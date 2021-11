Skal du på julebord? Her er Nakstads råd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nesten like sikkert som at julaften kommer hvert eneste år, er det at mange ønsker å samles i lystig lag før jul.

Men også denne jula må vi forholde oss til en pandemi. Allerede har både Helsedirektoratet og Stavanger kommune har avlyst julebordene sine som følge av høyt smittetrykk. Og NHO har fryktet at signaleffekten gjør at flere arbeidsgivere følger etter.

Det er ingen tvil om at det er stort ansvar som arbeidsgiver å samle ansatte til lystig lag. For hotell- og restaurantbransjen er julebordsesongen viktig etter en tung tid med nedstengning av samfunnet.

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, oppfordrer folk til å sørge for at julebordene foregår i forsvarlige og moderate former. Foto: Ole Dalen / NRK

Smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen, oppfordrer alle til å sørge for at julebordene foregår i forsvarlige og moderate former.

– Vi vet av bitre erfaringer at det er ved store festligheter at folk kommer nært hverandre og det blir mye alkohol. Da kan man få situasjoner med superspredning, og det er skummelt. Vi er fremdeles midt i en pandemi, sier han.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er klar på at det ikke er noe i veien for å gjennomføre julebord i år.

– Det er ikke noen vesentlig større smitterisiko å møte kolleger på julebord enn å møte dem på jobb, hvis man følger de smittevernrådene som gjelder, sier han til NRK.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, mener det ikke er en vesentlig større risiko å møte kolleger på julebord. Foto: Ørn E. Borgen

Følg smitterådene

Det er kanskje unødvendig å si, men det er like fullt viktig. Smitterådene som gjelder må følges også i forbindelse med julebord. Det kan også være ulike råd og retningslinjer som gjelder fra kommune til kommune.

– Man bør følge de samme rådene som ellers denne høsten, og være oppmerksom på nyoppståtte luftveissymptomer, sier Nakstad til NRK.

Vær frisk

Det aller viktigste rådet er å holde seg hjemme hvis man er syk.

– Det viktigste er å være helt frisk når man deltar på julebord. Det er svært viktig.

– Hvis man blir syk bør man holde seg hjemme, teste seg, og varsle nærkontaktene sine dersom man har covid-19, sier Nakstad.

Han mener at arbeidsgiverne bør minne deltakerne på at man må være frisk for å delta.

– Da blir det et godt og trygt arrangement for alle.

Ja, du kan danse!

For noen er det viktig å ha muligheten for både mingling og dansing i forbindelse med et julebord. Det er noe med det å kunne samles i en sosial setting utenfor jobb.

– Man kan mingle og danse, men dropp gjerne håndhilsing og gå helst ikke inn for å klemme på flest mulig av deltagerne. Det er lov å tenke litt på smittevern, selv om det er julebord, sier Nakstad.

Hvor tett kan man sitte?

Et spørsmål som går igjen, er hvor tett kan man være. Nakstad er klar på at man kan sitte som vanlig, og at det ikke er noen avstandskrav på restauranter for øyeblikket.

Men fremdeles er det lov å tenke på smittevern

– Man bør holde seg hjemme hvis man er syk, og heller satse på å delta på neste års julebord.

Ja, du kan drikke alkohol

Når man drikker alkohol, kan dømmekraften for enkelte svikte. Nakstad har ett klart råd.

– Alle må ta ansvar for seg selv og bruke sunn fornuft, både når det er pandemi og ellers.

Lurt å dele opp julebordet

Selv om det ikke er avstandskrav, og at det i mange kommuner ikke er lokale bestemmelser på hvor mange som skal samles. Kan det være lurt å dele julebordet avdelingsvis, hvis det er veldig mange på arbeidsplassen som skal delta.

– Det kan også være lurt å sørge for god ventilasjon og plass i lokaler der mange mennesker skal oppholde seg i, sier Nakstad.