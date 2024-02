«Vi har dei siste vekene motteke fleire meldingar frå kundar som har kjøpt kamera frå oss i samband med blant anna meirope. Vi har brukt kamera frå Hikvision då desse teknisk sett har vore stabile og driftssikre produkt, men vi har sjølvsagt også sett at det blir stilt spørsmål ved denne produsenten tryggleiksmessig og etisk.

Vi har alltid hatt ei god løysing for tryggleiken, ettersom kameraa står i eit lukka nett. Det betyr at kameraa ikkje er tilgjengelege frå internett, samtidig som det då sjølvsagt ikkje er mogleg å sende informasjon frå kameraa ut på internett. Vi kan difor med sikkerheit seie at ingen informasjon frå kameraa har kome på avvegar.

Sjølv om løysinga vår med kamera frå Hikvision er både driftssikker og stabil, så har vi i ei tid no sett på alternative produkt frå andre produsentar, pga. dei negative sidene ved produkta til Hikvision. Vi er sjølvsagt kjende med at Hikvision er under sanksjonar frå fleire land, etter påstandar om at selskapet har bidrege til massearrestasjonar av uigurar i Kina, samt at Amnesty meiner Hikvision sin teknologi er brukt i samband med menneskerettsbrot. Det har teke tid å finne gode løysingar til videoovervaking som passar inn i vår administrasjonsløysing. Vi er i sluttfasen av å teste denne nye løysinga no, og vil tilby denne til eksisterande og nye kundar i løpet av kort tid.»