16. mai er fotballens festdag i Norge.

I Nord-Norge betyr det rivaloppgjør mellom landsdelens to største klubber: Bodø/Glimt og Tromsø IL.

Før årets kamp i Bodø er det ventet å bli hett mellom de to nordnorske rivalene.

For på den helgule siden finner du både fjorårets bronse-trener Gaute Helstrup og årets spiller i Tromsø, Jostein Gundersen, som begge har tatt den «forbudte» overgangen fra Nordens Paris til Bodø.

Det samme har tidligere TIL-profiler som August Mikkelsen, Runar Espejord og Daniel Bassi gjort.

Flere TIL-supportere har allerede inntatt Bodø torsdag formiddag. Foto: Vetle Knutsen / NRK

– Ikke akkurat overraskende

Det gjør stemningen foran årets 16. mai kamp ekstra tilspisset.

Noe Tromsø-supporterne fikk kjenne på da de gikk ut av flyplassen i Bodø torsdag morgen: Rett over veien fra lufthavnen ventet nemlig en dukke med TIL-drakt og et tau rundt halsen som velkomstgave.

Forza Tromsø-leder Morten Killingberg sier at dette er en retorikk de har sett flere ganger før.

– Vi la merke til det da vi ankom byen, og det er jo ikke akkurat overraskende at den retorikken blir brukt. For å være ærlig så har vi fokus på det vi selv gjør og synger. Det med dukka får de nesten forklare selv. Jeg ikke noen sterk formening om dette, sier han til NRK.

NRK får opplyst at politiet har fjernet dukken.

Kun tauet ligger igjen etter at dukken med TIL-drakt ble fjernet. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

– De har holdt på slik tidligere år også. For noen år siden var det en hangman tifo og «Kill TIL» ett år på stadion. Så den retorikken har blitt brukt tidligere, påpeker han.

Forventer mer trøkk

Når NRK snakker med Killingberg er det fortsatt tidlig på dagen.

– Det blir sikkert mer trøkk i byen utover dagen. Vi har akkurat fått i oss en god hotellfrokost for å være fulladet til kamp i kveld.

Morten Killingberg er vant med lignende stunt mellom supportergrupperingene i nord. Foto: Gry Berntzen

Han sier at TIL-fansen har et stort fokus på at de som bortesupportere oppfører seg godt når de er på besøk i andre byer – også i Bodø. Denne gang er det 550 TIL-supportere som kommer til Aspmyra og et utsolgt bortefelt.

– Vi skal uansett oppføre oss på tur og være gode representanter for TIL og Tromsø som by. Folk skal skjønne hva som er akseptert og ikke når vi skal på kamp.

– Tror ikke vi er så velkomne her

Tromsø-supporterne Maya Nymo Trulsen (20), Lise Yttervik Hotvedt (19) og

Storm Gabriel Vorren (19) har fått med seg stuntet fra Glimt-hold.

– Føler dere velkommen i Bodø?

– Jeg tror ikke vi er så velkomne her uansett, ler Lise.

– Det er litt sånn det skal være foran en kamp som dette, skyter Storm inn.

Likevel har trioen blitt tatt godt imot i byen den korte tiden de har vært her.

– Folk smiler og hilser på oss på kjøpesenteret og er generelt veldig greie. Det skal fortsatt være litt rivalisering.

– Vi hadde sikkert gjort det samme, og jeg føler meg ikke redd her, sier Maya.

J-feltet: – Ikke vårt

Mads Skauge er talsperson for J-feltet, og sier at de offisielt ikke har noe med dukken å gjøre.

– Nei, det er ikke organisert fra vår side, jeg vet ikke hvem som har gjort det.

– Hva tenker du om at supporterne til Tromsø blir møtt av noe sånt?

– Jeg har ikke noen veldig sterk mening om det. Jeg ler ikke spesielt mye av det, og den treffer vel sånn omtrent på midten av det som er humor og det som støter folk. Ikke så langt over streken, og ikke så veldig morsomt. Jeg tror nok vi har sett verre ting.

Mads Skauge, talsperson i J-feltet. Foto: Petter Strøm / NRK

– TIL-supporterne føler seg ikke veldig velkommen, men det er kanskje ikke meningen?

– Det kan jo hende de føler seg velkommen i den forstand at dette er satt opp for de. Jeg tror ikke noen i Forza Tromsø tar seg nær av det. Det er ikke en voldsomt stygg sak, det syns jeg ikke.

Skauge, som studerer publikumskultur som fenomen, sier at han syns slike markeringer er interessant. Han tror supporterne tar seg mindre nær av det enn de som ikke er supportere.

Nå kan det bli flere markeringer utover dagen.

– Det blir nok noen bra markeringer på tribunene fra både oss og de fra Tromsø, men nøyaktig hva det er får bli hemmelig inntil videre.