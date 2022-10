Tok med konfirmanter til Roma – de er vanskelig å motivere

– Den viktigste grunnen til at vi drar til Roma, er at vi gjennom flere år har opplevd at konfirmantene er vanskelig å motivere.

Det sier Nils Jøran Riedl, sogneprest i Gildeskål, sør for Bodø.

Sammen med 13 konfirmanter og seks voksne, har de byttet ut årets konfirmasjonsleir med en femdagerstur til den evige stad.

PÅ TUR: Sogneprest Nils Jøran Riedl, diakon Anette Holand-Nilsen og reiseleder Laila Didriksen, med ungdommene i bak. Foto: Privat

Der har de gått pilegrimstur, besøkt kirker, hørt paven tale og sett på kirkekunst.

Riedl avviser at «storbyferien» handler om å lokke flere til å konfirmere seg kristelig.

– Jeg er mer opptatt av at det de lærer, skal oppleves mer relevant. Skolen er ikke lenger en arena for å lære om kristendommen, og det må vi ta konsekvensene av.

Konfirmasjonstall daler

Hvert år blir det færre som konfirmerer seg kristelig på landsbasis.

I Nord-Norge har det også vært dalende kurve. Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømme har til sammen gått fra 4800 konfirmerte i 2005 til 3400 i 2020, ifølge tall fra SSB.

Spesielt de syv siste årene har pilen pekt nedover.

Men foreløpig har tallene vært stabile i Gildeskål kommune.

Både kommunen, private sponsorer og Kirkelig fellesråd har gitt penger for at konfirmantene skulle få reise til Roma. Foto: Nils Jøran Riedl

– Det er noen som ikke er med i år, og jeg vet at det er et par stykker av dem som sier at de angrer litt etter de fikk vite at vi skulle til Roma.

Men lenger sør er det flere som velger borgerlig konfirmasjon eller annet.

– I Oslo er det krise. Og jeg tenker at den tendensen som vi ser i storbyene nå, vil komme til landsbygda etter hvert, så det er viktig at vi promoterer oss på en måte som gjør at folk opplever oss som relevante.

Konfirmanter på besøk i en av Romas mange kirker. Foto: Nils Jøran Riedl

Fornøyde konfirmanter

Celyn Aleson Lejano Gayta (13) forteller at hun hadde det supert i Roma. Hun skryter av maten, isen, temperaturen og kirkene.

Celyn Aleson Lejano Gayta før hun dro på konfirmasjonstur til Roma, og forteller hva hun gleder seg til.

– Men er det virkelig så interessant for en 13-åring å gå i kirker?

– Her jeg bor har vi også en kirke, men den er ikke så spennende fordi det er ikke så mye art, kunst, i den, mens i Roma er det veldig mange typer forskjellige kirker. Så det var faktisk veldig spennende.

– Lærte du noe?

– Jeg lærte mer om kristendommen og hvordan Jesus, Peter og Paulus har hatt det i Roma.

Også medkonfirmant Kaja Emilie Kvisberg Didriksen (14) var strålende fornøyd med turen.

– Det gikk over alle forventninger. Det var veldig gøy, og vi gjorde masse sammen.

– Hva gjorde mest inntrykk?

– At folk ble drept og sånn for å være kristen.

«Gratis» tur til Roma

De har fått penger fra både kommunen, Sør-Hålogaland bispedømmeråd, private lokale sponsorer og Kirkelig fellesråd.

Det kostet dermed ikke konfirmantene noe mer enn vanlig konfirmantavgift.

I Roma har de gått mellom 10 til 20 kilometer hver dag som ledd i den tradisjonelle pilegrimsruten gjennom Romas 7 hovedkirker.

Opplegget knytter kultur, kunst, arkitektur og kristendomshistorie sammen, ifølge Riedl.

– Når du gjør noe som gir en opplevelse av noe, så kommer vi også tettere på og får forklart hva vi faktisk holder på med i kirka.

Fikk se paven tale

Diakon Anette Holand-Nilsen var med som reiseleder på turen, og skryter av ungdommene, og takker foreldrene som var med og bidro.

– Vi har møtt på utfordringer som lange køer og stengte dører, men det har vært godt humør hele veien.

– Blir det ny Roma-tur neste år?

– Det håper vi på å få til. Turen gjorde stort inntrykk på konfirmantene. De har får en undervisning og en innføring i kristendommens historie og start som vi ikke vil være i stand til å gi dem med en vanlig forelesningsundervisning.

– Det gjør inntrykk på 14-åringer og se mosaikkunst som er 1700 år gammelt, legger hun til.

– Hvordan vet du det?

– Vi har hatt en evaluering, og det var flere som trakk frem at det hadde vært veldig spesielt å oppleve, både ting som er så gammelt, og ting som har så stor betydning og symbolverdi for oss fortsatt.

Hun trekker også frem pavens tale i Vatikanet som en spesiell opplevelse.

Bør ikke koste å konfirmere seg

– Det er positivt at menighetene forsøker ulike måter å gjennomføre konfirmasjonstiden på, men økonomi må ikke bli en hindring.

Det sier kirkefagdirektør i Den norske kirke, Jan Christian Kielland. Han mener man skal være forsiktig med å legge opp til aktiviteter som koster mye penger.

Jan Christian Kielland er avdelingsdirektør for kirkefag og økumenikk. Foto: Pressefoto

– Konfirmasjonstiden skal være åpen for alle, og det skal ikke være store kostnader forbundet med opplegget til kirken.

Videre understreker Kielland at det viktigste for Den norske kirke er å lage en så god konfirmasjonstid som mulig, og at alle i konfirmantalder vet om tilbudet til kirken.