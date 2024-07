Ungarer arrestert for datainnbrudd på Andøya – politiet fant haugevis med harddisker

Saken oppsummert En ungarsk mann ble arrestert på Andøya i Nordland, mistenkt for datainnbrudd hos det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace.

Mannen er siktet for å ha ulovlig skaffet seg tilgang til selskapets datasystem og lastet ned data på en ekstern harddisk.

Han har jobbet for Isar Aerospace i et halvt år før arrestasjonen, og hans forsvarer sier han nekter straffskyld.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker i full isolasjon, med bakgrunn i mulighet for bevisforspillelse.

PST er også orientert om etterforskningen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Saken ligner en typisk etterretningssak, sier tidligere sjef for etterretninggruppen E-14, Ola Kaldager, basert på hva som er kjent om saken til nå.

For to uker siden ble en person med ungarsk statsborgerskap arrestert på Andøy kommune i Nordland, mistenkt for datainnbrudd.

Innbruddet skal ha skjedd hos det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace, som holder til på Andøya i Vesterålen.

Selskapet spesialiserer seg på bæreraketter for å frakte satellitter ut i verdensrommet, og har et samarbeid med naboselskapet Andøya Space om oppskyting.

Personen ble varetektsfengslet i to uker, i full isolasjon, med bakgrunn i mulighet for bevisforspillelse. Fengslingen utløper lørdag.

Politiet i Nordland har foreløpig ikke svart NRK på om de vil begjære ytterligere varetektsfengsling.

PST er også orientert om etterforskningen.

To uker før arrestasjonen gikk PST ut og advarte spesifikt andøysamfunnet om at de var interessante for etterretningstjenester fra fremmede makter.

Fikk ikke skrive om bakgrunnen – retten snudde

Men bakgrunnen for fengslingen fikk ikke media lov til å rapportere om – før NRK klaget på avgjørelsen, og fikk medhold i Salten og Lofoten tingrett.

Nå kan NRK fortelle at personen er siktet etter straffeloven paragraf 204, for å ha ulovlig skaffet seg tilgang til et datasystem.

Politiet mener vedkommende logget seg ulovlig inn på datasystemene til romselskapet 22. mai i år.

Det er slike bæreraketter for satellitter som det tyske romfartsselskapet Isar Aerospace har et ønske om å skyte opp i fremtiden. Foto: ISAR Aerospace

Dette skal ha skjedd fra mannens adresse i Ungarn, eller fra en annen adresse, skriver politiet.

«Han lastet samtidig ned data tilhørende selskapet på en ekstern harddisk, og installerte skadelig programvare på en bærbar datamaskin tilhørende selskapet», heter det i fengslingskjennelsen.

Hendelsen ble anmeldt 7. juni.

Romfartsselskapet Isar Aerospace ligger på yttersiden av Andøya i Vesterålen.

Politiet gikk til aksjon

Torsdag 27. juni gikk politiet til aksjon på en adresse i kommunesenteret Andenes i Andøy kommune.

Her ble det gjort beslag av en mengde lagringsenheter i forbindelse med ransakingen.

I fengslingskjennelsen fra 29. juni skrev politiet at de ikke hadde kontroll på hva slags innhold som er kopiert over på de eksterne lagringsenhetene, og hvorvidt dette er brakt videre til utenforstående.

Den ungarske mannen ble arrester på Andenes, som er kommunesenteret i Andøy kommune. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Politiet skrev også at de ikke hadde hatt kontroll på siktedes bevegelser etter hendelsen 22. mai, hvor personen har vært og hvem han har vært i kontakt med.

Man hadde heller ikke oversikt over om det kunne være andre lagringsenheter eller skytjenester som man burde fått kontroll på.

Derfor argumentere politiet med varetektsfengsling mens man gikk gjennom beslagene. Politiet mente varetektsfengsling i fare for bevisforspillelse var nødvendig i fare for at siktede kunne fjerne eventuelle bevis.

Forsvarer: – Jobbet i selskapet et halvt år

Tor Haug er forsvarer for den ungarske mannen som er siktet.

– Min klient erkjenner seg ikke straffskyld og stiller seg helt uforstående til siktelsen, sier Haug.

Torsdag har den ungarske mannen sittet i avhør hos politiet. Forsvarer Haug er ennå ikke kjent med utfallet av avhøret, men hadde en lang samtale med klienten sin onsdag.

Forsvareren forteller at mannen har vært ansatt for det tyske romfartsselskapet og jobbet for dem med IT i et halvt år.

Advokat Tor Haug er forsvarer for den ungarske mannen som sitter i varetekt frem til lørdag. Han sier hans klient nekter straffskyld, og stiller seg uforstående til siktelsen. Foto: Marius Guttormsen / NRK

– Hva kan du si om din klients sosiale nettverk på Andenes?

– Han har ikke bodd der lenge, og kom dit for å jobbe for firmaet. Ingenting tyder på at han har hatt et omfattende nettverk på Andenes, sier Haug.

Forsvareren ønsker ikke å fortelle hva hans klient har forklart politiet om harddiskene som er funnet i leiligheten der han bodde, og vil heller ikke gå inn på anklagene om å ha installert skadelig programvare hos romselskapet.

– Han har sittet i full isolasjon i 14 dager. Politiet har hatt tid til å etterforske saken. Hvis de kommer frem til at det ikke skal forlenges, er det et bevis på at politiet har gjort den etterforskingen som trengs.

NRK har vært i kontakt med Isar Aerospace, som bekrefter at det var en tidligere ansatt i selskapet som ble arrestert.

– Per nå er det ingen bevis for skade på IT-systemene våre, og hverken åndsrett, ansatt- eller kundedata er påvirket.

Videre skriver selskapet at de har gjort en omfattende undersøkelse av selskapets sikkerhetssystemer.

– Vi kan bekrefte at vårt nettverk er sikkert, sier selskapet i en uttalelse til NRK.

Spionekspert: – Typisk etterretningssak

– IT blir stadig viktigere. Det krever at de folkene som skal gjøre den type etterretningsjobber er eksperter og ingeniører. Det er nytt, sier etterretningsekspert Kaldager.

Han er ikke i tvil om at saken vil føre til at det blir en helt annen sikkerhet rundt andøysamfunnet.

Kaldager forteller at det fremdeles er tydelige spor av den sovjetiske dominansen i mange østeuropeiske land, som eksempelvis Ungarn.

– De fleste hadde store problemer med å frigjøre seg fra Russlands grep etter at muren falt.

Ola Kaldager er tidligere sjef for etterretningsgruppen E-14, og mener saken ligner på en typisk etterretningssak. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Derfor er det naturlig at myndighetene fremdeles skeptiske til noen av landene. Og Ungarn er det landet som kanskje var mest dominert av Russland, ifølge Kaldager.

– Det er de ensomme ulvene som er farligst, hvis de er dyktige, sier Kaldager og legger til:

– Det er vanskelig å ta dem fordi de ikke opererer sammen med andre.

– Har vært naive i Norge

Likevel sier Kaldager at det er viktig for en person som driver etterretning har kontakter i området for egen sikkerhets skyld.

– Det er ikke sikkert at de vet noe som helst. De trenger ikke være del av det og kan være et cover for at han finner seg til rette i samfunnet.

Derfor er det også vanlig at etterretningsagenter oppholder seg i et område over lengre tid.

– Vi har vært ganske naive i Norge på dette feltet her. Det er først etter invasjonen av Ukraina, PST og politikere har forstått at verden ikke lenger er den samme.

Men hvorfor den ungarske arbeideren ble tatt, tror den tidligere etterretningssjefen i kommer til å få svar på. I hvert fall før eventuell rettssak

– Hvis han har hatt en oppdragsgiver i etterretningstjenesten, vil man ikke at de skal vite hva han het. Hvis navnet blir «blåst», fører det ofte til at objektet man går løs på bli enda mer sikret, sier Kaldager.