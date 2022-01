Det er en spesiell sak som startet i Ofoten tingrett mandag denne uken.

Den tidligere øyelegen Jens Kratholm er tiltalt for 33.000 tilfeller av bedrageri av pasienter med et omfang på 13 millioner kroner.

Totalt er det snakk om mellom 8000–9000 pasienter.

185 av disse pasientene krever erstatning fra den tidligere øyelegen.

Men nå blir rettssaken stoppet. Årsaken er at flere av dommerne er inhabile.

Etter at retten har gått gjennom listene over alle pasientene, viser det seg at begge meddommerne og en varadommer har slektninger blant de involverte pasientene.

Alle tre har minst to slektninger blant pasientene.

Ingen av disse pasientene er imidlertid blant de 185 som har lagt inn krav om erstatning.

Etter funnet sto retten igjen med to valg. Enten plukke ut de aktuelle pasientene fra tiltalegrunnlaget eller bytte ut dommerne.

Konklusjonen ble at dommerne må byttes ut. Konsekvensen er at rettssaken må starte helt på nytt. Nye dommere og ny dato må på plass.

Det var satt av fire uker i Midtre Hålogaland tingrett til saken.

– Først og fremst så tenker jeg at dette er veldig syn for Kratholm, som har ventet veldig lenge på at saken skulle komme opp. Denne saken har versert siden august i 2017, sier advokat Tor Strand som forsvarer Kratholm i retten.

– Vi trodde at vi skulle få en avklaring nå, men sånn gikk det ikke fordi rettens meddommere fant ut at her var det inhabilitet ute og går.

– Hvorfor har man ikke utelukket inhabiliteten før rettsaken kom i gang?

– Det må du spørre andre om. Det har ikke vi som forsvarere hatt noe med å gjøre.

Dette sier Domstolloven Ekspandér faktaboks Ingen kan være dommer: 1.naar han selv er part i saken eller medberettiget, medforpligtet eller regrespligtig i forhold til en part, eller naar han i en straffesak er fornærmet ved den strafbare handling; 2.naar han er i slegt eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen saa nær som søskendebarn med nogen, som staar i saadant forhold til saken som nævnt under nr. 1; Kilde: Lovdata.

Ble anmeldt av Helse Nord

Det var i oktober 2017 at Helse Nord anmeldte øyelegen for mistanke om bedrageri av en rekke pasienter over en femårsperiode.

I 2019 ble han pågrepet av politiet utenfor klinikken sin. I ettertid ble siktelsen utvida til å omhandle alle pasienter Kratholm har behandla.

Når rettssaka startet i dag har 185 pasienter inne krav om å få penger tilbake. Erstatningskravene skal behandles sammen med straffesaka.

12 av de fornærmede pasientene er innkalt som vitner i Ofoten tingrett, der det er satt av fire uker til saka.

Det er advokat Tor Strand som forsvarer Kratholm i retten.

– Det er ganske uvanlig at denne type saker havner i retten, sier han.

Med «uvanlig» peker han på at retten også skal ta stilling til et «underliggende forhold». Nemlig å tolke den tariffen legene bruker.

Med andre ord: Hva kan en lege ta seg betalt for.

– Det er klart at saken er en belastning for han (Kratholm, journ.anm.). Han mener han har fulgt tariffen til punkt og prikke. Han er uenig i tiltalen, og har erklært seg uskyldig, sier Strand.

– Spesiell sak

Politiadvokat Trond Lakselvhaug er aktor i saken. Han sier saken er spesiell på mange måter.

– Det er en særdeles omfattende etterforskning som ligger bak denne tiltalen. I tillegg er det et spesielt underliggende rettsforhold som dreier seg om reglene som legene må forholde seg til når de skal ta seg betalt hos pasientene.

Han mener det er fire sentrale spørsmål som må besvares:

Hva har pasientene betalt?

Var det lovlig å ta seg betalt som han gjorde?

Ble pasientene lurt til å betale beløpet?

Var Kratholm klar over dette?

– Det tiltalen gjør gjeldende, er at han har tatt seg betalt mer enn han hadde adgang til å ta seg betalt. Dette i forbindelse med at pasientene enten var til undersøkelse eller operasjon, har Lakselvhaug tidligere sagt til NRK.

Tiltalen sier øyelegen for eksempel skal ha tatt seg dobbeltbetalt for kunstig øyelinse, og også tatt betaling for parkering fra pasienter som ikke hadde med seg bil.

Mistet legelisensen

I juni 2020 mistet øyelege Jens Kratholm i Narvik retten til å titulere seg som øyelege og spesialist i øyesykdommer.

Helsetilsynet konkluderte med at øyelegen i Narvik var uegnet til å utøve legeyrket, og at behandlingen han drev var uforsvarlig.

Da NRK møtte Jens Kratholm i juli 2020 innrømmet han at det ikke var forsvarlig å jobbe så mye som han hadde gjort.

– Du må jo jobbe mer enn åtte timer om dagen. Og det er jo klart. Liksom å kjøre i 130 i 60-sona, så er det jo ikke forsvarlig. Og det vet Helse Nord, uttalte Kratholm.

170.000 konsultasjoner

Det er mer enn 20 år siden den danske øyelegen kom til Narvik, hvor han fikk avtale med Helse Nord som såkalt avtalespesialist.

Siden 1997 har han ifølge egne tall hatt 170.000 konsultasjoner. Han har utført 15.000 grå stæroperasjoner.

Ifølge Brennpunkt-programmet «Pengespesialistene» opererte Øyeklinikken i Narvik rundt år 2000 flere for grå stær enn alle øyelegene på Rikshospitalet. Til sammen.

Kratholm på sin side forsvarte det store antallet operasjoner og sa at kapasiteten på øyeleger er helt sprengt i Nord-Norge.

Han har vist til legenes etiske regelverk, som sier at man som lege ikke kan nekte en pasient behandling, med mindre man er rimelig sikker på at han kan få behandling hos en annen lege.