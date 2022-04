Det er påskeferie, været er perfekt og du koser deg sammen med familien på hytta.

Men plutselig går alarmen. Påskelammet er i full fyr.

Eller kanskje har mor ramlet ned fra stigen opp til hyttetaket. Eller kanskje minstemann smaker marsipan for første gang – og det viser seg at han er allergisk mot mandler.

Du ringer 113 for å tilkalle hjelp, men når de spør hvor du er blir du svar skyldig.

Du vet godt hvor hytta ligger, men i kampens hete husker du verken navnet på vannet like ved eller fjellet hytta ligger på.

Hva gjør man da?

Mangler adresse

Å ha en veiadresse til hytta kan redde liv, ifølge Kartverket. Men nå like før påskeferien mangler over 36.000 fritidsboliger i Norge adresse.

Dette kan få store konsekvenser når minuttene teller.

– Vi vet at når påskeutfarten skjer, er det mange som drar av gårde til hytter uten adresse. Dette kan være sårbart, dersom uhellet er ute, sier Inger Margrethe Kristiansen.

Hun er fagansvarlig for adresser i Kartverket.

Inger Margrethe Kristiansen viser frem kartvesenets nødplakat som hun råder alle hytteeiere til å skrive ut og montere i sin hytte. Foto: Anette Skafjeld / NRK

Og nødetatene er enig med henne. En hytte uten adresse er vanskeligere å finne.

– Det tar lengre tid, for da må vi få beskrevet kjøreruten og det er større sjanser for å komme feil sted, sier Kjetil Kaalaas, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

– Det er veldig kjærkomment hvis vi har en adresse, stemmer Andreas Skindlo, overbrannmester ved 110 Nordland i.

Hovedredningssentralen (HRS) bruker som oftest GPS-markørene til de som ringer nødnummeret, forteller Tore Hongset redningsleder i Hovedredningssentralen. Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Men det er selvsagt en hjelp i å ha adresse. Men da må de også huske adressen sin, sier Tore Hongset, redningsleder i Hovedredningssentralen.

Han råder alle hyttefolk til å lage en nødplakat på hyttene sine, også i tilfelle noen må ta seg inn i hytta på nødrett.

Hytteeier: – Setter pris på adresse

For hytteeier Rolf Selfors blir årets påske den første der hytta i Umbukta i Rana har en egen veiadresse.

Dermed er ikke hans hytte lenger en av de 3.500 hyttene i fylket uten adresse.

For hytteeier Rolf Selfors blir adresse en tilvendingsprosess, selv om han er glad for å ha den.

Selfors er glad for å ha en adresse på plass like før påskeferien, selv om de ikke har tenkt så mye på det tidligere.

– Vi satser på at det ikke skjer noe på hytta, vi er her for å kose oss. Men som all annen beredskap må man ha ting på plass i tilfelle det skjer noe uventa, sier hytteeieren.

Fakta Ekspandér faktaboks Møre og Romsdal er fylket med størst andel fritidsboliger og hytter uten adresser, med 20 prosent.

På 2. plass finner vi Troms og Finnmark med 18 prosent, og like bak er Rogaland med 16 prosent.

I Nordland er 10 prosent av fritidsboligene uten adresse (3505 eiendommer).

Oslo er klart best, med bare én fritidsbolig som mangler adresse. Men det er også fylket med færrest hytter samlet sett (1147 hytter).

Selfors hadde tidligere noen koordinater tilgjengelig på hytta. Men dersom noe skulle skje bare noen hundre meter unna plakaten med koordinatene, er han glad for å ha en adresse.

– Hvis uhellet først er ute vil vi nok sette stor pris på at det er enkelt å gi beskjed om hvor vi er.

Slike hytter bygges nesten ikke lenger

Stadig flere registrerer fritidsbolig

Det er kommunene som har ansvar for adressering av fritidsboliger.

– Mange tenker kanskje at vegadresser ikke er like viktig på hytta som hjemme, sier Inger Margrethe Kristiansen i Kartverket.

Inger Margrethe Kristiansen i Kartverket sier at det er gledelig at stadig flere får adresse på hytta si. Foto: Sveinung Engeland / Kartverket

Hun forteller at adressering tar tid, men de ser at stadig flere kommuner får registret vegadresser på fritidsboliger i sin kommune

– Det er gledelig.

– Hytta skal jo være en plass ute i naturen. Så for meg er det litt rart å si at man har en adresse ute i fjellet, sier hytteeier Rolf Selfors.

– Tror du adressen blir et samtaleemne med hyttenaboene denne påsken?

– Vi snakker stort sett om vær og føreforhold, rypebestand og fiskemuligheter når vi møtes. Kanskje litt om brøyting. Endelig har vi fått noe nytt å snakke om.