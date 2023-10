– Oddsen for å få en slik kvote som mann er forsvinnende liten, mens hvis du er kvinne er det nesten uflaks dersom du ikke får, sier fisker Sander Arntsen Gregersen (21).

Hver eneste vinter krysser unge fiskere fingrene.

De håper å være en av de heldige når Fiskeridirektoratet trekker ut seks stykker som får hver sin rekrutteringskvote.

Vinner de «lotteriet», får de heldige lov til å fiske om lag 29 tonn torsk uten å betale en eneste krone for kvoten.

Hensikten er å hjelpe unge fiskere inn i yrket.

En vanlig torskekvote omsettes for flere millioner kroner.

Likt for kvinner og menn

Etter at en ny ordning for rekrutteringskvotene ble etablert i 2022, har kvotene blitt fordelt likt mellom kjønnene: Tre til menn og tre til kvinner.

På denne måten mener regjeringen at de legger til rette for at unge fiskere fra begge kjønn får like muligheter til å benytte seg av ordningen.

Men det er det ikke alle fiskere som er enig i. I et Facebook-innlegg diskuteres kriteriene heftig.

– En mannsdiskriminerende ordning, spør du meg, skriver en anonym deltaker i diskusjonen i Facebook-gruppa Fiskerinytt.

Den unge fiskeren Sander Arntsen Gregersen (21) fra Bodø er langt på vei enig i reaksjonene.

Han har egen båt og fisker i åpen gruppe.

I vinter ble han plaget med båten under Lofotfisket, så han har vært nødt til å jobbe på andre båter gjennom året for å få endene til å møtes.

Han har foreløpig ikke søkt om rekrutteringskvote. I fjor var han ikke kvalifisert.

Vilkår for å få tildelt rekrutteringskvote Ekspander/minimer faktaboks Det tildeles tre rekrutteringskvotebonuser til menn, og tre til kvinner. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

Mannlige fiskere må være yngre enn eller fylle 30 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus.

Kvinnelige fiskere må være yngre enn eller fylle 40 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus.

Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.

Rekrutteringskvotebonusen tildeles for ett år om gangen i inntil 5 år. Fiskeridirektoratet fastsetter rekrutteringskvotebonusen slik at kvotegrunnlaget samlet utgjør 80 % av fartøykvoten til fartøy i lukket gruppe.

Søker må ha drevet fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte har eid mer enn 50 prosent av i minst 24 måneder i løpet av de tre siste kalenderår før det året det søkes om nytildeling. Fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.

Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvotebonus i.

Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvotebonusen gjelder for.

Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.

I år var det fem kvinner og 44 menn som innfridde vilkårene for å være med i trekningen om rekrutteringskvote.

Det betyr at kvinnene hadde langt større sjanse for å bli valgt ut, mens de mannlige fiskerne hadde en svært liten sjanse for å få en slik «gavepakke».

Sander Arntsen Gregersen tror samfunnet generelt har en holdning om at kvinner skal kunne gjøre det samme som menn. Foto: Privat

– Det er veldig urettferdig at de seks rekrutteringskvotene skal fordeles likt mellom kjønnene. Når man ser på hvor stor andel av næringa som består av menn og hvor liten andel som består av kvinner.

21-åringen mener en rekrutteringskvotene er viktig for å få mer penger inn. Man får større grunnlag for å ta ut lønn, og får mer handlingsrom til å kjøpe større båt.

– Jeg skjønner poenget med at man skal få inn flere jenter i næringen, men jeg tror ikke det å forskjellsbehandle jentene er veien å gå. Det skaper bare blest, og enkelte sure gamle gubber får rett i at kvinnfolkene får fordeler.

Fiskarlaget: – Forstår frustrasjonen

Kåre Heggebø, som er leder i Norges Fiskarlag, er ikke uenig med den unge fiskeren fra Bodø.

– Statistisk sett er det riktig at unge menn blir nedprioritert. Men dette er et politisk virkemiddel som myndighetene har valgt å bruke for å prøve å rekruttere flere unge kvinner inn i næringen. Så det er antakelig et rett valg.

– Vi har et sterkt ønske om å få flere kvinner i næringen. Selv om det kan framstå som urimelig for alle de unge menn og gutter som hadde ønsket å få en slik mulighet, sier Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag. Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

Han sier han forstår frustrasjonen hos de som føler at de taper på grunn av kjønn.

Heggebø minner om at en rekrutteringskvote ikke er noe man får til evig tid, men en tidsbegrenset gode man får for å prøve å etablere seg i næringa.

– Men kvotene er ettertraktet fordi man får muligheten til å fiske mer enn i en vanlig kvote i åpne gruppe.

Mener ordningen for snever

Sjarkfisker Sisilie Skagen Johnsen er av fiskerne som sikret seg rekrutteringskvote i år. Det gjorde at hun kunne fiske ti tonn mer enn hun ville gjort uten den ekstra kvoten.

Disse fikk tildelt rekrutteringskvote Ekspander/minimer faktaboks Ingerline Henriksen, Vadsø. Joanna Aniela Thesen, Måsøy Sisilie Skagen Johnsen, Vestvågøy Ole Nesse, Bømlo Jan Olav Kaaløy, Lindesnes Anders Isak Nedrejord, Karasjok

Da hun fikk rekrutteringskvoten uttalte hun til NRK at hun trakk gulloddet. Samtidig mener hun at ordningen blir for snever og ikke nødvendigvis fører til økt rekruttering.

– Hvis ordningen skal brukes for å rekruttere nye fiskere, så bør man stille krav til utdanning og helårsdrift. Du kan heller ikke kunne bygge deg opp i denne perioden. Man har ikke mulighet for å kjøpe en kvote eller en båt til for å få et bedre driftsgrunnlag. Da mister du rekrutteringskvoten.

Sisilie Skagen Johnsen er skipper på egen båt. Hun fikk rekrutteringskvote i år. Foto: Privat

Vil utjevne seg selv med tiden

Gregersen, som også er leder i Fremskrittspartiets Ungdom i Bodø, tror samfunnet generelt har en holdning om at kvinner skal kunne gjøre det samme som menn.

– Så lenge man gjøre den samme jobben og har de samme mulighetene, så er det ingenting som hindrer kvinner i å delta i næringen, sier han.

Frp: Kjønn må ikke være avgjørende

Stortingsrepresentant for Fremsrkittspartiet i Nordland, Dagfinn Olsen, applauderer ønsket om flere kvinner inn i fiskeriet, men er ingen tilhenger av metoden ved kjønnskvotering.

– Jeg tenker at det er feil å drive kjønnskvotering på denne måten. De premissene som ellers gjelder for å få rekrutteringskvote må ligge til grunn, og ikke kjønn.

– Er ikke dette et tiltak for å senke terskelen for kvinner i fiskeriene?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg er selv statslos av yrke, og for den del år siden fikk vi de første kvinnene inn i yrket. De kom inn fordi de ville inn, ikke fordi de ble kvotert inn.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen Foto: Ola Helness / NRK

Olsen peker på at man i stedet for kvotering bør legge til rette for at kvinner, og særlig kvinner med barn, kan delta i fiskeryrket.

– Det må det være fullt mulig å ha et familieliv samtidig som man er fisker. Da må man ha en familiepolitikk som gjør det mulig for kvinner å være skipper på egen skute eller mannskap på en båt, sier han og legger til:

– Men å kvotere de inn, fordi de er kvinner, det mener Frp blir feil. Her må det ligge generelle kriterier til grunn, og jeg skjønner godt at det er menn som føler de har feil kjønn.