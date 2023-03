Konstituert administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, svarer på spørsmålene som står i kursiv.

– Hva tenker du om at Vefsn kommune igjen tar til orde for ETT sykehus på Helgeland?

– Vi har fått kopi av et enstemmig vedtak fra Vefsn kommune. Helse Nord er i en prosess for å vurdere og foreslå endring i funksjons- og oppgavedeling. Vi planlegger en sak som skal behandles i styret i Helse Nord RHF tentativt februar 2024 etter forutgående høring. Ut over dette har vi ingen kommentar til Vefsn kommunes synspunkter.

– Er det overhodet aktuelt å vurdere deres innspill om ett sykehus? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Helse Nord RHF skal nå utrede mulige løsninger. Ut over dette har vi ingen kommentar.

– Helseministeren bestemte sykehusstrukturen på Helgeland for tre år siden, ligger den helt fast, sett i lys av «bemanningskrise og økonomisk krise»?

– Mandatet fra 9. november 2022 åpner for å gjøre endringer i hele regionen.

– Vefsn kommune krever også at organisasjonsutvikling på Helgeland stoppes slik at igjen funksjoner fjernes fra sykehuset i Mosjøen nå. Kommentar?

– En eventuell endring i oppgave- og funksjonsdeling vil ikke få effekt før tidligst 2024–2025. I likhet med de øvrige helseforetakene i regionen, har Helgelandssykehuset planlagt omstillingsarbeid som må gjennomføres på kort sikt. Arbeidet med organisasjonsutviklingen i Helgelandssykehuset må fortsette som planlagt.

– Er det ikke en fare for at fagfolk for eksempel leger) forsvinner fra Mosjøen pga. vedtaket i Helgelandssykehuset om at akuttilbud legges ned i

– Helse Nord legger ned mye arbeid i å rekruttere og beholde fagfolk. Vi har ingen å miste. Forhåpentligvis vil endring i funksjons- og oppgavedeling først og fremst føre til mindre innleie av helsepersonell fra private vikarbyrå.

– Hva skjer med innspillene dere nå får fra kommunene (slik dere har bedt om)….

– De vil alle bli gjennomgått og vurdert etter at svarfristen er ute. En samlet vurdering av svarene vil danne grunnlag for hvordan involveringen foreslås gjennomført. Dette vil bli forelagt styret som forslag for endelig vedtak.