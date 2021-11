Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hvis den smitteutviklinga som har startet opp nå, fortsetter. Så er det klart det er grunn til å være bekymret for jula.

Det er kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø som ser med uro på smitteutviklingen på landsbasis, som han mener «øker foruroligende».

Oversikten viser at det er 168 koronainnlagte på norske sykehus. Siste uke er det meldt om 6252 smittede.

Tor Claudi er kommuneoverlege i Bodø. Foto: Erik M. Sundt

Mer mobilitet i samfunnet peker Claudi på som én viktig forklaring. Men også at vi har et testregime som egentlig ikke fungerer, ifølge han.

– Det smitteoppsporingsregimet har kollabert helt, altså, sier Claudi til NRK.

Mindre smitte i Bodø

Det han snakker om er det forenklede systemet som ble innført, og som innebærer at folk selv er ansvarlig for oppsporing av nær- og smittekontakter.

– Det tror vi fungerer veldig dårlig, og er noe av forklaringa på smitteutbruddet.

I Bodø har man derfor tøyd regelverket så langt de har kunnet, forteller Claudi, og inngått samarbeid med skoler og barnehager. Det innebærer at de har tatt styringa sammen med dem.

– Vi bidrar med smittesporing mer enn det som ligger i den nasjonale strategien. Og altså ikke overlatt det til foreldrene til hvert enkelt barn.

De har også noen ganger oppfordret folk til å for eksempel være litt lengre i isolasjon, enn det som har vært de nasjonale påleggene.

– Vi tror det er noe av forklaringa på at det har gått så bra i Bodø.

Kommunen meldte mandag om synkende smittetrend. Det er ikke registrert nye smittetilfeller av korona i Bodø siste døgn.

For en måned siden var smittetrykket mer enn dobbelt så høyt som det har vært den siste uka. Nå har smitten stabilisert seg rundt 150–160 per 100.000 innbygger, mot 202 nasjonalt (sett over 14 dager).

Redd julen

Claudi er bekymret for utviklingen nasjonalt, og ser med uro på julen.

– Hvis smitten fortsetter å øke såpass mye, så er det et spørsmål om hvilke nasjonale føringer som kommer, sier Claudi.

Han ikke vil spå hva som eventuelt måtte komme av tiltak.

– Men jeg vil tro at hvis man lar smitten gå såpass løs som man gjør nå, så kan det hende at det kommer nasjonale føringer når vi nærmer oss jul. Vi kan godt frykte det.

Bekymret

Noen moderate tiltak nå for å unngå mer inngripende tiltak inn mot jul, kan derfor være lurt å vurdere, mener kommuneoverlegen.

– Det er klart at hvis man ikke gjør noen tiltak og får ned smitten, så er jeg bekymret for at vi kan få en litt ukontrollert smitte når vi nærmer oss jul. Det er det grunn til å være bekymret for.

– Jeg synes kanskje man har litt mye is i magen sentralt. Om vi skulle ønsket noe, skulle vi gjerne hatt tilgang til den gamle strategien.

– Hva betyr det?

– Nå er det den som tester positivt som skal være ansvarlig for å informere nærkontaktene sine, og sørge for at de går i karantene. Før var det vi som hadde det ansvaret.

– Vi ser jo at det fungerer mye dårligere når folk skal gjøre det selv, enn den gang vi hadde ansvar for det.

Deler bekymringen

– Vi er bekymret over økende smittetrend og flere innleggelser nå, siden vi må forvente et ytterligere tilsig av andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 de neste månedene.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK, og fortsetter:

– Men fordi mange er vaksinert, skal det heldigvis ikke så mye til å få god effekt av forsterkede smittevernrutiner og testing.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er klar på at det vil være umulig for kommunene å drive smittesporing på samme måte som tidligere. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nakstad er klar på at det fremdeles er veldig viktig at kommunenes apparat for testing, isolering, smittesporing og karantene opprettholdes. Han mener også at det er viktig at kommuner tester og smittesporer nærkontakter i samme husstand som før, i tillegg til å tilgjengeliggjøre selvtester for hjemmebruk.

Umulig å smittespore

Samtidig erkjenner Nakstad at det vil være umulig for kommunene å smittespore på samme nivå som tidligere. Årsaken er at folk flest nå har flere hundre nærkontakter i løpet av en uke.

Stephen Fu er en av dem som ble hardest rammet av korona i Norge. Du trenger javascript for å se video. Stephen Fu er en av dem som ble hardest rammet av korona i Norge.

– Men det er fortsatt viktig at kommunene har høy testaktivitet og smittesporer utbrudd i sykehjem og i private hjem. Og at folk flest tar et ansvar for å varsle nærkontaktene sine. Da klarer vi å begrense mye av smitten, sier han.

– Kan vi vente oss tiltak dersom smittetrenden fremholder?

– Det er absolutt nødvendig å vurdere lokale forsterkede smittevernråd i byer eller regioner der økningen er stor. Særlig viktig er det å minne folk flest og arbeidsgivere på rådet om å være hjemme når man er syk. Det er det mest effektive tiltaket vi har, i tillegg til vaksiner, i denne fasen av pandemien.