Den første helnorske raketten skutt opp mot verdensrommet

Raketten gikk i været cirka klokka 14.17, mer enn en time forsinket på grunn av problemer med vindretningen.

At en norsk rakett, produsert, designet og utviklet i Norge blir skutt opp, har aldri skjedd før, før Nucleus-raketten i dag forlot Andøya Space Center med retning verdensrommet.

– De første tingene vi ser, er at alt har vært ganske vellykket, sier avdelingsleder ved Andøya Space Center, Kolbjørn Blix.

Raketten gikk til 107 kilometer over havet og krysset dermed den magiske grensen til verdensrommet. Blix forteller om mange glade folk.

– Eksperimentene til Andøya Space Center ser også ut til å ha fungert. Det kan ikke bli bedre, sier han.

Totalt har det kostet cirka 100 millioner kroner å utvikle og skyte opp raketten.

Første i sitt slag i Europa

Den norskproduserte motoren som ble brukt, er den første i sitt slag i en slik rakett i Europa.

Kolbjørn Blix, avdelingsleder ved Andøya Space Center. Foto: Privat

– Motoren kommer aldri til å bli brukt som et førstetrinn på Andøya Space Center. Den er ment som et andretrinn som skal tenne oppe i verdensrommet, så den har virkelig vist i dag at den fungerer, sier Blix.

– Blir det noen feiring?

– Nei da, det blir ikke noen storstilt feiring. Det gjør det sjelden. Det er mange folk som sikkert skal reise hjem igjen. Vi andre får nok en anledning til å feire dette på sikt, men det blir ikke å gå rett på fest nei, ler han.

– Nok en dag på jobben?

– Det er nok en dag på jobben, men en glad dag.

– Teknologimiljøer i verdensklasse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gratulerer alle de involverte med en vellykket oppskyting.

– Oppskytingen av Nucleus demonstrerer nok en gang at Norge har teknologimiljøer i verdensklasse. Jeg gratulerer Nammo og Andøya Space Center med å ha ført norsk teknologikompetanse et stort steg videre, sier han til NRK.

Unik motor

Ingeniører har jobbet kontinuerlig med prosjektet Nucleus siden 2010.

Det er Nammo som har laget raketten.

Ingeniører har jobbet med Nucleus siden 2010. Sjefingeniør Adrien Boiron tror dette vil gi muligheter for å utvikle større raketter i fremtiden. Foto: Nammo

– Denne oppskytningen markerer at det er den første norske raketten som kan nå verdensrommet, forteller sjefingeniør for prosjektet, Adrien Boiron.

Nucleus-raketten har en hybridmotor. Det betyr at den bruker et flytende stoff, hydrogenperoksid, til å få et fast drivstoff, en gummiblanding, til å brenne.

Dette er første gang i Europa at en slik rakettmotor skal brukes i en slik rakett.

Fakta om Nucleus-raketten Ekspandér faktaboks Blir den første helnorske sonderakett som skal nå verdensrommet.

Det er Nammo som har laget raketten og Andøya Space Center som står for nyttelasten.

Nucleus skal skytes opp fra Andøya Space Center i uke 39, i tidsrommet 24. til 28. september 2018.

I denne første oppskytingen skal Nucleus opp til 100 kilometers høyde med en nyttelast på 45 kilo.

Hybridraketten bruker en kombinasjon av fast og flytende brensel og er mye mer miljøvennlig enn andre rakettyper. Nucleus danner kjernen i et nytt system av små bæreraketter.

Disse bærerakettene skal skyte opp småsatellitter, det vil si satellitter på mellom 50 og 150 kilo. Dette er et stort og voksende marked globalt, både av offentlige og kommersielle aktører.

Norsk Romsenter støtter utviklingen av Nucleus gjennom den europeiske romorganisasjonen ESAs frivillige programmer, som Norge er med i. Kilde: Norsk Romsenter

Skal krysse «grensen» til verdensrommet

Målet er å nå 100 kilometer og dermed krysse «grensen» inn til verdensrommet. Dermed blir det den første helnorske raketten til å nå verdensrommet.

Etter at den når over denne grensen, så vil den falle ned igjen og styrte ufarlig i havet.

Raketten er for liten til å få den hastigheten som er nødvendig for å bli værende i verdensrommet.

– Dette er en demonstrasjonsrakett som vil kunne gi oss muligheter til å videreutvikle og skalere opp til større raketter i fremtiden, forteller Boiron.

ALT KLART: Raketten er testet ut, og drivstoff er fylt på. Her er den montert på utskytningsrammen tidligere i dag. Foto: Gisle Forland / NRK

Slik er det planlagt at raketten skal se ut. Foto: Nammo

Korvold håper dette vil kunne gi nye muligheter på Andøya, der kommunens viktigste arbeidsplass, forsvarets flystasjon, er blitt vedtatt nedlagt.

Kan bli stor aktivitet

Oppskytningen kan potensielt bety flere hundre satellittoppskytinger med store raketter de kommende årene.

– Det vil kunne bli stor aktivitet på Andøya fremover. Det er per nå det eneste oppskytingsstedet i Europa som er aktivt. Det vil derfor naturlig føre til økt aktivitet og flere arbeidsplasser, tror Korsvold.

Andøya Space Center er lokalisert i Oksebåsen på Andøya, som ligger 5 kilometer sørvest for Andenes i Andøy kommune.

Den første raketten fra Andøya het Ferdinand 1, og ble skutt opp 18. august 1962 for å studere den polare ionosfæren.

Mest oppmerksomhet fikk rakettskytefeltet 25. januar 1995 da en nordlysrakett holdt på å skape atomkrig.