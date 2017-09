I kveld gjenskapes eksplosjonen av kraftverket i Glomfjord

I februar 2018 har «Operasjon Muskedunder» premiere, dokumentarfilmserien i tre deler om sabotasjeaksjonen med samme navn.

Regissøren gir instruksjoner på settet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Målet for operasjonen var å sprenge kraftverket i Glomfjord og dermed ramme den viktige produksjonen på aluminiumsverket på Haugvik.

Innspillingen er i full gang, og i kveld skal selve eksplosjonen av aluminiumsverket spilles inn. ​

– Vi skal lage en slags simulert sprenging av rørgata som går flere hundre meter opp det bratte fjellet bak her, forteller regissør Tom Edvindsen.

En ekspert på spesialeffekter står bak selve gjenskapningen av eksplosjonen, i tillegg stiller Forsvaret med hjelp. Edvindsen beskriver skuet som et slags stort fyrverkeri.

– Vi må nok begrense den eksplosjonen litt. Statkraft er litt tilbakeholden med å la oss ødelegge hele rørgata.

SKAL GJENSKAPE KRIGSDRAMA: Rune Gjeldnes (t.h.) er marinejeger og «profesjonell ekspedisjonsmann» og Ronny Bratli har over 20 års erfaring fra Forsvaret og blant annet tjeneste fra Forsvarets Spesialkommando. De har tidligere gått i fotsporene til krigshelten Jan Baalsrud. Nå er de klare for nye eventyr i Glomfjord. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Gjenskaper fluktruta

Selve sabotasjeaksjonen og den dramatiske fluktoperasjonen dramatiseres gjennom spesialsoldatene Ronny Bratli og Rune Gjeldnes.

Begge har tidligere vært med i krigsdokumentaren «I Jan Baalsruds fotspor», som ble sendt på NRK i 2014.

FARLIG FLUKT: Den 25 mil lange flukten fra Glomfjord til Sverige tok en måned for soldatene i 1942. Her er Ronny Bratli og Rune Gjeldnes ved rørgaten på Fykan kraftstasjon. Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Vi skal gå ruta fra Bjærangsfjorden til Sverige så identisk som mulig, med samme oppakning og utrustning som de 12 britiske, kanadiske og norske spesialsoldatene i 1942. Det skal bli spennende å kjenne på den opplevelsen, sier Bratli til NRK.

Under innspillingen av Baalsrud-serien fikk dokumentarfilmskaperen Tom Edvindsen ideen om å lage dokumentar om sabotasjeaksjonen i sin egen hjemkommune – Meløy.

Edvindsen forteller at han alltid har synes historien fra Glomfjord har vært spennende, og burde vært fortalt oftere.

Her foregår filmatiseringen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Skulle sette tyskerne ut av spill

Aluminiumproduksjonen var viktig for tyskerne, ettersom de hadde bruk for aluminium i flyproduksjonen sin.

15. september 1942 ble ni briter, to nordmenn i tillegg til den kanadiske sjefen satt i land i Bjærangsfjorden fra den franske ubåten «Junon».

– For at filminnspillingen skal bli så realistisk som mulig stiller Forsvaret med ubåt, forteller filmskaper Tom Edvindsen.

Sprengladningene ødela to av aggregatene og ett av vannrørene. Foto: Nordlandsmuseet

Uten å bli oppdaget, tar soldatene seg inn på okkupert norsk land. Etter en slitsom tur over ukjent fjellterreng er de framme ved kraftstasjonen.

Et lag plasserer sprenglegemer på rørgatene, mens det andre tar seg inn på området – til tross for strengt tysk vakthold. Etter at de har evakuert de norske arbeiderne, gjør de klar sprengning av generatorene.

Like etter høres to drønn utover fjorden, når to av aggregatene sprenges inne i kraftstasjonen.

Brutale skjebner

Slik så det ut inne på kraftstasjonen i Glomfjord etter aksjonen. Etter tre måneder var kraftproduksjonen i gang igjen. Foto: Nordlandsmuseet

Fire av de tolv sabotørene kom seg over fjellet til Sverige, men de åtte andre ble fanget av tyskerne like etter aksjonen. Sju av de arresterte ble sendt til Tyskland, hvor de blir henrettet ved nakkeskudd 23. oktober 1942.

Kraftverket ble satt ut spill i tre måneder, og aluminiumsproduksjonen kom ikke i gang før Norsk Hydro overtok i 1947.

– Til tross for det tragiske utfallet for soldatene, var operasjonen en stor suksess. At man kunne bli drept var en kalkulert risiko for disse karene. Sabotasjeaksjonen forsinket det tyske krigsmaskineriet, og det var målet, sier Ronny Bratli.