– Vi har en felles appell til Solberg og Støre: La fiskerne i Lofoten og Vesterålen få ro, legg denne ballen død, skriver partilederne Trine Skei Grande (V) og Audun Lysbakken (SV) i et felles opprop.

De to kom med appellen i forbindelse med en debatt som oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja som ble arrangert i Svolvær lørdag.

Motstanderne av oljeutvinning utenfor Lofoten trekker blant annet frem at turistindustrien kan bli skadelidende. På bildet fra mars i år rir en surfer på bølgene ved Unstad i Lofoten. Foto: OLIVIER MORIN / Afp

På hele 2000-tallet har det vært et flertall på Stortinget for å konsekvensutrede en utbygging av områdene som er kjent LoVeSe.

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har alle vært for en konsekvensutredning.

Likevel har det ikke blitt hverken konsekvensutredning eller oljeboring, noe Trine Skei Grande mener at Venstre og SV kan ta æren for.

Venstre satte i regjeringsforhandlingene i 2001 og 2013 krav om at det ikke skulle bli noen konsekvensutredning, mens SV gjorde det samme i 2005 og 2009.

– Det er en jobb vi har tatt sammen, hvert parti har gjort det i flere regjeringskoalisjoner, sier Grande til NRK.

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja var sammen med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom arrangører av valgmøtet på torget i Svolvær. Foto: Johannes Ødegård / NRK

Har stilt klare krav

Også før årets valg har både SV og Venstre stilt klare krav om at de ikke kan ta del i en regjering som vil åpne for konsekvensutredning.

Grande og Lysbakken mener at de store partiene nå må innse at det ikke blir noen utbygging.

– Arbeiderpartiet vet at skal de få til et samarbeid med SV til høsten, så må de gi seg i denne saken, sier Lysbakken.

Avviser utspillet

Nestleder i Høyre, Bent Høie, viser til at i Norge er over 200.000 arbeidsplasser avhengige av olje- og gassnæringen.

– Jeg har ansvar for sykehusene. Det vi tar inn på oljevirksomheten tilsvarer det vi bruker på sykehusene, sier helseminister Bent Høie. Foto: Anja Strønen / NRK

– Det aller viktigste for deres fremtid er nye områder. Det skal vi gi dem og av områdene er Lofoten og Vesterålen som vi mener bør konsekvensutredes, sier han til NRK.

Han avviser argumentet med at SV og Venstre går mot utvinning og sier at Høyre går til valg på Høyres politikk og at forhandlinger etter valget vil vise hva som blir resultatet.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser appellen fra Grande og Lysbakken.

Partiet vedtok på vårens landsmøte å åpne området lengst unna Lofoten, Nordland VI, for konsekvensutredning.

– Vi har det i vårt program og vi går til velgerne på det programmet. Når vi skal danne regjering, om vi får flertall, skal vi forhandle om regjeringsplattform på en helt vanlig måte, sier Støre.