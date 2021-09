Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Testing, isolering, smittesporing og karantene. Håndvask, håndsprit og avstand.

Dette er bare noe av det vi alle har måttet forholde oss til siden koronaviruset kom til landet i fjor. Lørdag var det slutt. Landet åpnet, meteren ble skrotet og klemming er tillatt.

Men helt over er det ikke. For viruset sluttet jo ikke å virke lørdag kl. 16.

Så hva er det som gjelder, dersom du blir syk nå?

NRK møter folk ute i Bodø som er litt forvirret. Ingen vi snakker med mandag er helt sikre på hvilke retningslinjer man skal forholde seg til.

– Egentlig ikke, svarer Hanna Robertsen.

Lill Hilde Kaldager sier hun ville holdt seg hjemme til symptomene går over.

Det ville også Mathea Strand:

– Jeg ville ringt til koronatelefonen, svarer hun.

Samtidig som at landet åpnet igjen kom det nye retningslinjer for hvordan man skal forholde seg hvis man får symptomer. Skulle Mathea Strand bli smittet vil hun nå ringe koronatelefonen for råd. Foto: Ola Helness / NRK

At ikke alle vet hvilke retningslinjer som gjelder, overrasker ikke kommuneoverlege Tor Claudi.

– Det forstår jeg godt. Vi er litt forvirret vi også, for å si det sånn.

Blir en utfordring

Det siste året har han vært et av ansiktene som har frontet Bodø kommunes koronatiltak utad. Nå er mye av ansvaret lagt over på hver enkelt av oss.

Claudi forklarer hovedtrekkene i hva som gjelder nå:

– Smittesporing er i stor grad tatt bort fra smittesporingsteamet i kommunene, og overført til den enkelte som tester positivt. Så det blir en stor forandring. Det krever at de som tester positivt informerer alle sine nærkontakter, og oppfordrer til testing, sier Claudi.

Han er ganske spent på hvordan det nye regimet vil fungere.

– Er det ikke en risiko for at folk ikke gidder å gjøre det?

– Jo, det tror jeg at det er. Så det blir en utfordring.

Kommuneoverlege i Bodø, Tor Claudi, og den øvrige helseledelsen i kommunen er litt bekymret for åpningen. Årsaken er at det har vært en økende smittetrend i Bodø de siste ukene. Foto: Erik M. Sundt

– Litt bekymret

Parallelt med at landet åpnet, kom det nye retningslinjer fra helsemyndighetene.

Nå er det nedjustert TISK som gjelder. Det innebærer blant annet at færre må gå i karantene (se faktaboks under).

Nedjustert TISK Ekspandér faktaboks Nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing. Karantene blir et råd til de mest smitteutsatte: Personer som er i samme husstand eller er tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinerte/ikke-fullvaksinerte. Øvrige nærkontakter anbefales ikke lenger karantene. Rutinemessig smittesporing begrenses til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Kilde: Regjeringen.no

Kommuneoverlegen er klar på at det for Bodøs del hadde vært ønskelig at alt ikke åpnet nå.

– Vi er litt bekymret. Vi har hatt en økende smitte de siste to-tre ukene.

– Er det fritt fram til å gjøre det man vil?

– Så lenge man ikke er syk eller har symptomer er det ikke regler igjen. Men jeg tror fortsatt at det er fornuftig å vise og gjøre det vi har anbefalt lenge. Holde litt avstand, at man spriter fingrene og for all del holder seg hjemme og ber om testing hvis man er syk.

Ber folk holde seg hjemme ved sykdom

Alle som får nyoppståtte luftveissymptomer bør holde seg hjemme og teste seg for korona.

Det gjelder også fullvaksinerte, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en e-post til NRK.

Han fortsetter:

– Hvis du ikke selv er vaksinert og bor sammen med noen som får korona, anbefales du å holde deg hjemme eller teste deg daglig med selvtest (evt. annenhver dag med PCR-test), i én uke etter at den smittede er isolert.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener alle uvaksinerte bør vurdere å ta vaksinen. Foto: NRK

– Hva gjør jeg hvis jeg har lette symptomer?

– Hvis du er i ferd med å bli syk bør du være hjemme og avvente og se om symptomene forverres. Hvis de er helt borte neste dag, har du sannsynligvis ikke fått noen ny luftveisinfeksjon. Hvis sykdommen forverres bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk, skriver Nakstad.

– Er det PCR-test eller selvtesting som gjelder nå?

– Det blir stadig mer selvtesting nå, men kommunene og sykehusene bruker fortsatt en del PCR, spesielt der det er viktig å stille diagnose med hensyn til behandling.

Kommuneoverlegen i Bodø har trua på at det vil gå seg til.

– Vi regner med at vi og folk kan tilpasse oss det nye regimet.

Disse rådene gjelder nå Ekspandér faktaboks Råd ved lufteissymptomer Har du fått luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt allmenntilstand)? Da bør du: Holde deg hjemme.

Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle. Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.: Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.

Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.

Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.

Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. Har du negativ test, milde symptomer og normal allmenntilstand, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom årsaken til testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste. Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper. Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder: Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme.

Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste. Testing Det anbefales test for: Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus

Uvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet

Øvrige uvaksinerte nærkontakter Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing være hensiktsmessig. Til dette formålet anbefales selvtester. Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. Isolering ved smitte Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing. Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling. Smittesporing Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester. Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser. Råd til nærkontakter Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg i et av følgende testregimer: Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager Dagene telles fra når den smittede isoleres. Hvis man ikke gjennomfører et av disse testregimene, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager. Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer. Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å: Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter

Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger

Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten

Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer. Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene. Kilde: Regjeringen.no