Viggo Valle har gått ut av påskelabyrint-studioet for siste gang.

– Jeg har aldri drømt om at det skulle bli så stort som det har blitt.

Han blir pensjonist i sommer, og med det er en 37 år lang påskereise over.

Ydmyk og stolt

Hver eneste påske siden 1987 har Valle samlet quizglade lyttere, og skapt en påsketradisjon for nordmenn i hele landet.

For mange har Valle blitt selve lyden av påske.

– Det er utrolig hyggelig at jeg har klart å oppnå den posisjonen, kommet inn i stua til folk og bli et savn når jeg er borte. Det er ikke mange som kan vise til det samme.

Viggo Valle fyrer i gang Påskelabyrinten 2011. Foto: Beate Hautrø / NRK

Gjennom de siste 37 årene har han hjulpet, lokket og lurt deltakere gjennom ledetråder og hint i den geografiske spørreleken.

Rar påske neste år

Valle forteller at det aldri har vært en påske hvor han skulle ønske at han var et annet sted enn i studio.

– Jeg har holdt på med påskelabyrinten i mer enn halve livet mitt. Jeg vet ikke om noe annet, så derfor blir det kanskje ekstra rart neste år.

For nå er det slutt for programlederen av ett av landets mest populære radioprogram.

– Det var jo egentlig bare en hobby som har blitt et yrke. At det skulle være så slitesterkt at det kunne vare i 37 år var det vel ingen som skulle trodd. Selv ikke sjefene mine i NRK hadde sett for seg at et 80-tallsprogram skulle overleve helt til 2024.

– Det gjør meg ydmyk, og jeg må ærlig talt si at jeg er litt imponert over meg selv som har klart å opprettholde interessen for programmet i så mange år.

Suksessoppskrift

Det var ingen selvfølge at påskelabyrinten skulle bli en så stor del av nordmenns påsketid.

– Det er nok en rekke faktorer som har gjort at påskelabyrinten har blitt en suksess.

Han mener at fritiden de fleste har i påsken har gitt mange muligheten til å følge med på radioprogrammet. Det gjør at lytterne har tid til å fokusere.

En annen faktor Valle drar frem er at det er et ekte norsk program, laget av en nordmann for nordmenn.

– Den tredje faktoren, for å være litt ubeskjeden, har kanskje litt med programlederen å gjøre. Min genuine glede i å dele kunnskap med andre.

Det er flere minner som skiller seg ut for Valle fra tiden som programleder.

Spesielt godt husker han sin aller første påske som programleder, da en av finalistene deltok fra en telefonkiosk.

– Det er et morsomt minne, og det sier litt om utviklinga som har vært på de årene som har gått siden 1987.

Aller siste vinner

Sara Hamre Sekkingstad gikk av som vinner i den aller siste sendingen av påskelabyrinten med Valle.

– Det var veldig stas å få lov til å være med på den siste, og enda mer stas å klare å vinne

– Det har vært en viktig underholdning for veldig mange gjennom veldig mange år. Det ser jeg også på all responsen jeg har fått.

Selv om hun gikk av med seieren, innrømmer Sekkingstad at finaleoppgavene var vriene.

– Det var oppgaver man måtte resonnere seg frem til og ta hintene. Man måtte følge godt med på de, skjønne de og vri på de for å klare å komme frem til målet.

For å resonnere seg frem til løsningene, fikk Sekkingstad hjelp fra mannen sin og kusinen hans.

– Vi har vært litt oppmerksomme på at vi skulle prøve å klare det uten å søke for mye.

Sekkingstad vant et reisegavekort på 10.000 kroner, og da blir destinasjonen trolig Italia.