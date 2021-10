Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Umiddelbart så begynte telefoner og e-post å strømme inn. Kursholdere som allerede var booket inn ville øke deltakerne på de konferansene som allerede var satt av.

Direktør Kine Willumsen i Quality Hotell Ramsalt i Bodø er i ekstase. Konferansehotellene har slitt under pandemien, men nå løsner det.

– Når meteren slapp, så betyr det at vi kan selge salene for det de er laget for. I oktober og november er det smekkfullt, og julebordene fylles opp i en rasende fart.

Det samme har Erik Tostrup merket, og nå starter jakten på ansatte som kan varte opp gjestene på Bodøs mange uteplasser.

Quality Hotel Ramsalt i Bodø. Foto: Petter Strøm / NRK

– Utfordringene ligger på bemanningssiden. Det gjelder hele landet, og jeg tror det strekker seg utenfor de norske grensene. Vi mangler kvalifisert personell. Det er den skyen som fortsatt henger på himmelen, ellers ser markedet veldig bra ut.

Momsen spiser opp overskuddet

Men selv om det nå er fritt fram, betyr ikke det at reiselivsnæringen er utelukkende positiv.

Spesielt de som lever av vinterturisme, og ikke av konferanser, er bekymret.

Fredag 1. oktober blir lavmomsen satt opp fra 6 til 12 prosent, ifølge E24. Det mener Ragnar Palsson i Lofoten Arctic Hotel er for tidlig.

– Konsekvensen er at vi mister 6 prosent av det vi har tjent. Det er ikke problematisk at momsen går opp, men næringen er fremdeles preget av etterdønningene av pandemien. Hvis vi skal bygge opp igjen må vi ha forutsigbarhet, sier han til NRK.

Ragnar Palsson håper at momsen forblir halvert utover i 2022. Foto: Lofoten Arctic

Palsson hadde helst sett at endringene først kom i første kvartal i 2022. Det er han ikke alene om.

Et samlet NHO har gått ut og bedt regjeringen om å i det minste videreføre lavmomsen ut året.

– Hvis du driver med bryllup, konferanser og julebord så ser det bedre ut. Hvis du lever av utenlandsmarkedet så er det ganske vanskelig. Fortsatt er det dette med momsen, og vi mener at den bør holdes lav ut året, sier fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

Lofoten Arctic Hotel i Henningsvær. Foto: Lofoten Arctic Hotel

Livsgrunnlaget borte

Bjørndal sier at små steder som i Lofoten, lever av utenlandsmarkedet på høsten og vinteren.

Uten dem, er det urimelig at de i tillegg skal måtte betale full moms.

– Rundt 70–80 prosent av inntektsgrunnlaget til flere overnattingssteder i Lofoten og oppover mot Troms og Finnmark, er fra utenlandske turister. Nå er det nesten helt borte.

Han ber nå Senterpartiet huske på hva de lovet under valgkampen, og håper at endringene kommer snarlig.

– Senterpartiet ville ha denne momsen ned til 8 prosent, og vi håper de klarer å redusere den permanent innen november.

Bjørndal mener også at det er viktig at Innovasjon Norges omstillingsordning for reiseliv videreføres med en ny søknadsrunde før nyttår.

– Da med bredere kriterier slik at flere kan få tilgang på midlene. Pandemien har «tvunget frem» et behov for å omstille seg f.eks ved å kunne tilby bedre digitale løsninger, og denne ordningen har midler til dette.

Til tross for at konferansehotellene merker en økning, ligger store aktører fremdeles med 20–25 prosent lavere booking enn samme periode i 2019, sier Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman/NHO