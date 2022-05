Mange konfirmantar får pengegåver på Vipps

To «nyrike» jenter er akkurat ferdig med konfirmasjonen. Venninnene Molly Farstad (14) og Erle Farstad (14) frå Giske på Sunnmøre har ikkje rukke å bruke ei krone endå, men skal snart på shopping.

– Eg skal sette eit par tusen kroner på brukskonto. Resten skal eg spare i tilfelle eg skal ta mopedlappen, seier Erle Farstad.

Erle fekk dei største pengesummane digitalt, medan dei mindre pengegåvene blei gitt i kontant i konvoluttar.

– Personleg synest eg det er meir oversiktleg å få dei på konto, slik at eg ser kva eg fekk frå kven, seier Erle.

Silje Ødegård Flisnes meiner det kan bli mykje jobb for konfirmanten å få kontantar. Foto: Sunndal sparebank

Unngå kontantar

Avdelingsleiar i Sunndal sparebank, Silje Ødegård Flisnes, seier at generelt bør folk unngå å gi kontantar.

Dersom konfirmanten får store pengebeløp i kontantar er det ikkje berre enkelt å sette inn att pengane på bankkonto. Faktisk kan det bli ein heil jobb.

– Har du over 20.000 kroner i kontantar må du spreie det ut over fleire dagar for å få sette det inn på konto, seier Flisnes. Berre eit fåtal bankar i landet godtar innskot av større beløp i innskotsautomaten.

Flisnes ser at konfirmantane får alt frå 20.000 kroner til 100.000 kroner. For dei som får mykje kontantar, kan dermed heile veka gå med på å sette dei inn på konto.

I tillegg kjem banken truleg til å ta kontakt med konfirmanten sine foreldre. Grunnen er at ein må fylle ut eit skjema, slik at banken er sikker på at kontantbeløpet ikkje dreiar seg om kvitvasking.

Even Westerveld er leiar for leder for menneske og merkevare i Vipps. Foto: Johan B. Sættem

Fleire droppar kontantar

Ifylgje betalingsløysinga Vipps gir stadig fleire konfirmasjonsgåver digitalt.

– Det er nok fordi det er enkelt samanlikna med å gå i banken og ta ut kontantar. 15-åringen må uansett gå i banken og sette dei inn att, seier Even Westerveld i Vipps.

Førre laurdag var det over 9000 som brukte funksjonen med å sende pengesummen innpakka i digitalt gåvepapir til konfirmantane.

Westerveld trur ein del eldre synest det er upersonleg å vipse pengar. Mange gir difor eit fysisk kort til konfirmanten, samstundes som dei sender pengane digitalt.

Likte å telje pengane

Molly Farstad synest det var ei heilt spesiell kjensle å halde pengane fysisk i handa. Foto: privat

Molly Farstad fekk også gåver gjennom Vipps, men ein god del kontantar i tillegg. Ho synest det var heilt spesielt å telje fysiske pengar på konfirmasjonsdagen.

– Eg likar best kontantar for då kan eg sjå kor mykje det var. Det var kjekt, smiler 14-åringen. Ho har aldri i heile sitt liv hatt så mykje pengar mellom hendene før og måtte spreie pengane på golvet for å ta bilete av dei.

– Så telte eg dei på golvet, ler Molly.