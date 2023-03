Det var driftspersonell ved skolen som avdekket de godt kamuflerte kameraene torsdag i forrige uke.

Hele studiestedet har blitt gjennomsøkt på jakt etter flere kamera. Totalt ble det funnet seks like kamera, alle på handicaptoaletter i B- og C-blokkene på skolen i Stokmarknes melder Nordland fylkeskommune.

– Kameraene er nå fjernet, og vi har meldt saken til politiet. Nå er det politiet som skal etterforske og finne svar på hva som har skjedd, sier konstituert fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Geir Hareide Hansen.

I løpet av mandag og tirsdag kommer Nordland fylkeskommune til å gå gjennom alle skolelokaler for å lete etter lignende kamera.

–Vi har ingen grunn til å tro at det skal være lignende tilfeller på noen andre skoler, men vi er ikke villige til å ta den risikoen, så nå går vi gjennom alle lokaler for å være sikre på at dette ikke har skjedd andre steder også, sier Hareide Hansen.

Kameraene fjernet

Det er uklart hvor lenge kameraene kan ha vært på toalettene før de ble oppdaget.

– Vet man noe om hvem som kan ha stått bak?

– Det har vi ingen anelse om, det må poltiet finne ut av, sier Hansen.

Elevrådsleder Live Guldberg (18) sier til NRK at elevene fikk beskjeden i formiddag.

Overvåkingskameraer ble funnet på seks ulike toaletter på denne skolen. Foto: Mari Elise Nordgård

– De fleste ble naturlig nok sjokkert og redd for konsekvensene. Jeg tror dette kommer til å prege de neste dagene og ukene på skolen.

Elevrådslederen sier klassen var samlet mandag da de fikk vite om funnet. Hun synes selv det ble vanskelig å ha vanlig undervisning etterpå.

Hun beskriver situasjonen som uoversiktelig, og sier de ikke vet noe om hvor lenge kameraene har hengt på toalettene, om de har filmet og hvem som eventuelt er rammet.

– Jeg regner med mange har spørsmål, og håper det blir mulig å få stilt dem til skolen.

Guldberg understreker videre at elever kan kontakte helsesykepleier dersom de har behov for å snakke med noen.

Det var driftspersonell ved skolen som avdekket de skjulte kameraene torsdag i forrige uke. Kameraene er nå fjernet, og saken er meldt til politiet. Foto: Mari Elise Nordgård

Vil snakke med elevene

Hadsel videregående skole har to studiesteder. Studiested Melbu har også vært gjennomsøkt, uten tilsvarende funn.

Skolen har opprettet et eget team som kan svare på henvendelser både på e-post, telefon og ansikt til ansikt. Rektor Inge Holm sier de satte stab i dag tidlig.

– Vi har hatt møter med de ansatte før elevene kom. Vi har vært ute i alle klassene og snakket med elevene og trygget de på at vi skal bistå hvis de har behov for å snakke med noen. Det har vært et poeng for oss å møte elevene ute fysisk, og ikke bare sende ut ei melding, sier han til NRK.

Hadsel kommune fikk informasjon fra rektor ved skolen mandag. Hadsel kommune er i ferd med å gjennomgå sine skoler og formålsbygg. Foreløpig er det ikke funnet noen kameraer.

– Det ble avholdt politiråd i Hadsel kommune mandag, hvor rektor informerte ytterligere, opplyser Heidi Torkildson Ryste i Hadsel kommune.

Elever som har behov for å snakke med skolen kan ringe telefonnummer 91752930.