Bodø Domkirke var fylt til randa av musikarar og koristar.

Arktisk Filharmoni var der. Det var også domkoret og eit gutekor med koristar frå heile landet.

Det var duka til høgtidsstemning. Men blant songarane var det smitte.

Det førte til at fleire titals vart smitta ifølge kommuneoverlegen i Bodø.

– Kor er risikosport

Kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø fortel at både musikarar i filharmonien, koristar og også nokre publikummarar vart smitta.

– Kor er risikosport. Det seier seg sjølv at når ein syng i kor brukar ein mykje meir volum enn ein brukar til vanleg. Då vert det og mykje meir dropesmitte, seier Claudi.

Kommuneoverlege Tor Claudi meiner kor er risikosport. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Det er ikkje ukjent at korsong eir ein aktivitet som effektivt spreier smitte.

Men med det nye TISK-regimet har ikkje smittevernlegar og kommunar lenger mandat til å stanse aktivitetar med til dømes kor.

– Vi kan ikkje forby korkonsertar, berre gjere arrangørane merksame på at det er større risiko ved korsong enn andre aktivitetar.

Tidlegare var det smittevernoverlege og kommune som hadde ansvar for smittesporing. No er det opp til kvar og ein av oss. Og til arrangørane, som lagar store samkome av menneske.

Men kommuneoverlegen fortel at det har vore arrangert ein del arrangement der det ikkje har blitt smitte.

Mellom anna vart det arrangert ein diger idrettsturnering i Nordlandshallen i Bodø same helg som konserten.

Korkje der eller på dei store utekampane til Bodø/Glimt på Aspmyra har det blitt oppdaga noko særleg smitte ifølge kommuneoverlegen.

For enkelt å skulde på kor

I byrjinga av pandemien undersøkte Sintef og FHI om å synge i kor og spele instrument var ein kjelde til dropesmitte.

Ernst Kristian Rødland, overlege og doktor i immunologi i FHI seier at ein no snakkar annleis om dropesmitte.

– Før snakka vi om dropesmitte, luftsmitte og kontaktsmitte. No snakkar vi om innåndingssmitte. Det vi veit no er at dei mindre dropane speler ein større rolle enn vi trudde før.

Ernst Kristian Rødland, overlege og doktor i immunologi i FHI seier det er for enkelt å berre skulde på korsongen. Foto: Maria Gran / NRK

Likevel meiner han at det vert for enkelt å peike ut korsong som syndar.

– Det handlar også om storleiken til lokala, temperaturane og ventilasjon mellom anna. Framleis er kontakt mellom menneske og kor lenge dei er i nær kontakt med kvarandre det som aukar risikoen. Det er ein kombinasjon av mange faktorar som speler saman.

– Om ein syng og skråler i ein tett pub er det verre enn å synge i ein stor hall. Det er ikkje mogleg å seie at den aktiviteten i seg sjølv er risikabel.

I starten av pandemien fortalde assisterande helsedirektør, Espen Nakstad, om smitterisiko forbunde med avstand. Ein veit no meir om dropesmitte, men lite om den nye omikronvarianten av viruset. Difor er avstand framleis viktig. Du trenger javascript for å se video. I starten av pandemien fortalde assisterande helsedirektør, Espen Nakstad, om smitterisiko forbunde med avstand. Ein veit no meir om dropesmitte, men lite om den nye omikronvarianten av viruset. Difor er avstand framleis viktig.

Konsertarrangøranes foreining

Generalsekretær i Noregs Korforbund, Marianne Bremnes, seier at dei ber alle deira kor om å følge med på restriksjonane i sine kommunar, men dei rår ingen om å avlyse konsertane enno.

– Spørsmålet er om det var arrangementet eller korsongen som gjorde at det vart smitte i Bodø, seier ho.

Når til og med Nakstad seier at det er greitt å gå på julebord, meiner ho at det ikkje bør vere noko problem å gå på korkonsert.

Om publikum bruker munnbind, konserten er gjort utan pause og arrangørane følger publikum inn og ut av lokala meiner ho mange konsertar kan verte heldt likevel.

Konserten med fleire kor og orkester vert heldt for fullsett sal i Domkyrkja i Bodø. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

– Det er mange kor som har konsertar no i helga og neste helg. Eg håper verkeleg at vi får lov å synge jula inn i år. Men kvart kor og kvar arrangør må kjenne på det sjølv.

Men smitta i domkyrkjekonserten har allereie hatt ringverknadar.

Stormen konserthus skulle eigentleg hatt allsongkonsert denne veka. Den har dei avlyst.

No står både den tradisjonelle Luciakonserten og «Vi syng jula inn»-konserten for tur i Domkyrkja i Bodø.

Tradisjonell konsert i ein tynn tråd

Alice Sivertsen er dagleg leder for Bodø domkyrkje. Før den svært populære Luciakonserten vil det vere ein gudsteneste for Forsvaret, der det òg vert korsong.

Ho seier at dei er førebudd på at både den og Luciakonserten kan bli avlyst, men at det er opp til fagfolket.

I konserten i domkyrkja for to veker sidan blei fleire titals smitta. Om den tradisjonelle Luciakonserten vert heldt vil avstand vere viktig. Foto: Charlotte Gjertsen

– Dersom kommuneoverlegen seier det er greitt, held vi konsertane, men med modifikasjonar.

På Luciakonserten går koristane vanlegvis rundt i kyrkjerommet, men det blir uaktuelt denne gongen, om konserten vert heldt.. Det vil også vere hurtigtestar av alle sangerne i følge Sivertsen.

– Det er veldig vanskeleg dette her. Det er så mange som gleder seg til disse konsertane, men det trumfar sjølvsagt ikkje smittevernet. Dersom kommuneoverlegen seier at det ikkje er forsvarleg å halde disse konsertane, så må vi avlyse, seier Sivertsen.