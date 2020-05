Kristi himmelfart kom beskjeden fra næringsministeren som de så sårt har lengtet etter på Andøya: Nå kommer millionene som kan gjøre øya i Vesterålen til hovedsete for satellittoppskyting i Europa.

Dermed steg sikkert både champagnekorker og jublende knyttnever til værs.

– Dette er fantastisk. Det vil ha stor betydning ikke bare for Andøya, men for hele Norge, sa administrerende direktør Odd Roger Enoksen.

Kan berge romkappløpet

I Europa finnes det ikke noen base for å skyte opp små satellitter i dag.

Samtidig jobber Sverige, Skottland og Portugal for det samme – å bli hovedsete for satellittoppskyting i Europa.

Garantien fra regjeringen betyr at de får inntil 365 millioner for milliardprosjektet på Andenes i Andøy.

Uten disse pengene fryktet man for å tape romkappløpet.

Staten ved Næringsdepartementet eier 90 prosent av Andøya Space Center, mens Kongsberggruppen eier de siste 10. Det er her på Andenes i Andøy man nå vil satse på satellitter med friske midler fra staten. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er stor etterspørsel etter en slik base. Disse små satellittene kan brukes til jordobservasjon, navigasjon og kommunikasjon.

– Alle er enige om at Andøya er den beste plassen i Europa, både på grunn av beliggenheten og på grunn av den 60 år lange erfaringa vi har opparbeidet.

Planen er å skyte opp den første raketten allerede neste høst.

– Vi har nå et utrolig godt grunnlag for å komme videre, sier Enoksen.

– Vil sette Norge på kartet

Det mener også Mari Eldholm, som er leder for Norsk industriforum for romvirksomhet.

– Det er helt fantastisk at lille Norge skal ha en egen satellittoppskytningsbase. Dette vil sette Norge på kartet, sier hun.

Eldholm forteller at verden er på vei inn i en ny romalder, med mye enklere og billigere teknologi som gjør at flere land kan ta del i romeventyret og få egne satellitter.

– Satellitter har blitt en moderne del av infrastrukturen til nasjoner, og mange ønsker nå å skyte opp enda flere satellitter. Det er stor nytte i dette. Godt over 80 land har egne satellitter.

Andøyas lange erfaring med forskningsraketter, vil gi Norge et konkurranse fortrinn, mener Eldholm.

– Norge var blant de første som skjøt opp forskningsraketter, allerede på 60-tallet. Siden har vi utviklet en ganske livlig industribase som konkurrerer godt globalt. Vi har faktisk en romsektor som omsetter for rundt åtte milliarder i året.

Andøyas geografiske plassering, er heller ikke dum.

– Andøya ligger unikt an til å vinne kappløpet, både fordi det ligger geografisk unikt til, ved at man kan skyte enkelt opp i de riktige banene. Og man kan skyte ut over store områder uten å plages av flytrafikk og slike ting. I tillegg har miljøet på Andøya en unik kompetanse med over 50 års erfaring, som de andre konkurrenten i Europa ikke har.

– Det har vært vanskelig

Hilde Flobergseter mener millionene er grunn til å juble.

– Jeg kjente at det bruset godt. Det var en veldig lettelse. Det har vært vanskelig for andværingene i årene etter vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon. Vi har mistet mange innbyggere.

Hilde Flobergseter er styreleder i Bevar Andøya Flystasjon, og står på barrikadene for flystasjonen som Stortinget vil legge ned innen 2028. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Flobergseter er styreleder i Bevar Andøya Flystasjon og bor selv i Andøy.

Ifølge henne har man gått fra 5000 til 4600 innbyggere i kommunen siden vedtaket om å legge ned flystasjonen kom i november 2016.

Bare i løpet av 2019 mistet de 108 innbyggere

200 arbeidsplasser

Enoksen i Andøya Space Center anslår rundt 200 nye arbeidsplasser på Andøya i løpet av nær fremtid som følge av Spaceport-prosjektet.

Det synes Flobergseter er fantastisk.

– At det blir skapt en helt ny næring er helt eventyrlig. Det blir spennende å følge med på.

– Men monner dette for tapet av flystasjonen?

– Dette ser ikke jeg på som noen erstatning for Andøya flystasjon. Det er jo to forskjellige ting. Spaceport og satellittene er et prosjekt som greier seg godt på egen hånd. Andøya flystasjon dreier seg om forsvarsevne i Nord-Norge.