Innstiller samtlige skolebusser i Lofoten

At av skole- og personruter i Moskenes og Flakstad er innstilt. Det samme gjelder skolerutene i Vestvågøy og Vågan.

Også mange ferge- og båtruter i fylket er innstilt som følge av det dårlige været. Hurtigbåten til Svolvær er innstilt, fergene fra Bodø til Lofoten er innstilt. Også fergen Svolvær–Skrova–Svolvær er innstilt inntil videre.

Rv 80 Fergesambandet Bodø - Værøy er innstilt på grunn av uvær. Gjelder avgang fra Bodø kl. 04:45, fra Røst kl. 08:30 og fra Værøy kl. 10:15.

Fv 81 Fergesambandet Svolvær - Skrova er innstilt på grunn av uvær.

Fv 405 Ferjestrekningen Nordnesøy - Storseløy er innstilt på grunn av uvær. Gjelder Rødøybassenget.

Hurtigbåt 23-755 mellom Bodø-Svolvær er kansellert på grunn av dårlig vær, melder Torghatten Nord.

Full storm og OBS-varsel

11 veier er nå stengt i Finnmark, og det er kolonnekjøring flere steder. Blant dem er Europavei 75 på strekningen Vadsø – Vardø og flere fylkesveier.

Ifølge trafikkoperatør Dag Kristiansen ved Vegtrafikksentralen for Nord-Norge, skaper den kraftige vinden uvær i hele landsdelen.

– Bruene blir stengt når det er for mye vind. Gimsøybrua er stengt, der blåser det 34 sekundmeter. Mange veier er stengt i Finnmark og flere ferger er innstilt i Nordland, men det er ikke så galt i Troms foreløpig.

Vakthavende meteorolog Ine Therese Pedersen forteller at et kraftig stormsenter nå befinner seg ved Jan Mayen, noe som fører til storm flere steder i Nord-Norge.

– I kveld dreier vinden til sørvestlig, noe som gjør at flere vil merke uværet, sier Pedersen som forteller at været vil bedre seg i løpet av natta, men at det blir langt i fra godvær.

Full storm

Enkelte steder er det meldt om full storm, og vindkastene kan komme opp i 30 sekundmeter.

– Det er ikke noe lurt å være på havet nå. Det er flere båter som er innstilt og med god grunn.

– Det er også vanskelige kjøreforhold, som følge av sterke vindkast og snøfokk på fjellet. Det er derfor sendt ut OBS-varsel.

– De som er utsatt for sørlig vind, har mye dårlig vær.

– I løpet av natten vil lavtrykket bevege seg sør for Svalbard, noe som reduserer vinden til sørvestlig stiv kuling. Det vil fortsette å bedre seg utover dagen, men samtidig komme en del regn og snøbyger, sier meteorologen.

Kraftige vindkast

Ordfører Hans Fredrik Sørdal i Flakstad forteller om kraftig vind i morgentimene.

– Akkurat nå er det mye vind og regn. Her jeg bor er det veldig kraftige vindkast. Det høres og kjennes godt her jeg bor.

Har våknet flere ganger i løpet av natta av vindkast som river godt i huset. Enkelte vindkast er veldig sterke.