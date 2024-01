Sommeren 2021 leverte nåværende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) masteroppgave på studieprogrammet «Master i kunnskapsledelse» hos Nord universitet.

NRK har lastet opp oppgaven opp i programmet CopyLeaks, som oppdager tekst som ligner i ulike dokumenter.

Undersøkelsene viser at Kjerkols masteroppgave har flere likheter med en annen masteroppgave som ble levert ved samme universitet i 2019. Oppgaven fra 2019 er ikke referert til i Kjerkols oppgave.

Kjerkols oppgave ble skrevet sammen med en medstudent.

VG meldte saken først.

Helseministeren avviser å ha kopiert andres tekster.

– Tema for vår masteroppgave, vår drøfting, funn og konklusjoner, er om noe annet enn masteroppgavene det vises til. Dette er altså ikke kopi av tekst fremstilt som egne funn og konklusjoner. Imidlertid kan det være formuleringer i oppgaven som burde hatt tydeligere henvisninger. Dette ser vi at vi kunne gjort bedre i vår besvarelse, skriver Kjerkol i en e-post til VG.

NRK har gjennom hele lørdagen forsøkt å få en kommentar fra helseministeren.

Etter VG publiserte sin sak, sendte Helse- og omsorgsdepartementet en e-post til NRK der Kjerkol viser til kommentarene hun har gitt til VG.

Bent Høie (H) overrekker tommestokk og nøkkel til sin etterfølger som helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Kun måneder før hadde hun levert masteroppgave ved Nord universitet. Foto: Ali Zare / NTB

Kjerkol stiller til intervju i «Dagsrevyen» på NRK lørdag kveld.

– VG viser til beskrivelser av metode og forskningslitteratur om metode i vår masteroppgave som er sammenfallende med beskrivelser i andre oppgaver. Det er ikke så overraskende all den tid oppgavene bygger på de samme teoriene og metodene. Vi har ikke fått gjennomgått alt innen fristen VG har satt, men de fleste eksemplene handler om metodebeskrivelser som er likelydende, står det i e-posten til NRK.

NRK har også sendt henvendelser til Statsministerens kontor lørdag kveld, så langt uten å få svar.

Jusprofessor: Åpenbart avskrift

NRK har oversendt tekstene til jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo.

Sammenlignet med Borchs oppgave, mener han Kjerkols oppgave har kopiert tekst som faglig sett er viktigere for karaktergivningen.

– Borch kunne helt sikkert skrevet passasjene i oppgaven sin selv, hun hadde bare ikke tid eller ork. Men i Kjerkols oppgave er det passasjer som ikke er så lett å skrive selv, og som man særlig karaktermessig sett tjener mer på å kopiere, sier han.

Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo. Foto: Eva Dobos

I Kjerkols oppgave dreier det seg om avskrift fra flere forskjellige kilder uten sitattegn eller referanser, forklarer han. Professoren mener det åpenbart er snakk om avskrift, fordi både skrivefeil og interne henvisninger er kopiert.

Jusprofessoren ønsker imidlertid å understreke at man ikke skal trekke konklusjoner i saken før studentene har forklart seg.

Tekstlikhetene i Kjerkols oppgave er klart over terskelen for å kalle inn studentene til en samtale, mener han.

– Hvis denne samtalen ikke avkrefter den mistanken, så vil det bli ansett som juks. Men jeg har hatt mange slike intervjuer, og det forekommer at man modererer oppfatningen sin når man hører forklaringene, sier han.

Plagiatkontroll

NRK har også vært i kontakt med Nord universitet. Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved universitetet skriver i en e-post at alle masteroppgaver skal leveres i eksamenssystemet hvor det også ligger plagiatkontroll.

– Sensor får opp andel tekstlikhet med andre innleveringer, hvor man kan se detaljer om tekstlikhet. Det er sensorene som gjør den faglige vurderingen, og plagiatkontrollen er en støtte i dette arbeidet, skriver han.

– Det er alltid forfatterne av en masteroppgave som har det primære ansvaret for å følge akademiske standarder og spesifikke retningslinjer, står det videre i e-posten.

Ingen systematisk gjennomgang

Lørdag ettermiddag holdt statsminister Jonas Gahr Støre pressekonferanse i forbindelse med at Sandra Borch (Sp) fredag kveld valgte å trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Hun trakk seg etter avsløringer om plagiat i masteroppgaven hennes, og Støre sa at feilen hennes er uforenelig med å være statsråd.

Støre ville imidlertid ikke ta initiativ til en systematisk gjennomgang av statsrådenes oppgaver, men sa han forventer at han får beskjed dersom det er forhold han bør vite om.

– Jeg må legge til grunn at det som oppgis i CV-er og oppgaver stemmer med virkeligheten. Vi må basere oss på tillit og at det de sier at de har levert og de karakterene de har fått stemmer, sa Støre.

NRK har forsøkt å kontakte medstudenten til Kjerkol, uten å få svar.