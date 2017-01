Flere stengte veier på grunn av uvær

Det har blitt meldt et OBS-varsel for både Øst og Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda. Statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen kan fortelle om mye vind i fylket.

– Det blåser godt. Det er liten storm flere plasser. På Varangerhalvøya er det full storm. Vardø har også liten storm, sier hun.

– Det er et stort lavtrykk ved Jan Mayen som gjør at det blåser mye. Det er vanskelige kjøreforhold flere steder i fylket. Vi har også meldt om fare for moderat ising på fartøy i kyst og fjord-strøkene. Det betyr at det kan bygge seg opp mye is på båter som ligger til kai, sier hun.

Storm flere plasser

Det meldes om kraftigst vind i Øst-Finnmark.

– I Vest-Finnmark er det liten storm. Vinden vil nok øke der også utover dagen. Det kan bli flekkvis med full storm i Vest-Finnmark i dag, sier hun.

Uværet strekker seg over flere plasser i landet forteller Pedersen.

– Det blir sørlig vind over hele landet. Men det er mest vind i Finnmark og Nordland. Troms har faktisk litt mindre, sier hun.

Uværet vil fortsette utover morgendagen.

– Første del av lørdagen vil det være liten storm i Vest- og Øst-Finnmark. Utover dagen på lørdag vil vinden minke. I morgen dreier vinden til nordvest i Finnmark å minker ned til stiv kuling, sier hun.

11 stengte veier i Finnmark i dag tidlig. Foto: NRK

Stengte veier

Klokken 0800 var disse strekningene stengt:

Europavei 75 Komagværbukta – Vardø, på strekningen Vadsø – Vardø

E69 Skarsvåg - Nordkapp

E69 Skipsfjordhøgda bom – Skarsvåg

Fylkesvei 264 Hopseidet – Skjånes

Fylkesvei 890 Kongsfjord – Berlevåg, på strekningen Tana bru – Berlevåg

Fylkesvei 175 Repvåg – Vedbotn, på strekningen Vedbotn – Repvåg

Fylkesvei 890 Kongsfjordfjellet

Fylkesvei 98 Ifjordfjellet

Fylkesvei 891 Båtsfjordfjellet

Fylkesvei Fv890 Kongsfjordfjellet

Samtidig er det kolonnekjørt på:

Fylkesvei 888 Hopseidet – Mehamn

Fylkesvei 98 Børselv – Kunes, på strekningen Lakselv – Tana

Fylkesvei 888 Bekkarfjord – Hopseidet

Fylkesvei 263 Mehamn – Gamvik

Fylkesvei 894 Mehamnelv bru–Kjøllefjord

For kontinuerlige oppdateringer se nrk.no/trafikk