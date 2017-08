Mener MDG-Hansson skaper kunstig konflikt mellom miljøpartiene

Mens Venstre og SV i helgen gikk sammen om å garantere oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja etter valget, går MDG nå i strupen på de to partienes klima- og miljøpolitikk.

– Vi syns det er for svakt. Vi mener at norsk og global klimapolitikk krever at vi stanser ny oljeleting, og at vi starter en planmessig utfasing av norsk oljevirksomhet, sier partiets talsmann og stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NRK.

– Et piss i havet

En drøy måned før valget – der alle miljøpartiene trolig vil måtte kjempe mot sperregrensen – er det altså duket for hard kamp om klima- og miljøvelgerne.

Selv om MDG er enig i at man bør forsikre at det ikke letes etter olje i LoVeSe-området, sier Hansson at klimaeffekten blir liten dersom man fortsetter å lete etter mer olje andre steder.

– Det å verne Lofoten, Vesterålen og Senja er natur- og resursmessig enormt viktig. Men klimapolitisk er det et piss i havet, sier han.

MDG har derfor forsøkt å få Venstre og SV med seg på et ultimatum om ikke å gå i regjeringsforhandlinger med mindre man utelukker ny oljeleting i Norge. Det vil ikke de to partiene være med på.

VERN: Trine Skei Grande (V) og Audun Lysbakken (SV) kom med noe så sjeldent som et felles utspill i helgen. De vil begge være garantister for at det ikke blir oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja etter valget. Foto: Johannes Ødegård / NRK

– Ut på sidelinjen

Venstres nestleder Ola Elvestuen er uenig i forslaget, og mener MDG gjør seg irrelevant ved å stille et ultimatum som kan hindre dem i å gå i forhandlinger om regjeringsmakt eller samarbeidsavtaler.

– Problemet med MDGs ultimatum er at de fort setter seg selv på sidelinjen. Det å stå på sidelinjen og mene ting har ingen betydning i klima- og miljøpolitikken. Det som har noe å si, er å få til konkrete resultater, sier han.

Elvestuen vil heller jobbe for å verne sårbare områder og å omlegge skattesystemet, enn å si nei til all fremtidig oljeleting.

UKLOKT: SVs stortingskandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski mener miljøpartiene må stå sammen, ikke angripe hverandre. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

SV er på sin side enig med MDG – men reagerer på at partiet forsøker å presse dem med på et ultimatum.

– Vi er helt enig med MDG i oljepolitikken, og kommer til å være alliert med dem i den kampen. Så derfor må vi stå samlet, og ikke ha ulike smålige angrep på hverandre, sier stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski.

SV har selv kommet med flere ultimatumer for regjeringssamarbeid etter valget, men stortingskandidaten understreker at de vil forhandle om makt.

– Jeg ser at både Arbeiderpartiet og Høyre har avvist å samarbeide med MDG på grunn av det ultimatumet. Jeg tror det er uklokt å stille ultimatum for å gå i forhandlinger, forklarer Kaski.