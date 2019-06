Lang og kronglete – slik omtaler ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen veien frem til nasjonalparkstatus for naturområdene i spissen av Lofoten. Første gang ideene om nasjonalparken i Lofoten først ble nevnt, var på 80-tallet.

– Så ble det stille, men i 2007 sendte vi en søknad om lov til å få opprette en nasjonalpark, så har ballen rullet etter det. Jeg er veldig glad for at vi har fått opprettet Lofotodden nasjonalpark, sier hun.

For Rasmussen har nasjonalparkstatusen vært viktig for at de kan ta vare på naturen for fremtiden.

– Jeg ønsker at det skal være et friluftsområde, og nå får vi muligheten til å ta vare på det på en god måte.

NRK har tidligere omtalt at Lofotodden kan bli den siste på ei eksklusiv liste over landets nasjonalparker. På grunn av konvensjonen om biologisk mangfold som også Norge er tilsluttet, har man blitt enige om 17 prosent vern av landarealene.

Omdiskutert i lokalsamfunnet

Men ikke alle har vært like innstilte på å få en nasjonalpark i sin egen bakhage.

– Men nå er den kommet for å bli, vi tapte den kampen. Nå må vi bare gjøre det beste ut av det, sier Bjørn Eirik Larsen tidligere var leder for initiativet «Nei til Lofotodden nasjonalpark».

I 2015 stemte innbyggerne over spørsmålet om det skulle bli nasjonalpark eller ikke. Til tross for lav deltakelse, endte stemmegivningen med 58 prosent mot opprettelse av nasjonalparken.

LOFOTODDEN: Utsikt fra fjellet Ryten mot Kvalvika. Dette er i den nordlige delen av området som blir Lofotodden nasjonalpark. Foto: Jon Olav Larsen

– Blant de mest unike områdene i verden

Blant gjestene til åpningen er også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). Han mener det som nå blir Norges 45. nasjonalpark er blant de mest spesielle områdene i verden.

– Det er et helt fantastisk naturlandskap. Det er viktig at vi nå får en nasjonalpark som dette området fortjener. Kystlandskapet her er helt unikt både i Norge og i

Ola Elvestuen (V) omtaler området som blant de mest unike i verden. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

verden.

Enkelte har vært bekymret for næringsmulighetene i området fremover. Elvestuen mener tvert imot at nasjonalparkstatusen kan gagne også næringsinteressene.

– Den aktiviteten som er der i dag har kvaliteter som en nasjonalpark har. Det å få den ekstra attraksjonen og den ekstra merkevaren en nasjonalpark er, vil jo bare styrke og gi nye muligheter for næringslivet, sier han.

Frykter turiststrøm og slitasje

Det har vært mye frem og tilbake med Norges 45. nasjonalpark, men etter nesten 12 år med arbeid er det klart for åpning.

Bjørn Eirik Larsen har vært blant flere stemmer som ikke ønsket nasjonalpark velkommen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Nå begynner arbeidet med å ta vare på den. Det skal vi gjøre gjennom god besøksforvaltning og at vi kan legge til rette for vandring, forteller Rasmussen.

Bjørn Erik Larsen på sin side frykter statusen vil gi økt slitasje på områdene.

– Vi har sett en økning de siste årene i turismen i Lofoten, og vi har aldri trengt en nasjonalpark for å selge Lofoten. Et vern er for å ta vare på noe unikt og enestående. I dette tilfellet så har det vært å få flere turister til Moskenes. Da blir det ikke et vern, det blir som et trekkplaster, sier han.