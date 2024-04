I over 70 år har en eller annen Berg gjort seg bemerket på fotballbanen.

– Er dere fotballens svar på Kennedy-familien?

– Vanskelig å si, svarer Patrick Berg og ler bort mot kusinen Sara Berg.

– Det har vært mest på herresiden, men det er veldig gøy at Sara får muligheten til å spille for Glimt nå.

Etter tre serierunder kunne nemlig ikke fasiten vært bedre for Bodø/Glimt.

Herrelaget har 9 poeng i Eliteserien.

Damelaget har 9 poeng i 1. divisjon.

Og Berg-familien er (nesten selvfølgelig) representert på begge lag.

Rørende å se første seriekamp

Glimts herrelag har fortsatt der de slapp i fjor. Etter tre kamper, henholdsvis mot Fredrikstad, Viking og Lillestrøm, står de med ni av ni mulige poeng.

Det ferske kvinnelaget har ikke vært noe dårligere. Også de står med tre seire på like mange forsøk.

Bodø/Glimt Kvinner jublet heftig etter scoring mot Øvrevoll Hosle. Foto: Kent Even Grundstad / Glimt

At klubben har etablert kvinnelag har heller ikke gått under radaren til Glimt-fansen.

I første serierunde var det over 1.000 tilskuere på Aspmyra.

– Da vi gikk inn på stadion og snudde oss og så hvor mange som var der, det var rørende. Det har jeg aldri opplevd før. Man føler seg veldig stor når så mange bryr seg, sa Glimts nummer 2, Amie Sannes, til Glimt.no.

Blant tilskuerne var også Glimt-kaptein og landslagsspiller Patrick Berg.

– Det var et rørende øyeblikk å se første seriekamp. Jeg følte man kunne se det i hele måten laget spilte på at dette betyr mye. At de får muligheten til å bære Glimt-drakten synes jeg er veldig gledelig, sier Patrick til NRK.

Patrick Berg trener, spiller kamp og ser kollegaene i Bodø/Glimt Kvinner på Aspmyra. Foto: Ola Helness / NRK

Inspirert av søskenbarnet

Gulkledde fans er gjennom tre generasjoner blitt vant til at det svært ofte står «Berg» på en eller annen rygg på Aspmyra.

Naturlig nok er det også en Berg på kvinnelaget; Sara Elise Berg.

Sara Elise Berg er sønn av tidligere Glimt-helt Runar Berg. Altså Patrick Bergs kusine og Harald «Dutte» Bergs barnebarn.

Patrick Berg og Sara Berg gjør det begge bra for Bodø/Glimt. Foto: Ola Helness / NRK

Men først og fremst er hun fotballspiller, og i tredje serierunde smalt hun til med scoring mot Odd.

– Jeg ble litt sjokkert da den gikk inn, sier hun om langskuddet med venstrefoten.

På et hotellrom i Lillestrøm lå fetteren Patrick Berg og fulgte kampen.

– Det var fint at vi hadde sen kamp, for da fikk jeg se deres kamp først. Jens Petter og jeg så den sammen. Det var gøy at Sara gikk for det, fra distanse.

Senere samme kveld gjorde han det samme – smalt ballen i mål fra distanse.

– Ditt mål var også fantastisk, skyter kusina inn.

Patrick Berg feirer scoring mot Lillestrøm, timer etter at Sara Berg kunne gjøre det samme i Bodø. Foto: Javad Parsa / NTB

Fascinerende nøkterne

At Berg-familien nå også har fått et kvinnelig talent ut på Aspmyra overrasker ikke NRKs fotballekspert, Jan Petter Saltvedt.

Han mener det er få familier i Norge som kan sammenligne seg med det Berg-slekta har fått til på fotballbanen.

– Når vi ser på betydningen for en by og for en klubb så er det ingen som kan konkurrere med dette, sier han og understreker at det er mange andre familier som også har betydd mye for sine respektive klubber.

Tre generasjoner Berg har herjet for Glimts herrelag. Her kan du se et lengre intervju med dem. Du trenger javascript for å se video. Tre generasjoner Berg har herjet for Glimts herrelag. Her kan du se et lengre intervju med dem.

At en familie kan få så mange talenter mener Saltvedt handler om hard trening, mentalitet og et ekstra lite talent.

– De har med seg et grunnlag som kanskje ikke alle andre har. Troen på at det går an og en mentalitet rundt hva som skal til for å lykkes, sier han og legger til:

– Det som er litt fascinerende med Berg-familien er hvor nøkterne og ydmyke de er med tanke på egen suksess. Det er ikke tilgjort. At de er sympatiske gjør jo ikke akkurat noe.

Bør ha samme muligheter

Uavhengig av talent har det blitt trent. Patrick og Sara forteller at de gjennom barndommen har spilt mye fotball sammen. Patrick beskriver Sara som en smart fotballspiller som leser spillet godt.

Det samme er det mange som sier om ham, og etter bortekampen mot Lillestrøm ble han kåret til banens beste spiller.

Patrick Berg forlenget kontrakten med Bodø/Glimt tidligere i år. Foto: Kent Even Grundstad

Prisen, 10.000 kroner, ga han raskt videre til klubbens kvinnelag.

– Det handler om å vise støtte. Kanskje kan det ha en liten effekt på lokalsamfunnet. At så mange som mulig kan være med å støtte denne satsingen, forklarer Patrick og legger til:

– Det er mye som legges til rette for gutter fra tidlig alder, men for jentene kommer det kanskje i neste rekke. Vi må rette fokus mot at de som ønsker det, også på jentesiden, skal få lov til å satse.

Sara Elise Berg er klar på at de drar mye nytte av herrelagets suksess.

– Byen er veldig stolt over Glimt. Folk kommer på våre kamper. Vi opplever at vi har større tro på det vi gjør, og det tror jeg handler om hele opplegget og det herrelaget har gjort for klubben.

Men; er Berg-epoken over når Sara og Patrick legger skoene på hylla?

– Jeg har fått en datter. Det er mulig det kommer flere på damesiden. Det er artig, avslutter Patrick.