– Hadde jeg ikke vært en sånn tverr stabukk, så hadde jeg sluppet disse forferdelighetene jeg nå har vært gjennom.

Birger Krogh fra Tangstad i Lofoten har lagt bak seg noen dramatiske dager på sykehus.

Han er en av dem som i det lengste har ventet med å melde seg opp for vaksinering.

Det angrer han bittert på nå.

– Jeg var en kar som aldri ble dårlig. Har jobba med fiskeri og tungt arbeid, og er i veldig god fysisk form. I mitt hode har jeg vært udødelig, sier 64-åringen.

Men nå har han fått seg en skikkelig virkelighetssjekk, og en opplevelse han ikke unner noen.

– Det var snakk om min aldersgruppe, men jeg brydde meg ikke så mye om det. «Jeg trenger ikke det der, jeg!». Men nå angrer jeg noe kolossalt!

Både FHI og smittevernoverlege er glad for at han forteller historien du nå skal få høre, og er enig i budskapet.

Vi tar det fra begynnelsen. Kroghs fortelling starter tidligere i sommer:

Ble smittet på ferie

Selv om Krogh lenge har vært en «stabukk» og drøyd vaksineringen, tok han faktisk til slutt opp telefonen og fikk ordnet seg en time.

Men en planlagt tur til Litauen, hvor hans kone er fra, krasjet med datoen. Han ringte tilbake til kommunen, og fikk flyttet timen.

– Det var et tungt fiskeri i vinter, med mye dårlig vær. Når været var så bra i Litauen, hvor min kone er fra, så ville vi gjerne dra dit og slappe av litt.

I Litauen ble det tur på båtfestival, blant annet. Etter rundt 10 dager returnerte paret til Norge, og 25. juli var de på norsk jord igjen.

På Gardermoen ble det tatt hurtigtest, som var negativ.

– Planen var å ta vaksinen da jeg kom hjem.

Men vel hjemme i Norge skulle ting ta en brå vending.

Tok ny test

For etter melding om at datteren til Kroghs samboer hadde følt seg uvel og testet positivt for korona i Litauen, ante paret at det var fare på ferde.

De hadde jo «bare» tatt en hurtigtest i Oslo, og valgte å teste seg på nytt. I begynnelsen av august fikk de vite at svaret var positivt.

PÅ OPPTRENING: Krogh sendte NRK denne «selfien» fra Valnesfjord, hvor han får litt opptrening etter innleggelsen. Foto: Privat

Da tok de alle forholdsregler for å unngå smitte andre.

– Min samboer ble i begynnelsen dårligere enn meg. Hun hostet stygt. Men jeg følte meg rimelig grei.

Natt til forrige mandag skulle Krogh opp i andre etasje og legge seg. Der ramlet han om.

– Det eksploderte! Jeg ramla om og mistet balansen. Det var voldsomt!

Han forteller at det ble litt fram og tilbake med å få ordnet ambulanse, men til sykehus bar det. Først til Gravdal. Der ble han fort sendt videre, med ambulansefly til Bodø.

– Det ble masse styr. Men jeg var skikkelig dårlig. I Bodø ble jeg satt på isolat.

Blåste «kuling» rundt hodet

Krogh forteller at siden han har astma, var et mål å holde seg unna respirator.

Han forteller om noen tunge døgn, med konstant tilførsel av surstoff.

– Det var så det blåste kuling rundt «skolten» (hodet, journ.anm.).

– Hvordan vil du beskrive tilstanden din, der du lå?

– Jeg var så dårlig, at jeg skjønner ikke at det var mulig. Jeg har astma, men har ikke brukt medisiner på mange år. Hos meg var det lungene som virkelig fikk gjennomgå.

– Jeg tror jeg var en uke på isolasjon, fortsetter han.

Sendt på opptrening

Når det først begynte å gå bedre, gikk det heldigvis raskt.

Onsdag ettermiddag ble han sendt til Valnesfjord på opptrening.

Verdiene ser nå bra ut, og etter planen bærer det snart hjem til Tangstad.

Han har en helt tydelig oppfordring til alle som sitter på gjerdet:

– De som tror at dette ikke skjer med meg ... Altså, det er bare å slutte med tullskapen og ta den sprøyta. Umiddelbart!

Han tror skepsisen i all hovedsak handler om uvitenhet.

Ja, noen reagerer kanskje på vaksinen. Men det er en mye større risiko ved seg, å bli smittet, er hans klare budskap.

KLAR TALE: Hør Birgers oppfordring her, etter at han selv har vært gjennom koronasykdom. FOTO: Ole Dalen / NRK. Du trenger javascript for å se video. KLAR TALE: Hør Birgers oppfordring her, etter at han selv har vært gjennom koronasykdom. FOTO: Ole Dalen / NRK.

FHI enig med budskapet

Han mener også bestemt at hadde han vært vaksinert, så ville sykdomsforløpet fortonet seg mye mildere ved smitte.

Og FHIs Preben Aavitsland gir han støtte i det:

ENIG I BUDSKAPET: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

– Generelt kan en person redusere sin risiko for alvorlig koronasykdom med om lag 90 prosent ved å vaksinere seg. Også beskyttelsen mot alvorlig delta-sykdom er svært god.

FHI ser at oppslutningen, særlig hos de eldre, er veldig god og godt over 90 prosent.

Totalt har nå 3 787 025 nordmenn fått første dose, idet denne saken blir skrevet. Vel 70 prosent av befolkninga.

– Det er fortsatt en del folk i 20-30-årsalderen som ikke har fått første dose. De kan nå henvende seg til kommunen sin og få time så å si på dagen.

– Noen tanker om Birgers historie og oppfordring til allmuen?

– Vi er enig i budskapet. Hvis du virkelig vil redusere risikoen for alvorlig korona, så er det bare vaksinasjon som hjelper. Jo før, jo heller, for dette viruset forsvinner ikke.

GLAD FOR OPPFORDRINGEN: – Jo bedre oppslutning vi får, jo bedre er det for hver enkelt som vil ha en reell beskyttelse. Og for den flokkimmuniteten som samfunnet kan oppnå, sier lege Kai Brynjar Hagen i Bodø. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Totalt er det 37 som er innlagt med korona i Norge nå. 12 på intensiv.

I FHIs ukesrapport kan vi lese at det foreløpig er meldt om 3 717 koronatilfeller forrige uke, en økning på 25 prosent i forhold til uka før.

– Oppslutninga om vaksine i Norge er veldig god, men fortsatt er det folk som sitter på gjerdet, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

Han håper Kroghs historie kan få enda flere ned fra gjerdet, og forteller at stadig flere etternølere melder seg opp og får vaksine.

– Faktisk så har vi denne uka fått et par hundre ekstra førstegangsvaksinasjoner. Det ser vi veldig positivt på. Vi håper at også de aller siste etternølerne kommer etter.

Skryter av helsearbeiderne: – Og maten!

Krogh har i alle fall fått seg en lærepenge, og vil bruke erfaringen til noe godt.

Han håper hans historie kan bidra til at flere vaksinerer seg.

Han retter også en stor takk til alle helsearbeiderne som tok han imot:

– Det var helt fantastisk. Jeg er så imponert over den omsorgen jeg fikk. At det går an! Jeg følte meg trygg. Og maten var veldig god!

