsnæringa burde tatt med seg mykje meir erfaring frå tradisjonelt husdyrhald. Foto: Marius Andre Jenssen Stenberg / NRK

– Ein burde skjønt at å halde så mykje dyr samla på konsentrerte område medfører stort smittepress og alvorlege problem.

Professoren seier at dette er tilfelle ved alle dyr, også menneske.

Dette svarer Sjømat Noreg på professor Poppes kritikk Ekspander/minimer faktaboks Administrerande direktør i Sjømat Noreg, Geir Ove Ystmark, seier dødelegheita over tid har vore stabil, og på nivå med annan kjøtproduksjon. – Det varierer mellom landsdelar og selskap. Vårt mål er at dødelegheita skal ned, seier Ystmark. – Fiskehelse og fiskevelferd er viktig for heile næringa. Det har vore i fokus for organisasjonen og toppleiinga i selskapa over tid. Det siste året fortel han at dei har jobba med forpliktande løysingar som skal bidra til å ta ned smittepress mellom anlegg. – Alle selskap, store som små, er opptatt av å halde dødelegheit nede. Dårleg velferd og høg fiskedød er også dårleg økonomi for bedriftene, seier den administrerande direktøren. – Vi tar gjerne eit møte også med Poppe for å høyre hans vurderingar.

– Prøver ikkje å bortforklare

Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Noreg seier at dei jobbar med omdøme kvar dag, heile veka.

– Har de eit omdømeproblem?

– Det er klart at bilda NRK har publisert denne veka ikkje er bra. Det er ikkje til å skyve under ein stol at slike bilde ikkje er med på å styrke folk sin oppfatning av havbruk.

Øyvind André Haram, kommunikasjonssjef i Sjømat Noreg seier at det til dømes har vore nedgang i sjukdomstilfelle som ILA og PD det siste året. Foto: SJØMAT NORGE

Likevel peiker kommunikasjonssjefen på at situasjonen kan vere krevjande for enkelte selskap.

– Mange vil påstå at det er å bortforklare. Men det prøver vi ikkje å gjere. I produksjonen av laks er dødelegheit noko som skjer. Det er vanleg i biologien.

Gjellesjukdom er til dømes noko han seier dei ikkje har sett mykje av før.

Haram er ikkje samd i at næringa er så ung, og meiner dei har gjort store framskritt til dømes frå då dei brukte antibiotika for å kurere sjukdom hos laksen for 20 år sidan. Foto: Mattilsynet

– Sjømat Noreg har jobba i over eit år for å sjå korleis ein kan bli betre på fiskehelse. Det kjem ikkje over natta. Eg kan garantere at folk står på for å redusere dødelegheit.

– Er du samd i at de kan lære ein del av annan husdyrproduksjon også?

– Det er vanskeleg å samanlikne landbruksproduksjon og lakseproduksjon. Laksen lever jo i vatn med gjennomstrauming for å nemne noko, seier han.

Kommunikasjonssjefen seier det er viktig at dei saman med fagekspertise gjer dei rette grepa for å stogge dødelegheit hos laks også i framtida. Foto: Kvarøy Fiskeoppdrett / Janita Zenteno

– Det er for lett å seie at det blir meir sjukdom når ein har mange dyr saman.

– Kvifor trur du då at det døyr så mykje fisk?

– Det kan vere mange ulike årsaker. Parasittar og bakteriar er vanleg i biologien. Det kan kome brått og føre til at fisk døyr, seier Haram.