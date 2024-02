- D/F «Hydro» ble sprengt på Tinnsjøen ved Rjukan i Telemark den 20. februar 1944, i et forsøk på å hindre transport av tungtvann til Nazi-Tyskland.

- Totalt 47 mennesker var om bord, inkludert tyske soldater og sivile, hvorav 18 personer mistet livet.

- Norske sabotører plasserte tidsinnstilte ladninger på bunnen av ferga for å hindre at tungtvannet og tilhørende utstyr kom fram til Tyskland.



