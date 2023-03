Epler og pærer

Hvorfor skal det dras en sammenligning mellom kvinner og menn i fotballen?

Når en spiller mislykkes med noe, kan jeg høre: «Åh, det er jo så lett». Fordi man har sett det i Premier League eller i mesterligaen.

Vi sammenligner ikke i andre idretter.

Vi sammenligner ikke rekordkastene til Trine Hattestad med Andreas Thorkildsens. Du snakker ikke ned prestasjonen til Anne Kjersti Kalvå fordi hun gikk saktere enn Johannes Høsflot Klæbo.

Men det skjer altfor ofte i fotballen. Og det er en forbanna uting.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Terje Pedersen / NTB

Prestasjonene er enda større

Det er forskjellige fysiske forutsetninger. Det er helt naturlige grunner til at kvinner og menn ikke får den samme styrken, det samme tempoet eller den samme spensten. Den forskjellen vil alltid være der.

Likevel ble – og er – fotball tilpasset den mannlige fysikken. Visste du at Nora Mørk spiller med en ball som er mindre enn den Sander Sagosen bruker? Eller at kvinnelige volleyballspillere bruker et nett som er 19 centimetere lavere enn mennenes?

I nesten alle fysisk krevende idretter gjøres det justeringer for kjønn, men ikke i fotballen. Hvis selve fotballspillet var likestilt, ville ballen vært lettere, målet lavere og smalere – og banen mindre.

Forskere ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU i Trondheim viste hvordan fotballen ville sett ut hvis mannlige fotballspillere skulle spilt under samme forutsetninger som kvinnene.

RBK-keeper André Hansen konkluderte med at han ikke ville klart å løse oppgaven. Målet ville vært mye større. Ballen ville vært tung og stor som en basketball.

Det er noe å tenke på neste gang en kvinnelig keeper varter opp med en feberredning. Eller en høyreback slår en 60 meters lissepasning til venstrevingen.

Prestasjonene er enda større.

Meningsløst

Noe kan du sammenligne. Overblikk, valg, posisjonering og taktiske vurderinger – det er ingen grunn til at kvinnene skal ha dårligere fotballforståelse enn menn.

Det er så lett å sammenligne på tvers fordi fotballen er så allemannseie. Mange har spilt det. Mange har barn eller foreldre som har spilt det. Alle har et forhold til det.

Noen kan stusse når jeg trekker frem en god prestasjon fra Toppserien eller landslaget. De peker nemlig på mannlige fotballspillere. Nei, det er ikke enkelt. Faktisk kan en tilsynelatende «enkel» involvering for en mannlig spiller være en stor prestasjon for en kvinnelig, nettopp fordi de fysiske forutsetningene er helt annerledes.

Vi må dyrke spillet og profilene for det det er. Produktet står veldig godt for seg selv.

LUKTER NYE MÅL: Karina Sævik skal prøve å skyte Vålerenga til topps. Her i aksjon mot Brann i fjor. Foto: Annika Byrde / NTB

Hvis seere, supportere, journalister og eksperter sammenligner kvinnene med mennene, vil nivået alltid komme til kort. Da vil produktet alltid bli sett ned på. De vil alltid tape.

For å kunne verdsette produktet, må man forstå hva som er bra. Hvis du ikke har kjennskap til produktet, så blir det også feil å vifte med pekefingeren.

Sammenligning er meningsløst. Det blir hverken riktig eller rettferdig. Spillerne i Toppserien er de beste innenfor Norges grenser. Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg er blant de beste spillerne i verden.

Hvis spillerne i Toppserien skal fortsette å ta steg, må de bli målt på riktige premisser. Det må ligge en forståelse av hva det er – og hva det kan bli – i bunn. Hvis ikke fører det ingen steder.

Vi må sammenligne på de barometrene det er viktig å sammenligne på. Det handler om like muligheter til å bli så god som du kan bli. En ambisiøs jente skal bli møtt med like stort alvor som en gutt. Forholdene må ligge like mye til rette.

Det handler om likestilling og like muligheter. Vi må behandle dem rettferdig.

Men å sammenligne fotballferdighetene til den samme jenta med guttens, er ikke det.