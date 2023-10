Brexit skapte full makrell-krangel med britene.

Det ble et kappløp om å dra opp fisken før den svømte inn i britisk sone.

Men i juni ble en avtale signert.

– Jeg er svært glad for at Norge og Storbritannia har blitt enige, sa fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Avtalen sikret at Norge kan fiske 135.141 tonn makrell i britisk sone.

Makrellen oppholder seg normalt langsmed norskekysten, men i år har det vært vanskelig for fiskerne å finne den. Foto: Havforskningsinstituttet

På grunn av en fantastisk sommer i Nord-Norge har denne avtalen blitt svært viktig.

Det har nemlig vært «svart hav» i norsk sone i år.

Men da mannskapet om bord i ringnotbåten «M Ytterstad» tok turen inn i britisk sone ble det raskt andre boller.

– Avtalen er veldig viktig, sier skipper Morten Holst til NRK.

Fiskeribladet omtalte saken først.

PÅ JAKT: Moderne utstyr hjelper fiskerne i jakten på makrellen. Som i år har vært vanskelig å finne i norsk sone. Foto: Ytterstad Fiskeriselskap AS

Viktig å forsøke i norsk farvann

Skipperen har fisket siden midten av 80-tallet. Han sier til NRK at fartøyet, som har to mannskap, har gått i norsk farvann siden slutten av august.

Kvoten er på drøyt 3000 tonn makrell, men så langt i år hadde de bare fisket 600 tonn.

– Jeg tror kanskje ikke makrellen har skjønt at det er høst ennå. Dermed finner vi den ikke på de tradisjonelle plassene, forteller Holst.

– Det har ikke vært et problem tidligere, men i år har vi hatt en veldig fin sommer i nord.

Jan Eirik Johnsen i Norges sjømatråd forteller at flåten har fisket i omtrent seks uker. De fleste har slitt med å finne makrellen.

Likevel har mange av fiskerne ventet lenge før de har forflyttet seg inn i britisk sone.

– Hvorfor?

– Det er viktig for den norske flåten å ta mest mulig i norsk sone. Det handler om kvote og tilgang til sonen i årene som kommer.

Avtalen gjelder nemlig bare i et år. Fisker de norske fiskerne mye i norsk sone gir det bedre kort når en ny avtale skal forhandles frem.

– Flåten har lagt i norske soner nesten uten å få noe. Så har de begynt å fiske inn i britisk sone og har fått mye mer, sier Jan Eirik Johnsen. Foto: Marius Fiskum / Norges Sjømatråd

Millionfangst på to kast

Sakte, men sikkert har fiskerne begynt å bevege seg inn i britisk sone. 60 prosent av kvoten kan tross alt fiskes der.

Er ikke fisken å finne i norsk sone er det lite valg.

For skipper Holst og resten av mannskapet om bord i «M Ytterstad» ga det i hvert fall resultater.

På to kast med nota fanget de 1050 tonn makrell.

M Ytterstad dro opp to sprekkfulle nøter på kort tid. Foto: Ytterstad Fiskeriselskap AS

– Det skjer ikke veldig ofte. Jeg ble svett i panna, men ikke fordi vi fikk store kast. Det er vi godt drillet på og går fint, sier Holst og legger til:

– Grunnen til at man blir svett er fordi man skjønner hvilke verdier det er snakk om.

Johnsen i Norges sjømatråd kan opplyse om at snittprisen på makrell så langt i år har vært 16 kroner og 8 øre per kilo.

– Ser vi på det som leveres til konsum har snittprisen vært 17 kroner og 22 øre. I dag er den nok høyere enn det, det tror jeg.

Det betyr, med en pris på 17 kroner per kilo, at Holst & co. dro opp makrell for 17.8 millioner kroner på to kast.

Liker du makrell? Ja Nei Ja, men bare i tomat Vis resultat

På samme tid i fjor var prisen drøyt 13 kroner.

Prisstigningen skyldes flere faktorer sier Johnsen.

– Det er godt sug i markedet. Stor etterspørsel i de asiatiske markedene. Også har vi en ikke ubetydelige valutaeffekt.

Makrell er populært i Asia. For to år siden møtte masse presse opp da den første norske ferske makrellen ankom Japan. Foto: Johan Kvalheim / Norges sjømatråd

Mye som kan gå galt

For fiskerne om bord i «M Ytterstad» betyr den store fangsten at de er godt over halvveis med årets kvote.

Men selv om det kanskje virker enkelt å dra opp millionene – så er det mye som kan gå galt.

– Det er mange x-er i ligningen før den fisken er levert og betalt. Det er klart du blir stressa når du skjønner at det er voldsomme verdier det er snakk om, sier Holst.

– Fryktelig mye kan gå galt. Nota kan spjære eller sprekke. Hydraulikk må fungere. Og så er man helt avhengig av at resten av båtmaskineriet fungerer, legger han til.

I tillegg er det ikke garantert at de finner makrellen på neste tur ut.

Dermed kan det godt være at fiske varer langt utover høsten.

– Vi holder på til vi er ferdige. I fjor var det båter som fisket til slutten av november. Det er ikke sagt at vi går ut og henter tusen tonn til. Det kan godt være vi bruker mange uker.