Kilder til NRK: Kjerkols oppgave underkjennes

Nemndas konklusjon over oppgaven beskrives overfor NRK som klar og gjennomarbeidet.

Oppgaven er preget av langt grovere feil enn slurv. Det handler om plagiat, ifølge NRKs opplysninger.

Etter det NRK får opplyst har nemnda vurdert en totalitet, der mengden av tekstlikhet er blant faktorene de har lagt vekt på.

Nemnda avsluttet sin behandling av Kjerkols fuskesak på sitt møte i går.

Nemnda ledes av en ekstern jurist uten tilknytning til universitetet. I tillegg sitter to ansattrepresentanter og to studentoppnevnte representanter i nemnda.

Nemndleder Eilif Nordahl møtte pressen før nemnda for studentsaker behandlet fuskesaken mot Kjerkol i Bodø i går. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

TV 2 meldte om nemndas konklusjon først.

Ingvild Kjerkol ønsket ikke å kommentere saken på vei ut av Stortinget.

– Jeg kommer til å kommentere når vi mottar konklusjonen, men det har vi ikke. Jeg kan ikke kommentere en mulig lekkasje til media.

Kjerkols advokat, Marianne Klausen, sier de ikke har mottatt vedtaket enda.

– Dermed har jeg heller ikke fått begrunnelsen for beslutningen. Jeg har bedt klagenemnda ved Nord universitet om å oversende vedtaket så fort som overhodet mulig. Jeg kan derfor ikke kommentere saken før mine klienter og jeg har fått satt oss grundig inn i vedtaket.

– Vil dere vurdere å anke denne avgjørelsen?

– Jeg kan ikke kommentere noe utover det jeg nå har sagt.

Kjerkol ville tirsdag ikke svare på spørsmål om masteroppgaven sin.

Listhaug ber Støre vurdere tilliten

Sylvi Listhaug (Frp) mener Jonas Gahr Støre nå bør vurdere om han har tillit til Kjerkol som helse- og omsorgsminister.

– Med forbehold om at dette blir det endelige vedtaket i saken til Ingvild Kjerkol, bør Støre vurdere om han har tillit til henne som landets helse- og omsorgsminister, sier Listhaug.

Listhaug påpeker at Støre i januar mente det var en riktig avgjørelse av Sandra Borch å trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister i en tilsvarende sak. Hun mener det er underlig dersom disse sakene behandles forskjellig.

– Det som gjør denne saken alvorlig og svært spesiell, er at jukset skjedde da Ingvild Kjerkol satt som helsepolitiker på Stortinget i 2021, og som omhandlet et tema Kjerkol senere ble statsråd på.

Partilederen sier hun er bekymret for at dette blir enda en sak som i verste fall kan svekke legitimiteten og tilliten til norske politikere.

Dette sa Ingvild Kjerkol om oppgaven tidligere i år.

Utestenges ikke

Fuskereglene ved Nord universitet åpner for at studenten utestenges for opptil ett år. Det vil si at studenten i perioden ikke kan ta opp faget på nytt.

Men Kjerkol blir ikke utestengt fra Nord universitet, etter det NRK forstår.

Årsaken er at det allerede har gått flere år siden oppgaven ble levert, får NRK opplyst.

Fakta om Kjerkol-saken Ekspander/minimer faktaboks Det er funnet flere tekstlikheter i helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og en medstudents masteroppgave fra 2021 og tidligere oppgaver.

Saken kom fram etter at Sandra Borch (Sp) trakk seg som statsråd etter flere tilfeller av plagiat i hennes masteroppgave.

Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men har sagt at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

Nord universitet startet å behandle anklagene om plagiat i masteroppgaven til helseministeren. Det er uklart når resultatet er klart.

Kjerkol-saken behandles på lik linje som alle andre studentsaker, og at saksbehandlingen er unntatt offentlighet.

Statsminister Jonas Gahr Støre har understreket at han fortsatt har tillit til Kjerkol i kjølvannet av saken. Kilde: NTB

Forrige uke ble det kjent at Kjerkol hadde hyret inn partner i Advokatfirmaet Føyen, Marianne Klausen, for å bistå henne juridisk i saken.

Klausen er tidligere leder for Felles klagenemnd, som er nemnda Kjerkol eventuelt kan anke konklusjonen fra Nord universitet.

Klausen har tidligere sagt til NRK at hun mener saken er spesiell.

BISTÅR KJERKOL: Advokat Marianne Klausen bistår Ingvild Kjerkol i fuskesaken ved Nord universitet. Hun har tidligere ledet Felles klagenemnd. Foto: Nicolas Tourrenc / Advokatfirmaet Føyen AS

– Nord universitet har valgt å gjennomgå masteroppgaven på nytt, nærmere tre år etter at den ble plagiatsjekket og godkjent, forsvart muntlig og underlagt sensur. Som tidligere leder av Felles klagenemnd og praktiserende advokat har ikke jeg sett en tilsvarende sak.

Betydelig tekstlikhet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har vært i hardt vær etter at det tidligere i år ble avdekket en rekke tilfeller av tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse.

NRKs gjennomgang i januar viste at Kjerkols oppgave hadde over 60 tilfeller av tekstlikhet.

I det mest omfattende tilfellet har Kjerkols oppgave 17 partier med tekstlikhet til en masteroppgave fra 2019.

I tillegg til å være minister i statsminister Jonas Gahr Støres regjering er Kjerkol også nylig gjenvalgt som fylkesleder i Trøndelag Ap.

Tidligere i år måtte Sandra Borch fra Senterpartiet gå av som statsråd for forskning og høyere utdanning da det ble avslørt omfattende tekstlikheter i hennes masteroppgave.