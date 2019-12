2019 blir nok et rekordår for norsk sjømateksport, og for første gang har Norge passert 100 milliarder kroner i eksportverdi.

Men skal den utviklingen fortsette må næringen både høste og produsere nye arter. Der ligger det et uutnyttet potensiale.

– Vi ser at vi ikke klarer å produsere mer laks enn hva vi gjør i dag, så vi er nødt til å hente opp mer ressurser fra havet for at vi skal klare å bidra til en økt verdi av det totale eksportmarkedet, sier Fredrik Nordøy som er administrerende direktør ved Nordøy Sea i Leirfjord.

Der holder de på med et prøveprosjekt. De koker kongsnegler for det koreanske markedet. Kongsnegler finnes langs hele kysten vår, og skal ta ta sjømateksporten til nye høyder.

Fakta/kongesnegl Ekspandér faktaboks Kongsnegl, kong, kongen, buhund (Buccinum undatum), er et bløtdyr og tilhører snegler i gruppen forgjellesnegler. Den er en stor snegleart i familien kongsnegler, (Buccinidae).

Den er utbredet langs hele kysten av Norge. Noen land driver kommersiell handel med kongesnegl.

Kongsnegl er 10 - 11 centimeter lang. Skallet er kraftig spiralformet og har en skulpturert overflate. Kroppen er lys med mørkere runde flekker. Snegler i saltvann tilhører forgjellesneglene og har en renneformet utvekst i skallåpningen har forbindelse med ånderøret.

Kongsnegl lever i havet (saltvann), på 500-660 meters dyp, som rovdyr på andre bunnlevende dyr.

Kongsnegl er også enkjønnet, enten hanner eller hunner. Hunnen legger egg i gelékapsler. En kapsel kan inneholde opptil 1 000 egg. Hver hunn kan legg ca. 2 000 slike eggkapsler, men bare et fåtall lever opp til voksne snegler. Kapslene er klebrige og legges på samme plass i en gruppe. I hver av kapslene klekkes omlag 30 av eggene, resten er næringsegg, og nistepakke eller mat til de andre. Senere spiser embryonene hverandre slik at det til slutt er bare ca. 10 små snegler på 1-2 cm. lengde. Disse forlater så eggkapslen. (: Kilde: Wikipedia)

På prøvesmaking

En sørkoreansk kunde er på besøk i Leirfjord for å følge med på prøveproduksjonen av det som skal selges som snacks i koreanske butikker og kiosker.

– Dette er tradisjonell koreansk mat, og det koreanske folket har spist dette i lang tid, sier Roy Kim.

Roy Kim fra Sør-Korea og Fredrik Nordøy i Nordøy Sea viser frem kongsnegl, eller snacksen om du vil. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Beskjeden kongsnegl

I fjor bidro norske fiskere med 2,7 millioner tonn sjømat til det internasjonale markedet. Av dette står kongsnegl for beskjedne 350 tonn. Likevel er håpet at den og andre arter, utover laks og hvitfisk skal bli mindre beskjedne og ta større plass på middagsfatene rundt hele kloden.

En kongesnegl kan bli 11 centimeter lang. Foto: Kari Skeie / NRK

– I dag ligger det begrensninger på kvote og biomasse på både laks og ørret. Skal vi fortsette å vokse som sjømatnasjon er det kjempeviktig at vi klarer å utnytte verdien av for eksempel kongsnegl, sier Ørjan Olsen som er prosjektleder for nye markeder i Norges sjømatråd.

Norges sjømatråd jobber for å fremme norsk sjømat til resten av verden. I fjor eksporterte Norge 70 forskjellige arter til rundt 140 markeder, og det må økes skal den økonomiske veksten fortsette.

Kongsnegler bør bli en større del av Norges sjømateksport dersom næringen skal fortsette å vokse, det mener Norges sjømatråd. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Svømmeblære og sjøpølse på middagsbordet

Ifølge en rapport som FNs mat- og jordbruksorganisasjon publiserte tidligere i høst kan fiskefangsten globalt økes med 20 prosent fra dagens, innen 2030, skriver Fiskeribladet. Når det gjelder havbasert oppdrett kan det ifølge rapporten seksdobles, der tang og tare er av artene som har størst potensial.

– Det skjer mye spennende med tang og tare, men det ligger også mye potensiale i å utnytte eksisterende arter bedre også. For eksmepel går svømmeblæra i torsken til Kina, og som mange vet eksporterer vi torskehoder til Nigeria. Å utnytte dette enda bedre vil være kjempeviktig, sier Olsen.

Tilbake hos Nordøy Sea i Leirfjord er den første prøvdeproduksjonen med kongsnegler ferdig, og den sørkoreanske kunden, Roy Kim er ikke i tvil.

– Det er godt!