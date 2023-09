NRK har fått tilgang til et hemmelig dokument som er laget i forbindelse med Helse Nord sitt arbeid med omorganisering av sykehusene i nord.

Dokumentet viser hvilke alternativer som Helse Nord vurderer angående struktur og innhold i sykehusene.

Det man skal vurdere er blant annet:

Fjerne akuttkirurgi ved sykehusene i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved ett sykehus på Helgeland.

Helse Nord har oppnevnt fem arbeidsgrupper, som alle skal levere to alternativer til dagens organisering.

Disse alternativene skal det utføres en ROS-analyse på.

I tillegg skal de gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet.

Det er arbeidsgruppa som ser på akuttfunksjoner og planlagte funksjoner som har laget oversikten:

Her er alternativene som vurderes av Helse Nord: Ekspander/minimer faktaboks 0-alternativet er dagens funksjonsfordeling. Finnmark: Kirkenes 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2-ny: DMS (distriktsmedisinsk senter) Hammerfest 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Alta: 0-alternativ: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1-ny: Klinikk/DMS m/døgnfunksjon og fødestue Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles UNN: DMS Nord-Troms 0-alternativ: DMS m/ døgnfunksjon og fødestue Alternativ 1-ny: Fødestue avvikles Alternativ 2-ny: Døgnfunksjon og fødestue avvikles Tromsø: 0-alternativ: Region- og universitetssykehus Alternativ 1-ny: Region- og universitetssykehus Alternativ 2-ny: Region- og universitetssykehus Harstad: 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Narvik: 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde+elektiv kir/ort Alternativ 2-ny: Elektivt sykehus DMS Midt-Troms 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1-ny: DMS m/ fødestue Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles Longyearbyen: 0-alternativ: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 1-ny: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Alternativ 2-ny: Akuttmedisinsk beredskapssykehus Nordlandssykehuset: Vesterålen 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: Akuttsykehus - økt volum Lofoten 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde (fødestue) Alternativ 2-ny: DMS Bodø 0-alternativ: Stort akuttsykehus Alternativ 1-ny: Stort akuttsykehus Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Helgelandssykehuset: (Her nevner ikke Helse Nord sykehusene ved navn (red.anm.)). X 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus uten akuttkirurgi, ortopedi og føde Alternativ 2-ny: Stort akuttsykehus Y 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: DMS Alternativ 2-ny: Elektivt sykehus Z 0-alternativ: Akuttsykehus Alternativ 1-ny: Akuttsykehus - økt volum Alternativ 2-ny: DMS Brønnøysund 0-alternativ: DMS m/ fødestue Alternativ 1-ny: Fødestue avvikles Alternativ 2-ny: Fødestue avvikles

Men noen steder skal det bygges opp

Og når noen sykehus svekkes skal andre styrkes, viser oversikten.

I oversikten NRK har fått tilgang til er det skisser alternativer om å bygge bygges opp sykehusene i Hammerfest, Harstad, Vesterålen og ett av sykehusene på Helgeland.

Det skal også vurderes å gjøre Kirkenes, Lofoten og ett av sykehusene på Helgeland til DMS-er.

Likevel kan det se ut som om de to sykehusene ikke er trygge.

Det ligger også an til kraftige kutt innen fødetilbud i hele landsdelen.

Helse Nord: Alle gruppene skal lage forslag

NRK har forelagt Helse Nord dokumentet.

– Dette er et internt arbeidsdokument. Vi kommenterer ikke dette, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Ingrid Bredesen Hangaas i Helse Nord.

Tonje Hansen er leder koordineringsgruppen i utredningsarbeidet i Helse Nord RHF, og svarer ut mer generelle spørsmål fra NRK.

– Helt fra starten av dette arbeidet har Helse Nord vært klar på at alle steiner skal snus i dette arbeidet, sier Tonje Hansen.

Hansen sier at alle fem arbeidsgruppene skal legge frem hver sin rapport med forslag til hvordan fremtidens sykehustilbud i Nord-Norge skal organiseres.

– De skal foreslå tre alternativer, inkludert 0-alternativet (dagens organisering), til ny funksjons- og oppgavedeling for de respektive utredningsområdene.

Tonje Hansen leder arbeidet med å koordinere utredningen av fremtidens sykehustilbud i Helse Nord. Foto: Mats Jensaas

Utredningene skal ende opp i en helhetlig plan for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord.

Denne sendes etter planen ut 20. desember på høring i åtte uker. I april 2024 skal styret i Helse Nord vedta den endelige planen.

– Skjønner dere at det blir sterke reaksjoner?

– Ja, det pågående utredningsarbeidet i Helse Nord er stort og omfattende, og berøre og engasjerer mange. Spørsmål rundt hvordan vi skal organisere helsetjenesten vil alltid skape debatt, sier Tonje Hansen og legger til:

– Når det gjelder denne konkrete problemstillingen, så er det viktig å påpeke at dette er en bred utredningsprosess hvor de forskjellige gruppene ser på alt.

Ordfører: Mener helseministeren må på banen

Reaksjonene på det som nå utredes er sterke.

Høyres påtroppende ordfører i Vestvågøy, Jonny Finstad reagerer slik:

– Jeg er litt sjokkert over det som kommer fram her. Dette er ikke tråd med bestillingen fra helseministeren heller.

Jonny Finstad (H), påtroppende ordfører i Vestvågøy. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I ytterste konsekvens kan sykehus blitt nedlagt, og vi kan få bare et distriktsmedisinsk senter, fortsetter han.

– Det er meget alvorlig at de vurderer dette. Jeg kan ikke se at dette har vært kommunisert i noen sammenhenger til kommunene.

– Det gjør noe med tilliten til prosessen som nå går i Helse Nord.

Finstad mener dette er så alvorlig at helseministeren må komme på banen.

– Dette med akuttsykehus og hvilke funksjoner de enkelte sykehusene skal ha hører hjemme i nasjonal helse- og sykehusplan. Det er en plan stortinget etter sigende skal behandle i høst.

– At de foregriper en sånn prosess som skal foregå nasjonalt, er nesten en hån mot de som blir berørt av dette

Bygger nytt sykehus til 4 milliarder: – Imot all sunn fornuft

Ett alternativene Helse Nord ser på er å bygge ned akuttkirurgien og fødetilbudet ved sykehuset i Narvik.

Det skjer samtidig som et nytt sykehus til 4 milliarder kroner er under bygging.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen sier at kommunen ikke kommer til å godta at sykehuset i hjembyen skal bygges ned.

– Det er ingen logikk i dette alternativet, sier Narvik-ordfører Rune Edvardsen. Foto: Frida Brembo / NRK

– Dette er imot all sunn fornuft. Helse Nord tar ikke med de samfunnsmessige konsekvensene i dette, noe jeg synes er veldig synd.

Han fortsetter:

– I tillegg står det et sykehus ferdig her i Narvik i 2024 til 4 milliarder kroner. Narvik har brukt en halv milliard på et helsehus som skal knyttes opp mot sykehuset.

Også Rana-ordfører Geir Waage (Ap) er kritisk til innholdet i arbeidsdokumentet som nå har lekket ut.

– Hvis det som kommer fram i media stemmer foregår det en prosess på bakrommet. Da er vi som kommuner utsatt for en skinnprosess. Da mener jeg vi må stille oss spørsmålet hvorfor vi skal være med på dette.

SV-topp: – Superdramatisk

Også gruppeleder i det nye fylkestinget for SV, Christian Torset, er opprørt over det som nå skjer internt i Helse Nord.

Han sier alternativene som ligger i utredninga tyder på at Nord-Norge kan miste en rekke akuttsykehus.

– Det er superdramatisk. For det undergraver både helse, miljø og sikkerhet for alle som bor i en region. Næringslivet vil være der det er trygt å bo. Det påvirker også hvor forsvaret vil være til stede.

Christian Torset, Nordland SV Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Hele samfunnsutviklinga blir påvirka. Dette er ikke noe som bør overlates til helsebyråkrater.

Ber Kjerkol stanse prosessen

– Dette er jo en del av prosessen og Helse Nord har begrunnelser for å utrede. Har du ingen forståelse for det?

– Jeg har forståelse for at de må gjøre det når helseministeren har bestilt det. Men det er Kjerkol som må stanse denne prosessen nå. Vi kan ikke la et helseforetak legge premissene for utviklinga i en hel landsdel. Slik det legges opp til nå.

Torset er bekymra for at det Helse Nord nå utreder kan ødelegge for rekrutteringa de nærmeste årene.

– Hvem har lyst å få seg jobb i Narvik, på Gravdal, på Helgeland, hvis de vet at sykehuset deres kanskje blir en DMS? Det er fullstendig håpløst, du sager av ikke bare greina, men hele treet du sitter i.