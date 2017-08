Jensen lokker med 15.000 oljejobber: – Valgkamputspill

– Dere og vi skal være stolte av olja, sa Frp-leder Siv Jensen under valgkampåpningen i Sandnes lørdag, skriver Stavanger Aftenblad.

Deretter proklamerte Jensen at partiet vil være garantist for at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for oljeboring.

Det vil ifølge partilederen sikre oljefylket Rogaland mellom 5.000 og 15.000 oljejobber i framtiden.

Les mer: Mener nytt oljevernsenter i Lofoten er en brekkstang for oljeboring

Vil ha konsekvensutredning

Til NRK bekrefter Jensen at dersom Frp kommer i posisjon etter stortingsvalget i september vil det bli konsekvensutredning av områdene i Nord-Norge.

– Hvis Frp blir store nok og kan påvirke de beslutningene som tas de neste fire årene, så blir det det, sier Jensen.

Les mer: Krever at utbygging av Lofoten og Vesterålen legges død

Mener det er urealistisk

Toine C. Sannes, Miljøpartiet De Grønne sin førstekandidat i Nordland sier til NRK at hun ikke tror på Jensens utspill.

– Jeg mener dette er helt urealistisk. Jeg tror ikke på henne. Vi vet at Norge skal omstilles. Det å nå skulle lokke med opptil 15.000 arbeidsplasser, det mener jeg er et valgkamputspill. Men det viser jo hva slags syn de har på dette, sier Sannes.

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Naivt å håpe på arbeidsplasser i nord

Sannes er samtidig glad for at partilederen er så tydelig på hva som er motivasjonen deres for å bore etter olje i Vesterålen, Lofoten og Senja.

– Jensen bekrefter det vi har sagt hele tiden. Åpning av LoVeSe er et virkemiddel for arbeidsledige vestlendinger og leverandørindustrien i Rogalandsregionen.

Sannes mener det er naivt av nordlendinger å tro at oljeboring i nord vil bidra til flere arbeidsplasser i landsdelen.

– Dette slår jo tydelig fast at det ikke er nordnorske arbeidsplasser som skal prioriteres, det er de arbeidsledige vestlendingene. Også Nordland har jo opplevd bortfall av oljejobber, spesielt på Helgeland. For helgelendinger må jo dette være en kalddusj at Frp lover bort disse jobbene til Vestlandet, og ikke dem, sier Sannes.

Truer trygg fiskenæring

MDG-politikeren tror det å gi arbeidsplasser til arbeidsledige oljearbeidere på Vestlandet, vil true nordnorske fiskeriarbeidsplasser.

– Fiskerne i dette området er alle sammen sterkt imot både konsekvensutredning og oljeboring. Det vil helt åpenbart true de fiskeriene vi har i dag, og da mener jeg at Jensen bytter bort trygge fiskeriarbeidsplasser i nord, til fordel for korte skitne arbeidsplasser på Vestlandet, avslutter hun.