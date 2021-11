Har tjent 50 millioner – kan bli mye mer

Bodø/Glimts eventyr i Europa begynte med et knusende nederlag mot Legia Warszawa. 2–5 etter to kamper gjorde at Glimt var ute av Champions League-kvalifiseringen.

Det medførte at de «rykket ned» til Conference League, det tredje nivået i Europa.

Her har Glimt imponert en hel fotballverden. Den lille klubben fra Bodø leder gruppen, og har tatt hele fire poeng mot fotballgiganten Roma.

Det betyr penger. Mye penger. Spesielt for en klubb som har et mikroskopisk budsjett sammenlignet med de store klubbene i turneringen.

– Det er lurt økonomisk å være god, sier daglig leder i Glimt, Frode Thomassen.

Før gruppespillet måtte Glimt spille totalt seks kamper fordelt på tre lag:

Valur Islandske Valur var første motstander for Glimt. Begge kampene endte 3-0 til de gule fra nord. Pengepremie for eliminering: 350,000 euro

FC Prishtina Kosoviske FC Prishtina var andre motstander for Glimt. Glimt tapte 1-2 borte, men snudde sammenlagtresultatet til 3-2 hjemme. Pengepremie for eliminering: 550.000 euro.

Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius fra Litauen var tredje motstander. Glimt vant 3-2 sammenlangt etter 1-0 hjemme. Pengepremie for eliminering: 750.000 euro.



Ola Solbakkens scoring på Aspmyra 26. august sendte Glimt til gruppespillet i Conference League.

Belønning for strevet?

2,940,000 millioner euro. Eller rundt 30 millioner kroner.

Ola kan smile etter scoring... ... og Glimt kan smile hele veien til banken. Avansementet sikret Thomassen og Glimt rundt 30 millioner kroner.

Outsideren

Allerede fredag 27. august var det klart hvem Glimt skulle matches mot i gruppespillet.

På forhånd ble Bodøs stolthet regnet som en aldri så liten outsider:

Roma Zorya Luhansk CSKA Sofia Bodø/Glimt

Til tross for det virket ikke trener Kjetil Knutsen å være nevneverdig bekymret for at ikke hans spillere skulle sparke godt ifra seg.

José Mourinho fikk smertefullt oppleve Alfons Sampsted og Glimts selvtillit. Det endte med 6–1 til de gule.

– Om det er Mourinho eller noen andre som står på sidelinjen, har ikke så mye å si for meg, sa han til NRK etter trekningen.

Vel vitende om at det ventet tre tøffe motstandere, både hjemme og borte, gikk Glimt i gang med gruppespillet. Etter torsdagens seier mot CSKA Sofia er 5 av 6 kamper spilt.

Det har resultert i mer penger.

Penger i gruppespillet Glimt har spilt fem av seks kamper i gruppespillet. Resultatene gir utbetalinger i millionklassen. Zorya Luhansk Bodø/Glimt startet mot ukrainske Zorya hjemme på Aspmyra. Det endte med 3-1. Pengepremie: 500.000 euro.

CSKA Sofia Borte mot bulgarske Sofia endte det 0-0. Erik Botheim fikk tvilsomt annullert et mål i sluttminuttene. Det kostet Glimt snaut 350.000 euro. Pengepremie: 166.000 euro.

Roma Ingen trodde helt sine egne øyne da italienske Roma vandret av banen på Aspmyra. De gule stoppet ikke før seks baller var satt i nota - og italienerne klarte bare å score et. Pengepremie: 500.000 euro.

Roma Selv etter den knusende seieren i Bodø var Glimt regnet som underdog borte mot Roma. Nok en gang fikk ekspertene feil, og Glimt tok med seg et poeng etter 2-2. Pengepremie: 166.000 euro.

CSKA Sofia En iskald kveld på Aspmyra ble en tøff affære for begge lag. Til slutt endte det 2-0 til Glimt. Det sikret premie for seier, men også avansement - og mer penger. Pengepremie: 500.000 euro. Vis mer

Mye mer penger i potten

– Det er ikke akkurat penger vi tenker på i dag. Men det er klart at det å være med Europa er med på å bygge et solid økonomisk fundament slik at vi kan videreutvikle klubben.

Slik svarte Frode Thomassen NRK torsdag kveld like før seieren mot CSKA Sofia. Tre timer senere hadde klubben vunnet – og tjent ytterlige 500.000 euro.

Totalt har Glimt tjent 4.772.000 euro så langt i Conference League.

Det tilsvarer drøyt 48 millioner kroner.

Men fortsatt er det kamper igjen – og penger å tjene.

Først venter Zorya Luhansk borte i Ukraina De tapte 4-0 mot Roma torsdag - og er ute av turneringen Vinner Glimt vinner de gruppespillet Pengepremien for det er 650.000 euro

Penger uansett utfall

Om Glimt skulle tape poeng borte mot Zorya Luhansk, og Roma slår CSKA Sofia, vil Roma vinne gruppen.

Forskjellen på første- og andreplass gruppen:

650,000 euro 325.000 euro

Hvis Glimt vinner gruppen går de direkte til åttendedelsfinale. Om de kommer på andreplass må de ut i kvalifikasjonsspill mot en tredjeplass fra Europa League.

Om Bodø/Glimt vinner en eventuell kvalik venter en utbetaling på 300.000 euro.

Mange tror imidlertid at Glimt vil gå direkte til åttendedelsfinale – og videre tar vi utgangspunkt i det.

Sondre Brunstad Fet setter inn 1-0 mot CSKA Sofia. Med Erik Botheims scoring i andre omgang sikret de seieren, og 500.000 euro. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Jo, lenger du går i en europeisk turnering, jo bedre er det for de økonomiske inntektene til klubben, sier daglig leder i Glimt Frode Thomassen til NRK.

Det stemmer – og skulle Glimt vinne hele turneringen vil det gi lang flere millioner enn de allerede har tjent:

Åttendedelsfinale: 600.000 euro

Kvartfinale: 1.000.000 euro

Semifinale: 2.000.000 euro

Finale: 5.000.000 euro for førsteplass.

Andreplass gir 3.000.000 euro.

Kan bli langt mer enn 100 millioner kroner

Vinner Glimt gruppen får de altså 650.000 euro for avansement.

Skulle det umulige skje, og Glimt sjokkerer alle med å vinne turneringen, er den totale potten på hele:

13.950.000 euro.

Eller:

142 millioner kroner.

Da blir det store spørsmålet:

Kan Bodø/Glimt vinne hele turneringen?

– Det har jeg ikke tenkt på, men vi kan konkludere med at vi er videre. Det skal vi glede oss over nå, også skal vi stikke fingere litt i jorden, sa Kjetil Knutsen etter kampslutt i går før han avsluttet:

– Men jeg kan si at i Bodø/Glimt har vi vist at alt er mulig.