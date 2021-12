Kommuneoverlege savner en «K» i strategien for å bekjempe omikron

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bodø var episenter i Norge for den første Sør-Afrikanske varianten. Viruset ble slått ned med TISK-strategien.

Nå frykter kommuneoverlege Tor Claudi at Omikron-varianten skal få fotfeste i Norge.

Årsak? Det finnes to ulike TISK-strategier i landet.

Én for dem man mistenker har den nye omikron-varianten. Og en annen for dem man mistenker har det vanlige Delta-viruset.

Problemet er bare å skille tilfellene før man har fått svar på testen.

– Det er helt umulig å avgjøre hvilken virustype vi står ovenfor når vi har en enkeltpasient foran oss.

Og da kan det være for sent, mener kommuneoverlege i Bodø, Tor Claudi.

Etterlyser en tydelig strategi

– Hva syns du om strategien som regjeringen legger opp til nå?

– Det vi savner, er K-en i TISK-prosjektet. Tidligere hadde vi anledning til å ilegge nærkontakter karantene, det har vi bare når det er nære familiemedlemmer nå.

Han forteller at 80 prosent av dem som tester positivt, vet hvor smitten kommer fra.

Men det hjelper lite når de ikke sitter i karantene frem til de får testresultatet.

Da kan de allerede ha smittet mange.

– Når vi nå får en ny virusvariant på toppen av Delta-viruset, er vi redde for at det vil overgå den beredskapen og den muligheten kommunen har til å gjøre effektiv smittesporing.

Vil tilbake til gammel strategi

Nå er det én TISK-strategi for som mistenkes har den nye viruset, og én for de som har det gamle Deltaviruset.

– Disse pasientene har ikke et merke i panna for de som har det gamle Deltaviruset. For oss er det en umulig sak å vurdere mellom de to alternative TISK-strategiene.

Kommuneoverlege i Bodø, Tor Claudi. Foto: Erik M. Sundt

– Vi ønsker oss tilbake til den gamle TISK-strategien hvor vi har mulighet til individuelle karantenesettinger av nærkontakter.

Nå frykter kommuneoverlegen at de skal miste kontrollen.

– Vi er livredde for at dette skal ta helt av og at vi skal miste kontroll. Og vi begynner å føle at vi nærmer oss det punktet.

– Er det mulig å begrense?

– Vi hadde monopol på den forrige Sør-Afrikanske virusvarianten, og den greide vi å slå ned med en intens TISK-strategi som var veldig grundig og nøye, og vi tror det vi kan klare det på nytt igjen. Men da må vi også ha mulighet til karantene.

I løpet av det siste døgnet har det for øvrig blitt registrert 39 nye smittetilfeller i Bodø.

Det er det høyeste antall smittede kommunen har hatt på et døgn siden pandemien startet.

Nakstad: Har foreslått endringer

NRK har spurt assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, om hva han tenker om saken.

Han sier at deres anbefaling per i dag er å «teste og smittespore maksimalt ved enkeltutbrudd av omikron-varianten, inkludert husstandsmedlemmer og andre nærkontakter».

Espen Rostrup Nakstad sier de har foreslått endret TISK-strategi for regjeringen. Foto: NRK

– Dette gjelder både ved bekreftet indekspasient med omikron (positiv omikron-test) og ved mistenkt omikronvariant på grunn av nylig reiseaktivitet fra sydlige afrikanske land eller nærkontakt med et allerede kjent omikron-tilfelle.

– Alle andre smittetilfeller vil i dagens situasjon mest sannsynlig være delta-varianten. Men dette kan selvsagt endre seg om kort tid og da vil vi gi nye råd om TISK-innretningen.

– Hvor effektiv er strategien slik den er utformet nå, mener dere?

– Det er viktig å bruke karantene mer omfattende nå ved omikron-tilfeller, og vi har foreslått endret TISK-strategi for regjeringen.

– Er det noen grunn til å ha to ulike strategier?

– Det er kapasitetshensyn som er årsaken til at vi har ulike strategier akkurat nå. For deltavarianten må folk flest fortsatt bidra og varsle egne nærkontakter. For utbrudd med omikron er det viktig at kommunen selv også jobber intensivt i samarbeid med indekspasient og nærkontakter for å stanse utbruddet.

FHI: Krevende for kommunene

Line Vold, direktør i Folkehelseinstituttet, gjestet Dagsrevyen i går.

– Vi forventer at vi kommer til å avdekke flere med denne varianten fremover, sa hun.

– Hva svarer du smittevernoverlegen i Bodø som mener at TISK-strategien ikke fungerer?

– Han peker på at det er krevende med to ulike varianter av TISK-strategien. Det forstår vi. Per nå har vi god erfaring med å bruke TISK-strategi generelt sett.

– Men nå har vi disse to ulike strategiene. Det betyr at for å kunne implementere denne strategien som gjelder for omikorn-varianten så må vi vite at det er omikron eller mistenke det først. Det er litt krevende for kommunene.

