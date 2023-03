Ansatte og elever har vært redde etter at noen kan ha filma dem på toalettene ved Hadsel videregående skole.

På mandag ble det kjent at det var installert overvåkingskamera på seks handicaptoaletter ved skolen i Vesterålen.

Det var lenge usikkert hvor lenge kameraene har vært festet til taket.

Da elevene begynte å lete i egne bilder fra sosiale medier, fant de dokumentasjon på at kameraene har hengt der i alle fall et år.

Kameraene skal se ut som røykvarslere, men inneholder et kamuflert kamera.

Fra denne vinkelen har overvåkingskameraet vært installert inne på toalettet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Har vært der i over et år

– Det sirkulerer jo rykter, og bilder fra folk som mener de har sett kameraene fra et år tilbake. Så vi vet at kameraene har hengt der i minst et år, sier elevrådsleder Live Guldberg.

Elevene, som har vært opptatt av lite annet denne uken, er bekymret for hva som er filmet, og hvem som sitter med materialet.

(f.v) Sara Stikholmen og elevrådsleder Live Guldberg. Flere er redde for hva overvåkningskameraene har fanget opp, sier Guldberg. Foto: Jens Andre M. Birkeland

– Det er jo det folk flest frykter. At de skal ha vært filmet, og at det skal ha vært spredt videre, sier Guldberg.

Se rådene for hvordan du kan avsløre overvåkningskamera lenger ned i artikkelen.

Vil ha skolehverdagen tilbake

Siden mandag har elever, foreldre og ansatte på skolen vært urolige.

Foreløpig vil ikke politiet si noe mer enn at etterforskningen er i gang.

– Krimteknikere har startet med undersøkelser, men på grunn av etterforskingen vil ikke politiet gå ut med hva slags utstyr dette er, sier politijurist Kine Reierth.

Kine Reierth er politiadvokat i Nordland politidistrikt. De har foreløpig ikke undersøkt kameraene som er innlevert til politiet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Elevene er utålmodige og håper at politiet snart oppklarer saken.

– Det at vi kan få skolehverdagen vår tilbake og leve normalt igjen. Folk er nesten redde for å gå på do og synest det er ubehagelig, sier Live Guldberg.

Sjekker alle skoler

Rektor Inge Holm sier at flere er redde og engstelige, og liker ikke tanken på at kameraene kan ha hengt der i over et år.

– Det er bekymringsverdig, selvfølgelig, og vi prøver å ikke spekulere for mye.

Etter det NRK erfarer var det denne modellen, som ser ut som en røykvarsler, som var montert i taket på handikaptoalettet. Foto: PRODUKTBILDE FRA NETTLEVERANDØR

I ettertid av hendelsen har Nordland fylkeskommune innført nye rutiner med jevnlig sjekk for ulovlige kameraer. Ikke bare på Hadsel VGS i Vesterålen, men alle skoler.

Tirsdag uttalte Geir Hareide Hansen, fungerende fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, at teknologien har komt så langt at et kamera kan bli skjult i praktisk talt hva som helst.

Slik kjenner du igjen et skjult kamera

Det tar bare noen få tastetrykk å bestille et kamera som ser ut som en røykvarsler, men også en rekke andre hverdagslige ting.

Så hvordan kan man slippe å bekymre seg for å bli overvåket?

Skjulte spionkameraer kan heldigvis være enkle å avsløre, om du bare vet hva du skal se etter.

I Norge er det et fåtall aktører som selger det de omtaler som «spionutstyr» – og alle butikkene på nett leverer denne type kamera.

Foto: PRODUKTBILDE FRA NETTLEVERANDØR

De som eier nettbutikkene i Norge ønsker ikke å la seg intervjue om spionkameraer. Derfor har vi tatt kontakt med en privatdetektiv.

Terje Holt Horslund har lang erfaring med skjult kamer. Ikke som kilde til eget arbeid, men med å finne ut om de er i nærheten.

Hans beste tips er å være oppmerksomme på om det kommer inn ting i omgivelsene som har forandret karakter.

Det kan være alt fra røykvarslere til andre ting som plutselig endrer seg.

– I områder hvor man oppholder seg ofte, så er det jo ganske enkelt å se det, om man er på vakt, sier detektiven.

Her får du en liste over andre populære gjenstander med innebygd overvåkningskamera.

Bilnøkler

Foto: PRODUKTBILDE FRA NETTLEVERANDØR

Bestselgeren nå på verdensbasis er en bilnøkkel med innebygd opptaksmulighet, men utvalget er stort. Både når det gjelder ulike enheter – og ikke minst leverandører i hele verden.

Når man selger slike kamuflerte kameraer, kan de brukes i god tro?

– Det er helt på kanten. I utgangspunktet er de ikke lovlige. Det er mange forskjellige nettsider hvor de er å få kjøpt, det er jo kleshengere og klesknagger med innebygde kameraer som du kan kjøpe og, for eksempel henge opp i garderoben der eller andre steder, sier privatdetektiven.

Smartklokke

Foto: PRODUKTBILDE FRA NETTLEVERANDØR

– Den beste måten å gjøre det på er basert på erfaring med hvor skjulte kameraer kan plasseres. Så finnes det en del utstyr man får kjøpt på nettet. Dette er frekvenssøkere som tar inn det som brukes av skjulte kameraer, sier Horslund.

Han forteller at de har registrert alt fra stikkontakter, lysbrytere eller en liten klokke.

Knapp

Foto: PRODUKTBILDE FRA NETTLEVERANDØR

Den minste modellen NRK så langt har funnet på nett, er plassert i en treskrue.

– Er det lovlig?

– Datatilsynet har jo regulert kamerabransjen og bruken av overvåkningsutstyr. Det går på at de som skal ferdes i et bestemt område, skal være kjent med at det er kameraer. Hvis man da bruker skjult overvåking, så kan man ikke påberope seg at noen er kjent med antall kameraer, sier Holt Horslund.

USB-adapter

Foto: PRODUKTBILDE FRA NETTLEVERANDØR

Vekkerklokker, elektriske koblingsbokser, usb-ladere, fjernkontroller til TV og små kamera som kan plasseres inn i hva som helst. Kun fantasien setter grenser.

Datamus

Foto: PRODUKTBILDE FRA NETTLEVERANDØR

Flere er dømt

Kameraene som er avbildet tidligere i artikkelen, på Hadsel videregående skole, har ikke vært tilkoblet fylkeskommunens nettverk. Dermed virker de sannsynligvis bare mot mobiltelefoner som er sammenkoblet med kameraet på nært hold.

Det er ikke første gang at en skole utsettes for denne type lovbrudd.

På en svensk skole installerte en 25-åring flere kamera. Han ble dømt til ett og et halvt års fengsel, i tillegg til en erstatning på 325.000 svenske kroner etter at han ble avslørt.

En stefar i Norge ble ikke trodd på at han hadde installert kameraer for å se om vinduene var åpne på rommet. Bildeutsnittet var mot stedatterens seng.

En annen mann innrømmet alt da han ble avslørt for å ha installert flere kamera i en leietakers leilighet. Han sa rett ut at hensikten var å se henne naken.