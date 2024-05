Ikke noe gledelig gjensyn i «Slaget om Nord-Norge»: – Han er stygg selv

I begge de nordnorske byene har det vært nedtelling mot det tradisjonsrike oppgjøret de siste dagene. Da supportere landet ved Bodø lufthavn tidligere i dag fikk de en spesiell velkomst.

Ifølge spillerne selv var det tilnærmet ingen dialog mellom lagene i forkant kampen, og ikke uventet ble kampen preget av flere tøffe dueller.

Blant annet fikk tidligere Tromsø-spiller Jostein Gundersen et par smeller av tidligere lagkamerater.



– Et par etterslengere på Jostein Gundersen, hva synes du om det? spurte TV 2s reporter.



– Han er stygg selv, så det passer fint, svarte Ruben Yttergård Jenssen.

Gundersen selv hadde ingen dårlig samvittighet for det tøffe spillet på banen.

– Jeg hadde bare lyst å mose til. Jeg var klar over at de var ute etter meg. De «meldte» mye før kampen, men vi var stille og viste at vi var best, sa Gundersen etter kampen.

Bodø/Glimts Jostein Gundersen fikk seg et par smeller av tidligere lagkamerater. Han kom seg opp på beina igjen. Foto: Mats Torgbergsen / NTB

Hint av gammel storhet

Mye har skjedd siden Bodø/Glimt seiret 3–2 over Tromsø på Alfheim 16. mai i fjor.

Tidligere Tromsø-trener Gaute Helstrup og spiller Jostein Gundersen tok i vinter overgang til Glimt, og fjorårets bronselag har bare vunnet én kamp etter seriestart i vår.

For når den tradisjonsrike 16. mai-kampen mellom de nordnorske erkerivalene ble blåst i gang i kveld var det tydelig at begge lag ville sitte i førersetet.

Første store mulighet for TIL kom etter sju minutter. Jens Hjertø-Dahl satte et skummelt skudd på mål, men Glimts Nikita Haikin reddet.

– Nå spiller Tromsø fotball som de gjorde i fjor, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller om kampens første mulighet.

Flere tusen supportere var kledd i gult for å se Eliteseriens tabelltopp i 16. mai-oppgjøret. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

To kjappe

Selv om Tromsø tok føringen og viste frem gamle kunster kom kampens første mål fra den danske yndlingen Albert Grønbæk.

22-åringen tok saken i egne hender, og jobbet seg gjennom fire TIL-spillere før han banket ballen i mål.

– Det er på et så skyhøyt nivå. De har takket nei til bud rundt 130 millioner kroner. Vi nærmer oss 200 millioner etter den der, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen da Grønbæk danset seg gjennom Tromsø-forsvaret og satte inn 1–0.

Det gikk bare ett kort minutt før kampens andre mål var et faktum. En stygg feil av TIL-kaptein Ruben Yttergård Jenssen gjorde at Bodø/Glimt snappet ballen og satte fart fremover.

Ulrik Saltnes forsøkte seg på mål, men ballen endte opp hos keeper, før Albert Grønbeck fikk tak i den og snublet den over streken.

Dansken kunne dermed notere 2–0 for Glimt i løpet av et blunk.

– Dette var en fantastisk prestasjon. En veldig fin dag, med mye vi kan bygge videre på, sa Grønbæk etter kampen.

Albert Grønbæk og Kasper Høgh fant hverandre etter 2-0-målet til førstnevnte. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Klasseforskjell

Mens nordmenn står hjemme og pusser sølv som forberedelse til nasjonaldagen tok danskene ansvaret for å starte festen.

På ei lekker pasning fra Nino Zugelj kunne Kasper Høgh lure 3–0 inn i venstre hjørne etter 62 minutters spill.

– Det er klasseforskjell, ingen tvil. Det er omtrent bare å trekke kølapp etter Grønbæk, vær så god. Tromsø henger ikke med, sa Stamsø Møller.

Ydmykelsen var et faktum idet Jens Petter Hauge fosser frem sammen med Håkon Evjen, og banker inn kampens siste mål, 4–0.

– Dette er en mørk, mørk kveld for Tromsø-supportene, sa Øyvind Alsaker.

Laget fra Tromsø klarte ikke skape noe mer i andre omgang.

TIl TV 2 sa kaptein Yttergård Jenssen at det var tungt å takke fansen for kampen.

– Vi gir alt, og står med hodet hevet. Men Bodø/Glimt er bedre enn oss, og det har vi ingen problemer med å innrømme.