– Det er mye som tyder på at det å synge skaper en luftstrøm som tydeligvis har veldig stort potensial for å føre med seg virus ut i rommet.

Det sier kommuneoverlege Ann Margret Haaland i Farsund.

42 personer i den lille kommunen er smittet av koronaviruset.

Utbruddet stemmer fra en korøvelse i forrige uke. Smittekilden er ukjent.

27 av 43 medlemmer i det lokale koret Nordvesten er sålangt smittet.

– Det er en meget spesiell situasjon, sier Haaland.

Kommunen hadde planlagt for at det kunne komme et utbrudd.

Da det først kom, ble det overveldende, forteller hun.

Smitteutbruddet har ført til at mer enn 500 personer settes i karantene.

Flere skoler holdes stengt.

Sørlandet sykehus har også økt beredskapen som følge av situasjonen i Farsund.

Kommuneoverlege i Farsund, Ann Margret Haaland. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Håper reglene blir strammet inn

Under korøvelsen i Farsund var alle nøye på smittevernregler.

Det forteller korleder Morten Egerhei.

Medlemmene spritet hender og holdt avstand. Under synging, praktiserte de en avstand på én og en halv meter til sidemannen.

Avstanden forover og bakover var på to meter.

Til tross for dette, ble nesten hele koret smittet.

Synging kan øke faren for smitte, har også assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttalt tidligere.

Kommuneoverlegen i Farsund håper myndighetene vil se nærmere på retningslinjene.

Per i dag er det ingen spesielle restriksjoner mot korøvelser.

Korleder Morten Egerhei intervjues i døråpningen hjemme. Han har også fått påvist covid-19 etter øvelsen i forrige uke. Foto: Siv Kristin Sællmann

Flere med høy feber

Lederen i koret i Farsund er skremt over hvor lett viruset smitter.

Flere av kormedlemmer som har fått påvist covid-19 har høy feber og er sengeliggende.

Lederen i koret er skremt over hvor lett viruset smitter.

At viruset likevel ble spredt, skremmer.

– Det er skremmende hvor lett det smitter, sier Egerhei.

Flere av de smittede i koret er sengeliggende.

– Så vidt jeg vet er det ingen som har blitt alvorlig syke, men en del har høy feber og er sengeliggende.

Lederen, som selv også er smittet, har foreløpig sluppet unna med litt feber og hodepine.

Han synes ikke det er noe gøy å tenke på at så mange har blitt syke. Det var ikke slik det skulle gå.

Det betyr at det ikke blir noen julekonsert i år. I stedet skal de begynne å øve på 17.-mai-repertoaret.